Se acaba Wikipedia: Caída histórica del 8% por culpa de la inteligencia artificial

Menos visitas significa menos donantes y menos voluntarios que editan contenido. Wikipedia funciona con colaboradores gratuitos que revisan, corrigen y amplían artículos. Sin ellos, la plataforma se debilita. Miller advierte: "Con menos visitantes, menos gente podrá enriquecer el contenido y apoyar esta labor".

La ironía es brutal: las empresas de IA entrenan sus modelos con información de Wikipedia, pero no le devuelven tráfico. Google, OpenAI y otras gigantes tecnológicas cosechan datos sin compensar a la fuente original. La Fundación Wikimedia reclama que estas compañías "deben incentivar más visitantes" al sitio.

Wikipedia contraataca

La organización no se queda de brazos cruzados. Está desarrollando un sistema nuevo de atribución para rastrear cuándo su contenido aparece en otras plataformas. También armó dos equipos para atraer nuevos lectores y busca voluntarios que colaboren en expandir la enciclopedia.

Miller cierra con un llamado directo: "Cuando busques información en línea, buscá las citas y accedé a la fuente original".

El mensaje es claro: la información que alimenta la IA la crearon personas reales, y merecen reconocimiento. Si Wikipedia cae, internet pierde uno de sus últimos bastiones confiables.

