Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, recibió un disparo durante un acto en la Universidad del Valle de UTAH
Horror en Utah: Disparo mortal sobre aliado de Donald Trump
Horror en acto trumpista. Charlie Kirk, falleció tras recibir un tiro en el cuello mientras hablaba en la Universidad de Utah.
En las publicaciones de video que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk aparentemente alcanzado por una bala mientras habla sentado bajo una carpa en el patio de la Universidad del Valle de Utah
Kirk estuvo allí como parte de The American Comeback Tour, que es organizado por el capítulo de TPUSA en Utah Valley. Las imágenes de video también muestran a los estudiantes en el campus huyendo del sonido de los disparos.
A todo esto en TRUTH Social, su red, Donald Trump publicó la muerte de Kirk
"En honor a Charlie Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense, ordeno que todas las banderas estadounidenses en los Estados Unidos se bajen a media asta hasta el domingo por la noche a las 6 p.m."
Un funcionario policial dijo a Associated Press que Kirk estaba en estado crítico cuando fue trasladado a un hospital, mientras que otro funcionario detalló a CBS Kirk que "no se ve bien" y confirmó que recibió un disparo en el cuello.
La portavoz de la Universidad del Valle de Utah le dijo al New York Times que Kirk fue alcanzado por un sospechoso que había disparado desde un edificio a unos 200 metros de distancia.
"Una persona que fue detenida después del tiroteo no era en realidad el tirador" a pesar de haber dicho anteriormente que había un sospechoso bajo custodia. No hay ningún sospechoso bajo custodia.
"La violencia no tiene cabida en nuestra vida pública. Los estadounidenses de todas las tendencias políticas deben unirse para condenar este acto. Nuestras oraciones están con Charlie, su familia y todos los afectados"
Donald Trump confirmó la muerte el FBI investigará
El director del FBI, Kash Patel, señaló dijo que el FBI estaba "monitoreando de cerca los informes del trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah ... Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso".
Testigos presenciales le dijeron a The Guardian que Kirk estaba siendo interrogado sobre tiroteos masivos cuando recibió un disparo en el cuello.
