Tras la dura derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, todos miran hacia Diego Spagnuolo ya que las denuncias del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad podría hundir más al gobierno libertario y a la familia Kovalivker, titulares de la droguería Suizo Argentina.
RESUMEN AUDIOVISUAL 9/9
Kovalivker enojan a Spagnuolo; Tte Gral Paleo y el shock; navidad de Maduro; mesa mata triángulo
La Familia Kovalivker quiere voltear causa Suizo Argentina; Juan Martín Paleo y el paciente maltratado; Maduro cree engañar a Trump; la mesa "de los mismos".
1-Los Kovalivker quieren tumbar la causa
Los dueños de la droguería Suizo Argentina, busca frenar la investigación por presuntas coimas.
El ex director de Discapacidad, Diego Spagnuolo, los acusó de recaudar sobornos entre droguerías para Karina Milei.
Los acusados guardan silencio, al igual que la secretaria general de la Presidencia y su mano derecha Eduardo “Lule” Menem, mientras Martín Menem admitió haberles vendido suplementos dietarios.
2-Teniente General Juan Martín Paleo contra el shock eterno
El ex militar, y candidato a diputado nacional por el espacio de Ricardo López Murphy en CABA, explicó la actual situación política argentina con una metáfora médica.
Comparó a un galeno que aplica electroshock con un gobierno que no puede luego diseñar la terapia de recuperación.
Advirtió que un paciente delicado no resistiría un esquema de descargas eléctricas sucesivas cada semana.
3-Nicolás Maduro adelantó la Navidad pero no conmueve a Trump
El dictador caribeño tiene la esperanza de que el clima festivo influya en el ánimo de las fuerzas armadas estadounidenses que lo acosan.
Con Donald Trump declarado fanático de la Navidad, surge la incógnita de si caerá en la “trampa caribeña”.
¿Habrá tregua con la llegada anticipada de Santa Claus a Caracas?
4-La mesa del poder y el ex triángulo de hierro
Cansado de las peleas internas entre los Menem, Karina y Santiago Caputo, Javier Milei decidió lanzar una mesa para reemplazar al viejo triángulo.
Sin embargo, se compartirá la estrategia junto a los mismos de siempre.
¿Equipo que pierde no se toca?