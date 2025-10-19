Tecnológicas chinas congelan sus planes de stablecoins por freno de Beijing

Una fuente al tanto de las conversaciones entre el PBoC y los grupos tecnológicos comentó al mismo medio:

La verdadera preocupación regulatoria es quién tiene el derecho último de acuñar monedas: ¿el banco central o alguna empresa privada? La verdadera preocupación regulatoria es quién tiene el derecho último de acuñar monedas: ¿el banco central o alguna empresa privada?

El trasfondo de esta tensión es la competencia entre las stablecoins privadas y el proyecto estatal de moneda digital de China, el e-CNY. Beijing ve en las stablecoins un desafío directo a su estrategia de consolidar el yuan digital como una alternativa segura y controlada en el ecosistema financiero global.

Las stablecoins, tokens digitales ligados a monedas fiduciarias como el dólar estadounidense, se convirtieron en un pilar del comercio de criptomonedas. Su expansión global ya genera alarma entre los reguladores, incluidos el Banco Central Europeo y autoridades estadounidenses. En particular, Washington ha promovido estas monedas como instrumentos para reforzar la hegemonía del dólar, una estrategia que China observa con recelo.

China mira con recelo a las stablecoins

Zhu Guangyao, ex viceministro de Finanzas chino, afirmó en junio que el desarrollo de una stablecoin vinculada al renminbi es fundamental para contrarrestar la influencia del dólar. “La stablecoin, el renminbi, debe integrarse en el diseño general de la estrategia financiera nacional”, señaló en un foro en Beijing.

Sin embargo, el impulso inicial recibió un freno tras declaraciones del exgobernador del PBoC, Zhou Xiaochuan, quien en julio advirtió sobre los riesgos sistémicos de una adopción precipitada. Según publicó Financial Times, en un foro a puertas cerradas, Zhou destacó que el uso excesivo de stablecoins podría fomentar la especulación, el fraude y generar inestabilidad financiera. Además, puso en duda que estas tecnologías realmente reduzcan costos en los sistemas de pagos actuales.

El futuro de las stablecoins en Hong Kong, y su posible vínculo con el yuan, permanece así en un delicado equilibrio entre la innovación tecnológica y el férreo control del Estado sobre la política monetaria.

Más noticias en Urgente24

Dólar arriba de $1.500: "Ni 2 Tesoros pueden sostener la banda"

Boca no pudo homenajear a Russo como más quería: 1-2 ante Belgrano (Cba.)

Confirmado el cierre de bancos por 96 hs consecutivas: A partir de cuándo y por qué

Marcelo Gallardo respira: River le ganó a Talleres y está en zona de Libertadores

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche