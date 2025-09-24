Jimmy Kimmel volvió al aire y se despachó contra la FCC y Trump: "No es legal"

Incluso Kimmel criticó duramente al propio Trump: "Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan su empleo porque no puede tomar un chiste". Y cerró su monólogo después de casi 18 minutos con un mensaje sobre la libertad de expresión: "Este programa no es importante. Lo importante es vivir en un país que permite que existan shows como este".

Disney, política y la defensa de la libertad de expresión

El trasfondo de la suspensión expuso un conflicto entre Disney, sus filiales y el gobierno estadounidense. Nexstar y Sinclair, dueñas de varias filiales de ABC, habían retirado el programa después de la presión de Brendan Carr, quien calificó los comentarios de Kimmel como "la conducta más enfermiza posible" y amenazó con sanciones. Mientras tanto, Trump denunciaba en su plataforma Truth Social que Kimmel difundía "basura demócrata positiva al 99%".

Disney, con Bob Iger a la cabeza, finalmente decidió reincorporar al comediante tras una presión masiva de la comunidad creativa de Hollywood y más de 400 famosos, entre ellos Meryl Streep, Emma Stone, Mark Ruffalo y Jennifer Aniston, que firmaron una carta abierta de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

image Disney reincorporó a Kimmel tras la presión de Hollywood y varios famosos, buscando resolver la polémica sin ceder a la censura. La situación expuso el conflicto entre la empresa, las filiales y el gobierno de Trump.

Según fuentes de la compañía citadas por The New York Times, la decisión buscaba "enfriar la polémica sin ceder a la censura" y resolver el conflicto con Kimmel de manera interna.

Kimmel también destacó la solidaridad que trascendió líneas políticas: incluso personas que no comparten sus ideas defendieron su derecho a expresarse. "Ese es un ejemplo que deberíamos seguir", dijo, refiriéndose a Erika Kirk, la viuda de Charlie, que perdonó públicamente al asesino de su esposo, un acto que, según él, debía inspirar reflexión y empatía.

Kimmel volvió a su late-night, pero al mismo tiempo dejó en evidencia la tensión entre la política, los medios y la libertad de expresión en Estados Unidos, mientras la ABC y Disney lidian con un conflicto que todavía no terminó y que cuestiona la influencia de las filiales y el alcance de la FCC en la televisión nacional.

