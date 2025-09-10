Gustavo Alfaro: Increíble lo que dijo de Marcelo Gallardo y River

“Para mí, Mati es un valor agregado. A veces, los equipos grandes son como los cuchillos de doble filo, te puede dar a favor o te puede dar en contra. Prácticamente, con dos o tres días, salió y lo tiraron a la cancha en un proceso donde River está en reconstrucción”.

Yéndole a la yugular tanto al club como a Marcelo Gallardo, al cual criticó con sutileza, pero de forma punzante, algo que de seguro al DT “Millonario” no le va a caer bien, sobre todo por su soberbia.

Pero el entrenador de Paraguay no se quedó ahí, siguió con así:

“El nivel de exigencia en un club como River es muy alto y a Mati le hicieron sentir, no sé por qué, el rigor de ese tipo de cosas”.

“Yo le comenté: ‘Mirá Mati, vos estás en la Selección de Paraguay y para mí sos un valor agregado, sos una plusvalía en esta selección’”.

Luego fue directo a aclarar que no va a dejar que de afuera le tumben todo lo que construyó junto a los jugadores paraguayos y que los defenderá a muerte.

“Si de afuera nos tiran bombas, acá adentro nos tenemos que defender. Para mí es un placer tener a Mati; es algo que no es fácil de encontrar: te puede jugar de titular o entrar desde el banco y siempre te da soluciones”.

Por otro lado, Marcelo Gallardo tiene la cabeza puesta en Palmeiras, a quien enfrentará la semana que viene (17/9) por el partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores, ya que se está quemando la cabeza no solo para intentar pasar de fase sino para en caso de perder no pasar vergüenza con una paliza histórica, ya que la diferencia entre ambos es abismal.

