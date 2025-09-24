Biodiésel, y otro sector que, pese al doble aumento, no llega a octubre...

La resolución firmada por la secretaria de Energía

Otro punto clave de la resolución es que se fija un plazo máximo de pago de siete días corridos desde la emisión de la factura, con el objetivo de mejorar la liquidez de las plantas productoras, golpeadas por la volatilidad cambiaria.

Este segundo ajuste en tan poco tiempo pone de manifiesto la tensión que vive el sector, marcado por costos vinculados al aceite de soja, al metanol y a otros insumos que se cotizan en dólares, cuya suba se traslada rápido al precio final del gasoil.

Y así y todo, el planteo de los productores de este tipo de combustibles apuntaba a un valor más alto que el autorizado, ya que según la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) debería ser de 1.689.000 pesos por tonelada.

Otra vez, el Gobierno de Javier Milei se quedó corto...

Milei Javier Milei, este jueves en el evento de la CiCyP.

Biodiésel, y un sector clave

El biodiesel, elaborado principalmente a partir de aceite de soja, constituye un insumo crítico en la matriz energética argentina por su aporte a la diversificación y a la reducción de emisiones. La normativa vigente establece un corte obligatorio con gasoil, que asegura demanda para las plantas productoras distribuidas en provincias como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero.

El nuevo precio impacta directamente en la rentabilidad de las pymes del sector, que reclaman previsibilidad y condiciones de pago más ágiles para sostener la producción.

El ajuste del biodiesel ocurre además, en un momento de alta sensibilidad política y económica:

- Para el Gobierno, significa sostener un marco regulado que garantice la continuidad de las mezclas obligatorias en el transporte y la logística.

- Para los productores, implica un reconocimiento a los mayores costos de insumos y a la presión cambiaria, aunque persiste la incertidumbre sobre la periodicidad de las revisiones.

- Para el mercado energético, la medida refuerza la transición hacia fuentes renovables, aunque en un contexto de emergencia y restricciones fiscales que limita subsidios y estímulos adicionales.

Otras noticias de Urgente24

Espert: "fuimos soberbios creyendo que terminando con la inflación era suficiente"

Reunión Milei-Trump: Caputo asegura que se habló de "una cifra específica" para el salvataje

Trump en la ONU, contra el woke y Javier Milei "no necesita un rescate, pero lo vamos a ayudar"

En octubre se citará a Karina Milei y Mario Lugones a Diputados por ANDISgate