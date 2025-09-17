La televisión estadounidense vive uno de sus momentos más tensos después de que ABC suspendiera "Jimmy Kimmel Live!" tras las declaraciones del comediante sobre el caso Charlie Kirk. La decisión llegó luego de que múltiples afiliadas se rebelaran contra la programación de la cadena, lideradas por Nexstar, uno de los grupos mediáticos más poderosos del país. Donald Trump festejó.
Jimmy Kimmel cancelado: Donald Trump lo celebra como "buenas noticias" para USA
Jimmy Kimmel cancelado tras los comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk. Donald Trump no podría estar más feliz.
La presión regulatoria que cambió todo para Jimmy Kimmel
El escándalo estalló cuando Kimmel sugirió durante su monólogo del martes que el asesino de Kirk era un republicano MAGA, lo que desató una tormenta política que alcanzó las más altas esferas regulatorias. Las palabras exactas del conductor fueron devastadoras: "Alcanzamos nuevos niveles bajos durante el fin de semana con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos".
El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, intensificó la presión al amenazar con tomar medidas contra las afiliadas de ABC que continuaran transmitiendo el programa. Su mensaje fue claro: las cadenas locales debían "empujar hacia atrás" y decirle a ABC que no transmitirían más el show hasta que resolvieran la situación.
Nexstar, que opera 28 afiliadas de ABC principalmente en mercados pequeños y medianos, fue la primera en actuar. Andrew Alford, presidente de la división de transmisión de Nexstar, justificó la decisión argumentando que los comentarios de Kimmel son "ofensivos e insensibles en un momento crítico del discurso político nacional".
El efecto dominó que nadie esperaba
La situación se complicó aún más cuando otras cadenas comenzaron a sumarse a la protesta. Fuentes internas revelaron que ABC recibió presión de al menos otro grupo de estaciones, sugiriendo que la revuelta de afiliadas jugó un papel determinante en la suspensión indefinida del programa.
Kimmel, según fuentes cercanas, estaba preparado para abordar la controversia en el show del miércoles por la noche, planeando explicar sus declaraciones y demostrar cómo fueron sacadas de contexto. Sin embargo, el conductor no tenía intención de disculparse, considerando que sus palabras no requerían una retractación.
Este episodio marca un precedente sin igual en la televisión estadounidense, donde la presión política y regulatoria logró suspender uno de los programas nocturnos más establecidos del país, evidenciando la creciente tensión entre el entretenimiento y la política en el panorama mediático actual.
