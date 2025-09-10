Un resistido por los hinchas de River clavó un golazo en la victoria de Paraguay

La Paraguay de Gustavo Alfaro terminó sexta en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que será celebrado en tres territorios: Estados Unidos, Canadá y México. Este martes (9/9), de la mano de un futbolista de River abucheado en el Monumental y cuestionado en redes sociales, la Albirroja cerró su participación con un triunfo sobre Perú.
Un futbolista muy cuestionado por los hinchas de River Plate marcó un gran gol en Perú 0-1 Paraguay.
Siete victorias, misma cantidad de empates y apenas cuatro derrotas es el saldo total del conjunto guaraní en estas Eliminatorias, aunque con 14 goles a favor y 10 en contra, cifras no muy auspiciosas de cara a la Copa del Mundo, ya que deberá mejorar su cuota goleadora.
El arco propio está bien cuidado porque, si por algo se caracterizó siempre Paraguay, y los equipos de Alfaro, es por los pocos goles recibidos en su propia valla. Es el concepto más gráfico de que los equipos de arman de atrás hacia adelante.
Este martes 9 de septiembre, en la última jornada de Eliminatorias, la Albirroja hizo los deberes (aunque ya estaba clasificada y su rival, Perú, sin chances de clasificación), y se impuso por 1 a 0 en territorio incaico, extendiendo así su buena cosecha.
En el torneo eliminatorio, Paraguay se dio el lujo de vencer a Brasil (1-0), a Argentina (2-1) y a Uruguay (2-0), las tres selecciones más grandes del continente.
El gol de un resistido de River para la victoria de Paraguay ante Perú
Como bien se indicó previamente, Paraguay le ganó a Perú a domicilio por un tanto contra cero y cerró su participación en las Eliminatorias en el 6º puesto, mientras que los dirigidos por Óscar Ibáñez, de pésima campaña, culminaron anteúltimos, en la 9º colocación.
El único gol de la noche fue anotado por un futbolista muy que lleva muy poco tiempo vistiendo el Manto Sagrado pero que, aún así, es muy resistido por el público: Matías Galarza Fonda.
Luego de un centro desde el lado derecho del ataque guaraní, el volante recién llegado de Talleres de Córdoba la paró de pecho y remató con pierna izquierda para dejar sin respuesta al arquero Pedro Gallese, que nada pudo hacer.
Por supuesto, los hinchas del Millonario reaccionaron en redes sociales ante el golazo de Fonda. "Acabo de ver el gol del burro de Galarza Fonda en Paraguay no lo puedo creer, nunca hizo algo ni cerca de parecido en River", "Por qué no hace eso en River??", "cómo pesa la de River eh…", fueron algunos de los comentarios que se llegaron a leer en X.
Cuándo vuelve a jugar River
Tras la finalizada Fecha FIFA, el cuadro dirigido por Marcelo Gallardo retomará la acción el próximo sábado 13 de septiembre, en lo que será la visita del Millonario a Estudiantes de La Plata. El cotejo iniciará a las 19 horas.
Cuatro días más tarde, es decir, el 17 de este mes, recibirá a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, serie que definirá siete días más tarde (el 24) en San Pablo.
