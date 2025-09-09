Kovalivker enojan a Spagnuolo; Tte Gral Paleo y el shock; navidad de Maduro; mesa mata triángulo

2-Teniente General Juan Martín Paleo contra el shock eterno

El ex militar, y candidato a diputado nacional por el espacio de Ricardo López Murphy en CABA, explicó la actual situación política argentina con una metáfora médica.

Comparó a un galeno que aplica electroshock con un gobierno que no puede luego diseñar la terapia de recuperación.

Advirtió que un paciente delicado no resistiría un esquema de descargas eléctricas sucesivas cada semana.

3-Nicolás Maduro adelantó la Navidad pero no conmueve a Trump

El dictador caribeño tiene la esperanza de que el clima festivo influya en el ánimo de las fuerzas armadas estadounidenses que lo acosan.

Con Donald Trump declarado fanático de la Navidad, surge la incógnita de si caerá en la “trampa caribeña”.

¿Habrá tregua con la llegada anticipada de Santa Claus a Caracas?

4-La mesa del poder y el ex triángulo de hierro

Cansado de las peleas internas entre los Menem, Karina y Santiago Caputo, Javier Milei decidió lanzar una mesa para reemplazar al viejo triángulo.

Sin embargo, se compartirá la estrategia junto a los mismos de siempre.

¿Equipo que pierde no se toca?