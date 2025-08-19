Buepp incorpora NFC: Te explicamos para qué sirve y cómo se usa

Buepp NFC subte Buepp en el transporte

Promociones al alcance de la tarjeta

En movilidad, brinda un 100% de descuento en subtes. El descuento también aplica a viajes en colectivos, exclusivamente en unidades que cuenten con terminales aptas para el pago con NFC y también en los nuevos buses eléctricos (Ebus).

Ejemplo

La promoción tiene un tope de $10.000 por tarjeta, exclusivamente con Visa Débito y Crédito, a través de Buepp desde teléfonos con sistema operativo Android con funcionalidad NFC.

Otras promociones

Buepp presenta otras dos novedades sobre beneficios pagando con NFC, “ : En McDonald´s 20% de descuento todos los días en las compras presenciales, pagando con Visa Crédito y Débito, con tope de $10.000 mensuales por tarjeta y F ARMACITY : 20% de descuento los miércoles en las compras presenciales pagando con Visa Crédito y Débito, a través de la opción Buepp con tope: $5.000 mensual por tarjeta.

Sobre estas ventajas, Matías Hirschmann, manager de Buepp, señaló

Creemos que los pagos sin contacto mediante tecnología NFC desde los teléfonos móviles serán de uso cada vez más extendido hasta convertirse en la primera opción de los consumidores, por su practicidad, seguridad y agilidad. Desde Buepp queremos impulsar su utilización con promociones específicas de uso diario y valoradas por los clientes, en rubros como movilidad, gastronomía y cuidado personal

Cómo se paga

En el primer ingreso, y por única vez, deben configurarse los pagos Contactless, de acuerdo con los pasos que va indicando la billetera

1 Activar la tarjeta y la funcionalidad NFC,

2 Elegir Buepp como app predeterminada para pagos Contactless,

Detalle:

Los reintegros impactarán en un plazo no mayor a 20 días y se verán reflejados en los movimientos de Caja de Ahorro o en los movimientos de la Tarjeta de Crédito.

Transportes: Promo SUBE

Los beneficios en transporte incluyen recarga de la tarjeta SUBE, con 50% de reintegro todos los días (tope: $3000 mensual). Para obtener el descuento, la recarga debe realizarse a través de Buepp, opción Transporte.

Por último:

Consideraciones para terminar de poner en marcha los pagos

¿Cómo saber si un móvil tiene tecnología NFC?

1 Para saber si un móvil tiene tecnología NFC, debe accederse a Configuración o Ajustes del teléfono y luego a la opción Conexiones o Conexiones inalámbricas y redes.

2 Allí debe buscarse la opción NFC o Pagos móviles o Pagos sin contacto. También puede encontrarse el ícono de NFC, deslizando hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para acceder a la barra de notificaciones.

3 Activar el NFC sólo cuando sea necesario y se vaya a usar.

Cada sistema operativo tiene su propia distribución y ubicación de botones que habilitan hasta llegar a la secuencia final.

¿Cuáles son los beneficios de la tecnología NFC?

Comodidad y rapidez: se pueden completar transacciones simplemente acercando los dispositivos al terminal de pago.

Seguridad: utiliza protocolos de seguridad avanzados para proteger la información del usuario durante las transacciones, lo que ayuda a prevenir fraudes.

Versatilidad: además de los pagos, la tecnología NFC se puede utilizar para una variedad de aplicaciones, como la transferencia de archivos, la configuración automática de dispositivos y el acceso a información mediante etiquetas NFC.

