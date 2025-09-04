Parece increíble pero es real. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires debatirá este jueves (04/09) un proyecto para declarar como "personalidad destacada" a Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina -involucrada en el escándalo por presuntas coimas- por su labor como poeta y escritor.
¡Qué timing! Proyecto para declarar a Eduardo Kovalivker "personalidad destacada"
La legislatura porteña tratará un proyecto para declarar "personalidad destacada" a Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina -involucrada en el escándalo por coimas-. Quién lo presentó.
El proyecto de ley fue impulsado por Patricia Inés Glize (PRO), muy cercana a la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, quien busca destacar la faceta artística del ingeniero químico que mantiene el control accionario de la droguería.
Eduardo Kovalivker está retirado del negocio y abocado a la escritura, pero mantiene el control accionario de la droguería, ahora manejada por sus hijos Jonathan y Emmanuel (que también tuvieron que entregar sus celulares a la Justicia, aunque no brindaron las claves para acceder).
Las vueltas del destino llevaron a que el proyecto de Glize, presentado antes del escándalo, se debata en la Legislatura ahora. Todo indica que la iniciativa no prosperará y se archivaría.
En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora del PRO destacó que "si bien se graduó como ingeniero químico, en 1984 comenzó su carrera literaria con la publicación de su primer libro de poemas y cuentos: ‘Las horas que quedaron’, el cual fue reeditado en el año 2000 por Ediciones Proa, incluyendo once nuevos poemas y un prólogo del poeta Roberto Alifano”.
Los argumentos también indican que Kovalivker “ha publicado numerosas obras de poesía, cuentos y novelas”, y que se destaca por su estilo “sincero y reflexivo”. Además, enumera los títulos de los libros de poesía y narrativos que publicó en las últimas décadas.
“Eduardo Kovalivker es muy activo en el ámbito literario, participando en charlas y talleres, y compartiendo su experiencia con nuevas generaciones de escritores y lectores. En definitiva, su extensa trayectoria y su obra literaria y poética lo vuelven merecedor del reconocimiento como Personalidad Destacada de la Cultural”, agrega el proyecto de Glize.
