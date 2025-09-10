urgente24
GLOBAL horror > Donald Trump > FBI

CHARLIE KIRK

Horror en Utah: Disparo mortal sobre aliado de Donald Trump

Horror en acto trumpista. Charlie Kirk, falleció tras recibir un tiro en el cuello mientras hablaba en la Universidad de Utah.

10 de septiembre de 2025 - 18:21
Charlie Kirk minutos antes del disparo que, según versiones, dio en el cuello

Charlie Kirk minutos antes del disparo que, según versiones, dio en el cuello

Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, recibió un disparo durante un acto en la Universidad del Valle de UTAH En el atentado, el poderoso activista de derecha, aliado de Trump y director ejecutivo de Turning Point USA (TPUSA), falleció luego de ser trasladado al centro de salud que lo atendió

En las publicaciones de video que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk aparentemente alcanzado por una bala mientras habla sentado bajo una carpa en el patio de la Universidad del Valle de Utah

Kirk estuvo allí como parte de The American Comeback Tour, que es organizado por el capítulo de TPUSA en Utah Valley. Las imágenes de video también muestran a los estudiantes en el campus huyendo del sonido de los disparos.

Seguir leyendo

A todo esto en TRUTH Social, su red, Donald Trump publicó la muerte de Kirk

"En honor a Charlie Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense, ordeno que todas las banderas estadounidenses en los Estados Unidos se bajen a media asta hasta el domingo por la noche a las 6 p.m."

Luego agregó

Dijo la verdad todo el tiempo, un verdadero luchador por la libertad estadounidense. R.I.P. Charlie ¡Te amamos por siempre! Dijo la verdad todo el tiempo, un verdadero luchador por la libertad estadounidense. R.I.P. Charlie ¡Te amamos por siempre!

Un funcionario policial dijo a Associated Press que Kirk estaba en estado crítico cuando fue trasladado a un hospital, mientras que otro funcionario detalló a CBS Kirk que "no se ve bien" y confirmó que recibió un disparo en el cuello.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Csofianunes/status/1965855805322022969&partner=&hide_thread=false

En una publicación en X la universidad informó

El campus de UVU está cerrado. Clases canceladas. Los que están en el campus, seguros en su lugar hasta que los oficiales de policía puedan escoltarlos de manera segura fuera del campus. Le pedimos paciencia durante todo este proceso. Estamos proporcionando actualizaciones lo mejor posible. Este es un evento continuo y en desarrollo El campus de UVU está cerrado. Clases canceladas. Los que están en el campus, seguros en su lugar hasta que los oficiales de policía puedan escoltarlos de manera segura fuera del campus. Le pedimos paciencia durante todo este proceso. Estamos proporcionando actualizaciones lo mejor posible. Este es un evento continuo y en desarrollo

La portavoz de la Universidad del Valle de Utah le dijo al New York Times que Kirk fue alcanzado por un sospechoso que había disparado desde un edificio a unos 200 metros de distancia.

Scott Trotter, portavoz de la universidad, agregó

"Una persona que fue detenida después del tiroteo no era en realidad el tirador" a pesar de haber dicho anteriormente que había un sospechoso bajo custodia. No hay ningún sospechoso bajo custodia.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, publicó en X

Los responsables rendirán cuentas por completo Los responsables rendirán cuentas por completo

Más adelante sumó

"La violencia no tiene cabida en nuestra vida pública. Los estadounidenses de todas las tendencias políticas deben unirse para condenar este acto. Nuestras oraciones están con Charlie, su familia y todos los afectados"

image
Donald Trump consternado por la muerte del Kirk

Donald Trump consternado por la muerte del Kirk

Donald Trump confirmó la muerte el FBI investigará

El director del FBI, Kash Patel, señaló dijo que el FBI estaba "monitoreando de cerca los informes del trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah ... Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso".

Testigos presenciales le dijeron a The Guardian que Kirk estaba siendo interrogado sobre tiroteos masivos cuando recibió un disparo en el cuello.

Más noticias en Urgente24

El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer

Boca, Morena Beltrán y Lucas Blondel: Qué está pasando con el jugador y la periodista

Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)

Bancos de inversión alertan: La tormenta financiera que amenaza a la Argentina

Escándalo en Estudiantes de La Plata por lo que pasó con Esteban Trebucq

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES