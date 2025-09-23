Trump en la ONU, contra el woke y Javier Milei "no necesita un rescate, pero lo vamos a ayudar"

Estas son las dos cosas que me he llevado de las Naciones Unidas: una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter defectuoso Estas son las dos cosas que me he llevado de las Naciones Unidas: una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter defectuoso

Del mismo modo, aseguró que el cambio climático “es una estafa” y dijo que las “ideas energéticas suicidas serán la muerte de Europa Occidental si no se hace algo inmediatamente”.

Luego de los autoelogios y de cargar contra el organismo multilateral, arremetió contra los países que han reconocido a Palestina, como Reino Unido, Australia y Francia —socios claves del G7—, y los incriminó de contribuir a darle “una recompensa a Hamás”.

“Como para alentar la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo están tratando de reconocer unilateralmente al Estado palestino....Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamás, por sus atrocidades (...)Tenemos que detener la guerra en Gaza inmediatamente. Tenemos que negociar la paz de inmediato”, dijo el mandamás de Washington.

Por su parte, también acusó a China y a varios países europeos de estar “financiando una guerra contra sí mismos” al comprarle petróleo a Rusia.

Ustedes están más cerca, nosotros estamos a un océano. ¡Qué vergüenza que sigan comprando gas y petróleo a Rusia! Ustedes están más cerca, nosotros estamos a un océano. ¡Qué vergüenza que sigan comprando gas y petróleo a Rusia!

Reunión bilateral de Trump con Javier Milei al margen de la ONU

Donald Trump se reunió con su par argentino, Javier Milei, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York; un encuentro signado por los crecientes rumores sobre un préstamo de 30 millones de dólares al gobierno argentino por parte del Tesoro estadounidense.

Los vamos a ayudar (A MILEI), pero no creo que necesiten un rescate...Está haciendo un trabajo fantástico Los vamos a ayudar (A MILEI), pero no creo que necesiten un rescate...Está haciendo un trabajo fantástico

En este contexto, el gobierno de Javier Milei estaría expectante por el préstamo multimillonario que frenaría en seco la corrida cambiaria, tras el revés por la pésima elección bonaerense y mientras el dólar escala.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1970534001916985399?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1970534001916985399%7Ctwgr%5Eb6978b4940b1f46dcf025dbeb6b37fa9aa2b0d04%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fanalisis%2Fdonald-trump-ofrece-salvavidas-javier-milei-que-pide-los-dolares-que-prometio-scott-bessent-n609991&partner=&hide_thread=false Impresionante reunión!

Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente @JMilei!

Argentina será próspera!

Gracias Presidente de los Estados Unifos @realDonaldTrump

Gracias Secretario @SecScottBessent

Gracias Secretario @marcorubio pic.twitter.com/WyjAWGIg7i — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 23, 2025

Las especulaciones sobre un préstamo del Tesoro estadounidense, a pesar de la desmentida del canciller Werthein, se avivaron aún más tras que este lunes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declarara que se estaba considerando una intervención "amplia y contundente" de Washington para apoyar al gobierno de Milei

Bessent, incluso, indicó que Washington consideraría la compra directas de divisas, el swap de monedas y la adquisición de deuda pública denominada en dólares.

Pero detrás de la intención de rescatar económicamente a un aliado regional, el real interés de Washington radica en cuestiones de intereses territoriales, como la cercanía de Argentina a la Antártida, la extensa costa sobre el Atlántico Sur y que se convierta en un proveedor bienes y servicios clave para EEUU en el marco de su puja estratégica con China.

Los intereses de Donald Trump en una de las regiones más australes del planeta van desde la provisión de “minerales críticos” hasta el potencial rol de la Argentina como vector de Inteligencia Artificial (IA) “made in USA” y con capacidad de alimentar, con pequeños reactores de energía nuclear, la demanda de centros de datos para IA y nube de almacenamiento de volúmenes de información.

Sin ir más lejos, este viernes, la Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en unirse como “socio contribuyente” al Programa de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de Tecnología Nuclear de EEUU (FIRST, según su sigla en inglés) que apunta al despliegue de Pequeños Reactores Modulares a escala regional y global.

FIRST es el programa insignia del Departamento de Estado que encabeza Marco Rubio y está bajo las directrices de la Oficina de Control de Armas y No Proliferación (ACN) que persigue el interés de “aprovechar la capacidad de la industria nuclear para acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo”.

Pero también, la administración de Trump sabe muy bien que Argentina posee “minerales críticos”, como el cobre y reservas de litio, indispensables para las baterías y nuevas tecnologías, así como vastas zonas de “tierras raras”.

image Milei y Trump | FOTO DE ARCHIVO

“¿Por qué la Argentina es un socio crucial para EEUU?", planteó la experta Gracelin Baskaran, directora del programa de “minerales críticos” y experta en el tema de “tierras raras” en un evento sobre la Argentina del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, según su sigla en inglés)

En primer lugar, citó la “relación comercial positiva” de EEUU y la Argentina, superavitaria para el país del norte. En segundo lugar, apuntó al rol de Argentina como futuro productor de cobre, mineral que concentra los más grandes proyectos presentados al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).

Es difícil ver cómo el mundo satisfará la demanda de cobre necesaria para centros de datos y transmisión de energía sin la Argentina Es difícil ver cómo el mundo satisfará la demanda de cobre necesaria para centros de datos y transmisión de energía sin la Argentina

“Es difícil ver cómo el mundo satisfará la demanda de cobre necesaria para centros de datos y transmisión de energía sin la Argentina”, afirmó Baskaran, y precisó que en 2024 EEUU “consumió 1,6 millones de toneladas métricas de cobre refinado, siendo el segundo mayor consumidor de cobre del mundo”, aunque — siguió— . “su rol en la cadena de provisión es limitado: da cuenta de solo 5,1% de la producción del mineral y 3,3% de la producción de cobre refinado”.

Más contenido en Urgente 24:

El impresionante outlet que todos quieren visitar ya mismo

ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora

Banco tira la casa por la ventana y lanza 60% de descuento en estos productos

Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento