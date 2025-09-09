Luis Suárez recontra castigado por el 'salivazo' ¿y ahora?

LUISSUAREZRECONTRACASTIGADOPORELSALIVAZOYAHORAFOTO2 Luis Suárez sufrió un agravamiento de la sanción que le impuso la MLS tras el cruce que mantuvo con un asistente de Seattle Sounders.

“Al finalizar el partido, el jugador del Inter Miami Luis Suárez fue reportado por el Cuerpo Arbitral por escupir a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders. De acuerdo con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario impuso a Suárez una suspensión de seis partidos. En consecuencia, no podrá participar, al menos, en la próxima edición de Leagues Cup hasta cumplir la totalidad de la sanción”, informó la Leagues Cup.

Paliza al Inter Miami: Piñas, 'salivazo' de Luis Suárez y Lionel Messi sin el “46”

Luis Suárez quedó envuelto en un verdadero escándalo el domingo 31/08 tras propinarle un escupitajo a un asistente de Seattle Sounders tras la caída de Inter Miami 3-0 en el partido final de la Leagues Cup que privó a Luis Messi de levantar un nuevo título como futbolista.

El cierre del partido definitorio en el Lumen Field fue un escándalo absoluto y dejó a Suárez en el ojo de la tormenta por su reprochable comportamiento con un asistente del equipo rival.

LUISSUAREZRECONTRACASTIGADOPORELSALIVAZOYAHORAFOTO3 Luis Suárez sufrió un agravamiento de la sanción que le impuso la MLS tras el cruce que mantuvo con un asistente de Seattle Sounders.

El escupitajo de Luis Suárez al asistente de Seattle Sounders

Tras el pitazo del árbitro Calderón, jugadores de ambos equipos y parte de los cuerpos técnicos de los dos equipos protagonizaron un tumulto que terminó con piñas de uno y otro lado. Lionel Messi, con sus brazos en jarra, observó desde un costado lo que sucedía.

Suárez tuvo una actitud lamentable: se cruzó con un asistente de Seattle y, en el medio de la discusión y los reproches, le lanzó un escupitajo. Rápidamente Oscar Ustari intervino para que la situación no pasara a mayores.

Los polémicos antecedentes de Luis Suárez

No es la primera vez que Suárez tiene un gesto lamentable. Con las pulsanciones a mil, ya le había mordido la espalda a Giorgio Chiellini en pleno Mundial de Brasil 2014, lo que le significó nada menos que una durísima sanción de nueve partidos y cuatro meses sin jugar para el uruguayo. Ahora se espera que las autoridades también le apliquen un duro castigo, tanto a él como a otros compañeros suyos.

En medio del escándalo, Lionel Messi se quedó en la premiación de Seattle Sounders tras la caída de Inter Miami

Una vez consumada la caída de Inter Miami, Lionel Messi, con su medalla de subcampeón de la Leagues Cup colgada del cuello, se quedó con hidalguía, sus brazos cruzados en la espalda y el pecho inflado, observando cómo los futbolistas del Seattle Sounders celebraban el que podía haber sido su título número 46 como profesional, agigantando su leyenda.

Con el 0-3 en el estadio Lumen Field, Messi desaprovechó su oportunidad de llegar al título 46 de su carrera, contando sus tres clubes (Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami) y la Selección Argentina. De todas formas, es el futbolista más ganador de la historia.

De esta manera, el argentino que ya tiene 38 años y su primer trofeo lo logró en mayo de 2005, no pudo seguir acrecentando sus logros personales. Sigue en 45 títulos: 34 con Barcelona, 3 con PSG, 5 con la Selección Mayor, 2 con Inter Miami, uno con la Sub 20 y otro con la Sub 23.

Sí se colgó la de subcampeón de esta Leagues Cup, que ya había ganado con Inter Miami en 2023, a las pocas semanas de haber desembarcado en el club de Florida. Y se paró con hidalguía hasta que terminó la premiación de Seattle, porque ser un líder también se demuestra en este tipo de gestos.

Seattle Sounders derrota 3-0 al Inter Miami en la final de la Leagues Cup 2025

El Inter Miami cayó 3-0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup 2025 y quedó fuera de la posibilidad de sumar un nuevo título a su palmarés.

Los tres goles de los Sounders llegaron por las definiciones precisas de Osaze de Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock.

Las Garzas, que habían logrado la coronación en 2023, no pudieron reeditar ese éxito y ahora deberán enfocarse en lo que viene. Tras esta derrota, el equipo contará con un par de semanas de descanso antes de retomar la actividad en la Major League Soccer (MLS). Su próximo compromiso será el sábado 13 de septiembre, a partir de las 20:30 (hora argentina), cuando visiten a Charlotte FC tras la fecha FIFA.

A pesar de la frustración por la final perdida, la presencia de Lionel Messi sigue siendo un atractivo central para el equipo y la MLS, y su capacidad de generar peligro es indiscutible. Sin embargo, los Sounders demostraron que la combinación de eficacia, orden táctico y aprovechamiento de oportunidades puede marcar la diferencia en partidos de alto nivel, dejando al Inter Miami con la necesidad de analizar y corregir detalles antes de los próximos compromisos.

Más notas de Golazo24

Guillermo Barros Schelotto levanta cabeza pero exBoca le recuerda al Tevez suplente

Escándalo en Estudiantes de La Plata por lo que pasó con Esteban Trebucq

Ecos de la victoria de Fuerza Patria: el cruce entre arqueros del que todos hablan

Boca, Morena Beltrán y Lucas Blondel: Qué está pasando con el jugador y la periodista

El delantero de Boca que brilla en el Ascenso y está a un paso de volver a Primera

Tras el despido de TyC Sports, Rolfi Montenegro debutó como panelista en otro canal