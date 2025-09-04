Marco Rubio sobre el despliegue contra Maduro: "No me importa qué dice la ONU"

Marco Rubio le quiere "llear las manos de sangre a Trump", dice Maduro

El secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, aseveró este jueves que no le interesa lo que opine Naciones Unidas sobre el despliegue naval de EE.UU. en las costas caribeñas cercanas a Venezuela."A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, a mí no me importa", dijo desde Ecuador, en el marco de su visita oficial.

Puntualmente, se exaltó ante la consulta de uno de los periodistas, que hizo alusión a los informes de la ONU que detallan que solo 5 % de los narcóticos transitan por Venezuela, mientras que 87 % del trasiego de drogas se hace por la ruta del Pacífico, desde los puertos de Ecuador y Colombia.

image Marco Rubio, secretaro de Estado de Donald Trump | GENTILEZA IMAGEN RT

El funcionario estadounidense desacreditó el informe de la ONU y, acto seguido, tildó de Nicolás Maduro, de "narcotraficante" y un "terrorista". "Lo dice un gran jurado en el Estado de Nueva York", agregó.

Hace algunas horas, Nicolás Maduro, actual enemigo de Washington, acusó a Rubio de querer "llenarle las manos de sangre" a Trump, dando a entender que le mojó la oreja para este asedio. "La juventud de Estados Unidos no cree en las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio (secretario de Estado), porque el que manda en la Casa Blanca es Marco Rubio, la mafia de Miami, que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump", sentenció.

Desde agosto, un descomunal despliegue naval y militar de EE.UU. surca las aguas caribeñas cercanas a Venezuela.

El USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, ahora mismo están patrullando las aguas cercanas a Venezuela, bajo la dirección de Donald Trump, y han abatido al menos a un narco-buque.

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado, del que forma parte Marco Rubio, ha duplicado la oferta por la recompensa de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, bajo el supuesto de que es un criminal que obtiene financiamiento del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, bandas narcocriminales involucradas en el tráfico de fentanilo, un potente opiáceo que se cuela a la jurisdicción estadounidense y que se cobra la vida de 100 mil norteamericanos al año.

