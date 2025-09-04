Selección Argentina: Afuera un titular de la Scaloneta por lesión

Nicolás Tagliafico se resintió de una molestia muscular y eso lo marginará del partido de esta noche ante Venezuela. Teniendo en cuenta que Argentina no se juega nada ya que está clasificada y ya se aseguró el primer puesto en la Eliminatoria, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y que su lesión termine siendo más grande. Al parecer tampoco estará ante Ecuador y podría regresar en las próximas horas a Francia, donde juega actualmente ya que su club es el Lyon.