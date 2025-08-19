Luis Suárez tiró la bomba: ¿se retira con Messi en Inter Miami?

Con una posible ausencia de Messi, el Inter Miami juega vs. Tigres por la Leagues Cup

Inter Miami se mide ante Tigres, de México, por los cuartos de final de la Leagues Cup. Juegan este martes 20/08 a las 21 hora Argentina. El encuentro se disputará a un solo partido y el encuentro será en el Chase Stadium, en Florida, la cancha de Las Garzas.

Inter Miami y Leo Messi buscan la hazaña ante el PSG Leo es duda para mañana FOTO: (X/Redes@InterMiamiCF)/ NA.

En conferencia de prensa, Javier Mascherano no aseguró la presencia de Leo en el cotejo y encendió todas las alarmas. A pesar de haber jugado 45 minutos en el duelo vs. LA Galaxy, no terminó al 100%. "Leo no entrenó con el grupo. Entrenó diferenciado", reveló el entrenador.

"Lo vamos a ir viendo durante el trayecto del día, de mañana, pero no está descartado. No está descartado que juegue o no. No te puedo decir hoy en día si va a jugar o no porque tiene que ver mucho con las sensaciones que tenga", agregó.

