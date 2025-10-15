Citigroup y Morgan Stanley ahora van por las criptomonedas.

A pesar de estos avances, Morgan Stanley no deja de advertir sobre los riesgos. Lisa Shalett, directora de inversiones del área de gestión patrimonial del banco, recordó en una nota que los criptoactivos “son altamente especulativos y pueden resultar en la pérdida total de la inversión”.

Aun así, el comité de inversiones global del banco sugiere una exposición de hasta el 4 % del portafolio para los inversores más oportunistas.

Otros gigantes como JPMorgan Chase también se están moviendo en la misma dirección. El banco trabaja con Coinbase para permitir que los clientes conecten sus cuentas bancarias con monederos cripto a partir de 2026. Además, instituciones como Bank of America y la propia Citi ya mostraron interés en desarrollar productos basados en stablecoins, criptomonedas vinculadas al valor de activos estables como el dólar.

Durante años, los obstáculos técnicos y regulatorios mantuvieron a los grandes bancos al margen. La naturaleza irreversible de las transacciones en blockchain, su disponibilidad 24/7, y su alta volatilidad suponían un gran reto. Sin embargo, el mayor freno fue regulatorio: bajo la administración Biden, la SEC exigía que los criptoactivos en custodia fueran reportados como pasivos, aumentando los requisitos de capital.

Con la llegada de la administración Trump, ese panorama cambió. La SEC rescindió dicho boletín en 2025, abriendo el camino para la adopción institucional. El presidente incluso propuso una “reserva estratégica de criptomonedas” y el Congreso avanza con leyes que buscan dar mayor certeza legal al sector.

La revolución cripto ya no está en los márgenes, está entrando por la puerta grande del sistema financiero tradicional. Y se espera que su inclusión sea aún mayor cuando se reglamenten las leyes cripto de Estados Unidos.

