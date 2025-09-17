Jimmy Kimmel cancelado: Donald Trump lo celebra como "buenas noticias" para USA

Embed - The comments that led to Jimmy Kimmel's late-night show being taken off the air

Nexstar, que opera 28 afiliadas de ABC principalmente en mercados pequeños y medianos, fue la primera en actuar. Andrew Alford, presidente de la división de transmisión de Nexstar, justificó la decisión argumentando que los comentarios de Kimmel son "ofensivos e insensibles en un momento crítico del discurso político nacional".

El efecto dominó que nadie esperaba

La situación se complicó aún más cuando otras cadenas comenzaron a sumarse a la protesta. Fuentes internas revelaron que ABC recibió presión de al menos otro grupo de estaciones, sugiriendo que la revuelta de afiliadas jugó un papel determinante en la suspensión indefinida del programa.

image

Kimmel, según fuentes cercanas, estaba preparado para abordar la controversia en el show del miércoles por la noche, planeando explicar sus declaraciones y demostrar cómo fueron sacadas de contexto. Sin embargo, el conductor no tenía intención de disculparse, considerando que sus palabras no requerían una retractación.

Este episodio marca un precedente sin igual en la televisión estadounidense, donde la presión política y regulatoria logró suspender uno de los programas nocturnos más establecidos del país, evidenciando la creciente tensión entre el entretenimiento y la política en el panorama mediático actual.

-----------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Wanda Nara y el escándalo que podría arruinar MasterChef Celebrity

La miniserie de 15 capítulos que destrona a todas las series médicas

Nancy Pazos deschavó a Telefe y reveló lo que le espera a Mariana Brey si no se disculpa

Banco tira la casa por la ventana y lanza 60% de descuento en estos productos