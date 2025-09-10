Horror en Utah: Disparo mortal sobre aliado de Donald Trump

Luego agregó

Dijo la verdad todo el tiempo, un verdadero luchador por la libertad estadounidense. R.I.P. Charlie ¡Te amamos por siempre!

Un funcionario policial dijo a Associated Press que Kirk estaba en estado crítico cuando fue trasladado a un hospital, mientras que otro funcionario detalló a CBS Kirk que "no se ve bien" y confirmó que recibió un disparo en el cuello.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Csofianunes/status/1965855805322022969&partner=&hide_thread=false Le dispararon a Charlie Kirk en pleno acto pic.twitter.com/esNQO9xCno — Sofía Nunes (@Csofianunes) September 10, 2025

El campus de UVU está cerrado. Clases canceladas. Los que están en el campus, seguros en su lugar hasta que los oficiales de policía puedan escoltarlos de manera segura fuera del campus. Le pedimos paciencia durante todo este proceso. Estamos proporcionando actualizaciones lo mejor posible. Este es un evento continuo y en desarrollo

La portavoz de la Universidad del Valle de Utah le dijo al New York Times que Kirk fue alcanzado por un sospechoso que había disparado desde un edificio a unos 200 metros de distancia.

"Una persona que fue detenida después del tiroteo no era en realidad el tirador" a pesar de haber dicho anteriormente que había un sospechoso bajo custodia. No hay ningún sospechoso bajo custodia.

Los responsables rendirán cuentas por completo

"La violencia no tiene cabida en nuestra vida pública. Los estadounidenses de todas las tendencias políticas deben unirse para condenar este acto. Nuestras oraciones están con Charlie, su familia y todos los afectados"

image Donald Trump consternado por la muerte del Kirk

Donald Trump confirmó la muerte el FBI investigará

El director del FBI, Kash Patel, señaló dijo que el FBI estaba "monitoreando de cerca los informes del trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah ... Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso".

Testigos presenciales le dijeron a The Guardian que Kirk estaba siendo interrogado sobre tiroteos masivos cuando recibió un disparo en el cuello.

