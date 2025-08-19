Luis Suárez habló sobre su retiro y también sobre el de Lionel Messi. Un tema incómodo para los jugadores de fútbol, y difícil de aceptar para el hincha argentino cuando de quien se habla es de su ídolo. ¿Hay posibilidad de que ambos cuelguen los botines en Inter Miami?
CADA VEZ MÁS CERCA
Luis Suárez tiró la bomba: ¿se retira con Messi en Inter Miami?
Luis Suárez confesó que el retiro es un tema que habla desde hace años con su amigo Lionel Messi. ¿Cuelgan los botines en Inter Miami?
Sería lo más lógico. Tanto Luis Suárez como Leo tienen ya 38 años, y transitan sus últimos trotes en el universo de la pelota, al que tanto le han dado.
Luis Suárez: "Me encantaría retirarme con él"
En la previa del cruce entre Inter de Miami y Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup, el uruguayo se despachó con declaraciones que mezclan nostalgia, deseo y realidad. Y como no podía ser de otra manera, el nombre de Lionel Messi apareció en escena.
" Me encantaría retirarme junto con él porque llevábamos años hablando de retirarnos juntos y se puede dar la posibilidad", soltó el Pistolero, dejando en claro que la idea de colgar los botines junto al rosarino no es nueva. Pero también fue honesto: "Los dos estamos grandes ya y cada uno tomará la decisión que sea la correcta para cada uno pensando en el bien personal".
Sobre el futuro, Luis Suárez fue claro: "Me encantaría retirarme junto con él, porque llevamos años hablando de eso y se puede dar. Pero depende de mi renovación, de la suya". Así, dejó la pelota picando en el área de los contratos y las decisiones personales.
Con una posible ausencia de Messi, el Inter Miami juega vs. Tigres por la Leagues Cup
Inter Miami se mide ante Tigres, de México, por los cuartos de final de la Leagues Cup. Juegan este martes 20/08 a las 21 hora Argentina. El encuentro se disputará a un solo partido y el encuentro será en el Chase Stadium, en Florida, la cancha de Las Garzas.
En conferencia de prensa, Javier Mascherano no aseguró la presencia de Leo en el cotejo y encendió todas las alarmas. A pesar de haber jugado 45 minutos en el duelo vs. LA Galaxy, no terminó al 100%. "Leo no entrenó con el grupo. Entrenó diferenciado", reveló el entrenador.
"Lo vamos a ir viendo durante el trayecto del día, de mañana, pero no está descartado. No está descartado que juegue o no. No te puedo decir hoy en día si va a jugar o no porque tiene que ver mucho con las sensaciones que tenga", agregó.