Lionel Scaloni había confirmado su 11 titular de la Selección Argentina ayer pero no lo dio a la prensa, simplemente trascendió, pero hoy las cosas cambiaron, uno de sus defensores titulares, el lateral izquierdo, quedó descartado por una lesión muscular y ahora deberá retocar el fondo para la formación titular.
Selección Argentina: Afuera un titular de la Scaloneta por lesión
Uno de los defensores titulares de la Selección Argentina de Lionel Scaloni se queda afuera del partido de esta noche ante Venezuela por lesión.
El lateral izquierdo titular y campeón del mundo con Argentina, Nicolás Tagliafico, no estará presente en el 11 inicial de la Selección Argentina esta noche cuando enfrente a Venezuela desde las 20:30hs en el Estadio Más Monumental. Esto obliga a Lionel Scaloni a un cambio obligado, pero por suerte tiene el puesto bien cubierto.
Nicolás Tagliafico se resintió de una molestia muscular y eso lo marginará del partido de esta noche ante Venezuela. Teniendo en cuenta que Argentina no se juega nada ya que está clasificada y ya se aseguró el primer puesto en la Eliminatoria, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y que su lesión termine siendo más grande. Al parecer tampoco estará ante Ecuador y podría regresar en las próximas horas a Francia, donde juega actualmente ya que su club es el Lyon.
Su reemplazante será un jugador del River de Marcelo Gallardo y que también fue campeón del mundo, Marcos “Huevo” Acuña. El lateral izquierdo del “Millonario” levantó su nivel y volvió a ser tenido en cuenta por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico. Por eso esta es una gran oportunidad para él y para ser una fija en las convocatorias y pelear la titularidad.
Los 11 de Lionel Scaloni para enfrentar a Venezuela
Con esta modificación la Selección Argentina formará ante Venezuela con: Emiliano Martínez en el arco, la línea de cuatro en el fondo estará conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, y Marcos Acuña, en el medio irán Thiago Almada, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Nico Paz, mientras que la delantera estará formada peor Lionel Messi y Julián Álvarez.
