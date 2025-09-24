Morgan Stanley advierte que la Argentina solo compra tiempo

El reporte también señala que los multilaterales aportarán un alivio moderado. Los repagos promedian US$3.000 millones por año, aunque se compensan con desembolsos cercanos a US$5.000 millones anuales.

image

El cuadro de la balanza de pagos es igual de delicado. El FMI proyecta un déficit de cuenta corriente de US$10.000 millones en 2026 y una meta de acumulación de reservas por US$12.000 millones. En total se requerirían US$22.000 millones de financiamiento neto en un mercado que hoy permanece prácticamente cerrado para la Argentina.

Un dato que resalta el informe es que el Tesoro apenas cuenta con US$640 millones depositados en el BCRA. Esto desnuda la dependencia absoluta de nuevas líneas de financiamiento para cubrir los compromisos inmediatos.

image

CDS y bonos envían señales mixtas

El anuncio de apoyo estadounidense provocó un rally inmediato en los Credit Default Swaps. El contrato a seis meses que cubre los pagos de enero de 2026 pasó de reflejar una probabilidad de default del quince por ciento a solo seis por ciento. El contrato a un año redujo su riesgo implícito del treinta al catorce por ciento.

La mejora en el corto plazo contrasta con la curva más empinada de la historia entre 2026 y 2027. El contrato a dos años, que cubre vencimientos hasta diciembre de 2027, descuenta una probabilidad de default cercana al cuarenta por ciento. Esto significa que los inversores creen en la capacidad de pago en 2026, pero dudan de lo que ocurra después de las elecciones presidenciales de 2027.

image

El informe lo plantea sin rodeos. La voluntad de pago de la actual administración es alta, aunque la continuidad de la disciplina fiscal en el próximo gobierno sigue siendo una incógnita.

Reservas en la mira

Morgan Stanley identifica dos factores que marcarán el rumbo de los activos argentinos. El primero es el nivel de reservas al inicio de 2026. Si el Banco Central continúa interviniendo en el mercado cambiario, existe el riesgo de que las arcas lleguen exhaustas a los vencimientos de enero. El segundo factor es la continuidad del ajuste fiscal más allá de 2027.

Cualquier señal de relajamiento presupuestario encarecerá el financiamiento y golpeará no solo a los bonos de largo plazo, sino también a los títulos que vencen antes del cambio de gobierno. Cualquier señal de relajamiento presupuestario encarecerá el financiamiento y golpeará no solo a los bonos de largo plazo, sino también a los títulos que vencen antes del cambio de gobierno.

El informe subraya que aun con un desembolso de US$10.000 millones desde Washington, las reservas no crecerían. Ese dinero solo permitiría cubrir los pagos de 2026, pero no resolvería las necesidades casi idénticas que se repiten en 2027.

Bonos con oportunidades (y riesgos)

En caso de que el apoyo estadounidense se concentre en garantizar los pagos inmediatos, los bonos amortizables de corto plazo como el ARGENT 2029 y el ARGENT 2030 serían los grandes beneficiados.

Si en cambio se percibe un programa más estructural y sostenible, el atractivo pasaría a los títulos largos como el ARGENT 2038. Si en cambio se percibe un programa más estructural y sostenible, el atractivo pasaría a los títulos largos como el ARGENT 2038.

De todos modos, Morgan Stanley mantiene una postura neutral sobre la deuda argentina. Los precios ya subieron entre ocho y diez puntos tras el rally de los últimos días, lo que limita el margen para nuevas apuestas agresivas en el corto plazo.

El mensaje que incomoda

El reporte concluye con una advertencia que desnuda la fragilidad de la estrategia económica. Un salvataje de US$10.000 millones apenas cubre el agujero de 2026 y no resuelve la vulnerabilidad estructural.

El apoyo de Estados Unidos compra tiempo y reduce el riesgo de default inmediato, pero no elimina la necesidad de recomponer reservas, recuperar acceso al crédito internacional y sostener un ajuste fiscal consistente más allá de 2027.

La capacidad de pago del país depende hoy más de la política que de la macroeconomía. La capacidad de pago del país depende hoy más de la política que de la macroeconomía.

