River, los juveniles y la polémica: Todos están hablan de Ian Subiabre

En momentos de vacas flacas en cuanto a rendimiento, el común del público Millonario exige por mayor participación de un pibe que aún no ha podido mostrar todos sus pergaminos con la camiseta de la Banda.

En las últimas horas, el pibe ha estado en el centro de la polémica ya que no se sabe qué pasará con él en el futuro.

Quien instaló el tema en agenda nuevamente, es Nicolás Distasio. El periodista de ESPN aseguró: "hay cierta preocupación con el tema renovación de contrato de Ian Subiabre... no están encontrando la recepción que pretenderían".

Tanto Sebastián Srur como Renzo Pantich, otros de los partidarios de River, coinciden con que lo que pone trabas en la negociación, es el tema de la cláusula.

Claudio Caniggia y su representado, pretenderían que si la cláusula es de 100 millones, el contrato sea acorde, cosa que desde el Millonario no quieren.

Todo indica que ambas partes están cuidando lo suyo y la negociación llegará a buen puerto. En caso de que no renueve, la idea es que se vaya antes de que finalice su contrato (diciembre de 2026).

Lo que se le viene a River Plate

Han sido semanas más bien tranquilas para River Plate ya que no jugó ningún partido por la doble fecha impuesta por FIFA.

Ahora bien, lo que se le viene al Millonario, lejos está de ser calmo ya que se juega el año.

Si bien no convence desde el juego, el equipo de Marcelo Gallardo tiene vida en todos los frentes (Copa Libertadores, Copa Argentina y Torneo Clausura) y se avecinan instancias decisivas en ese sentido.

Copa Libertadores : quizá el objetivo que más expectativa genera. La ida ante Palmeiras será el miércoles 17 de septiembre en el Monumental y la vuelta, el 24 en Brasil

: quizá el objetivo que más expectativa genera. La ida ante Palmeiras será el miércoles 17 de septiembre en el Monumental y la vuelta, el 24 en Brasil Torneo Clausura : el partido más inmediato. Jugará ante Estudiantes de La Plata el sábado 13 de septiembre

: el partido más inmediato. Jugará ante Estudiantes de La Plata el sábado 13 de septiembre Copa Argentina: todo indica que el duelo ante Racing por los cuartos de final, será en la primera semana de octubre.

