Un resistido por los hinchas de River clavó un golazo en la victoria de Paraguay

En el torneo eliminatorio, Paraguay se dio el lujo de vencer a Brasil (1-0), a Argentina (2-1) y a Uruguay (2-0), las tres selecciones más grandes del continente.

image Victoria de Paraguay ante Perú por 1-0 con un golazo de un futbolista resistido por la gente de River.

El gol de un resistido de River para la victoria de Paraguay ante Perú

Como bien se indicó previamente, Paraguay le ganó a Perú a domicilio por un tanto contra cero y cerró su participación en las Eliminatorias en el 6º puesto, mientras que los dirigidos por Óscar Ibáñez, de pésima campaña, culminaron anteúltimos, en la 9º colocación.

El único gol de la noche fue anotado por un futbolista muy que lleva muy poco tiempo vistiendo el Manto Sagrado pero que, aún así, es muy resistido por el público: Matías Galarza Fonda.

Luego de un centro desde el lado derecho del ataque guaraní, el volante recién llegado de Talleres de Córdoba la paró de pecho y remató con pierna izquierda para dejar sin respuesta al arquero Pedro Gallese, que nada pudo hacer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverLPM/status/1965584363447615686&partner=&hide_thread=false GOLAZO DE GALARZA FONDA EN PARAGUAY pic.twitter.com/T1oLGCViCz — La Página Millonaria (@RiverLPM) September 10, 2025

Por supuesto, los hinchas del Millonario reaccionaron en redes sociales ante el golazo de Fonda. "Acabo de ver el gol del burro de Galarza Fonda en Paraguay no lo puedo creer, nunca hizo algo ni cerca de parecido en River", "Por qué no hace eso en River??", "cómo pesa la de River eh…", fueron algunos de los comentarios que se llegaron a leer en X.

Cuándo vuelve a jugar River

Tras la finalizada Fecha FIFA, el cuadro dirigido por Marcelo Gallardo retomará la acción el próximo sábado 13 de septiembre, en lo que será la visita del Millonario a Estudiantes de La Plata. El cotejo iniciará a las 19 horas.

Cuatro días más tarde, es decir, el 17 de este mes, recibirá a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, serie que definirá siete días más tarde (el 24) en San Pablo.

image La ilusión de River tiene nombre y apellido: Maximiliano Salas.

