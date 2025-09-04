¡Qué timing! Proyecto para declarar a Eduardo Kovalivker "personalidad destacada"

Captura de pantalla 2025-09-04 144759

En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora del PRO destacó que "si bien se graduó como ingeniero químico, en 1984 comenzó su carrera literaria con la publicación de su primer libro de poemas y cuentos: ‘Las horas que quedaron’, el cual fue reeditado en el año 2000 por Ediciones Proa, incluyendo once nuevos poemas y un prólogo del poeta Roberto Alifano”.

Los argumentos también indican que Kovalivker “ha publicado numerosas obras de poesía, cuentos y novelas”, y que se destaca por su estilo “sincero y reflexivo”. Además, enumera los títulos de los libros de poesía y narrativos que publicó en las últimas décadas.

“Eduardo Kovalivker es muy activo en el ámbito literario, participando en charlas y talleres, y compartiendo su experiencia con nuevas generaciones de escritores y lectores. En definitiva, su extensa trayectoria y su obra literaria y poética lo vuelven merecedor del reconocimiento como Personalidad Destacada de la Cultural”, agrega el proyecto de Glize.

