El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y todavía falta mucho por resolver en cuanto a las Eliminatorias, ya que solo hay 13 equipos clasificados de los 48 que participarán. Todo esto se definirá entre esta doble fecha que comienza hoy jueves, la de octubre y la de noviembre, por eso hacemos un repaso general por todos los continentes, Conmebol, UEFA, Concacaf, CAF, AFC y OFC.
Mundial 2026: Eliminatorias por el mundo, como están las cosas en cada continente
Hoy jueves comienza una nueva doble fecha de Eliminatorias al Mundial 2026 y hacemos un repaso por todos los continentes.
Conmebol: Se definen tres boletos directos al Mundial 2026 y el repechaje
Argentina, Brasil y Ecuador ya sacaron boleto al Mundial 2026. Paraguay y Uruguay están casi adentro, si Venezuela no le gana esta noche a Argentina estarán clasificados. Colombia debe sumar un punto para sacar pasaje. Lo que resta definir es el puesto de repechaje.
Acá Venezuela tiene ventaja ya que suma 18 puntos y está 7º (puesto de repechaje), pero lo sigue Bolivia 8º con 17 unidades. La “Vinotinto” jugará esta noche de visitante ante Argentina y luego de local ante Colombia, mientras que la “Verde” visitará a Colombia hoy y recibirá a Brasil el martes.
La fecha de hoy:
- 20:30hs: Colombia-Bolivia, Argentina-Venezuela, Uruguay-Perú, Paraguay-Ecuador.
- 21:30hs Brasil-Chile.
UEFA: Erling Haaland y Noruega cerca del Mundial 2026
Las eliminatorias europeas apenas llevan jugados 4 partidos en las zonas de 5, mientras que en las de 4 equipos todavía la competición no comenzó, lo harán en esta doble fecha FIFA de Septiembre. Por eso resta mucho por definir, a pesar de eso, Noruega ganó sus 4 partidos (a todos los rivales de su grupo, incluida Italia por 3-0) sacando una buena ventaja que le permite estar cerca del Mundial 2026.
Los noruegos lideran con 12 unidades la zona “I”, seguidos por Israel con 6 (1 partido menos) e Italia con 3 (2 partidos menos), y si el martes (9/9) derrota a Moldavia le habrá sacado mínimo 6 puntos a sus máximos perseguidores cuando quedarán 9 en juego. Casi el boleto sellado.
Otro que está cerca de sellar su clasificación al Mundial 2026 es Inglaterra que lidera la zona “K” con 9 puntos y lo sigue Albania con 5 y un partido más, o sea si derrota a Andorra el sábado le sacará 7 puntos al segundo con 12 en juego.
Los partidos de la 5º fecha de Eliminatorias UEFA son:
Jueves (hoy)
Kazajistán vs. Gales (Grupo J), Georgia vs. Turquía (Grupo E), Lituania vs. Malta (Grupo G), Liechtenstein vs. Bélgica (Grupo J), Bulgaria vs. España (Grupo E), Eslovaquia vs. Alemania (Grupo A), Luxemburgo vs. Irlanda del Norte (Grupo A) y Países Bajos vs. Polonia (Grupo G).
Viernes (5/9)
Islandia vs. Azerbaiyán (Grupo D), Moldavia vs. Israel (Grupo I), Italia vs. Estonia (Grupo I), Grecia vs. Bielorrusia (Grupo C), Montenegro vs. R. Checa (Grupo L), Eslovenia vs. Suecia (Grupo B), Islas Feroe vs. Croacia (Grupo L), Ucrania vs. Francia (Grupo D), Suiza vs. Kosovo (Grupo B) y Dinamarca vs. Escocia (Grupo C).
Sábado (6/9)
Letonia vs. Serbia (Grupo K), Armenia vs. Portugal (Grupo F), Inglaterra vs. Andorra (Grupo K), San Marino vs. Bosnia (Grupo H), Austria vs. Chipre (Grupo H) e Irlanda vs. Hungría (Grupo F).
El domingo arranca la 6º fecha, la última de esta doble fecha de eliminatorias europeas.
Concacaf: Arranca la última fase
En Concacaf arranca en esta fecha FIFA la tercera y última fase. Los 12 equipos que llegaron a esta instancia estarán divididos en 3 grupos de 4 jugando partidos ida y vuelta todos contra todos. Al finalizar, los primeros de cada grupo clasificarán al Mundial 2026 y los dos mejores segundos pasan al playoff previo al repechaje.
La doble fecha de Concacaf arranca así:
Jueves (hoy)
- Surinam vs. Panamá (Grupo A)
- Guatemala vs. El Salvador (Grupo A)
Viernes (5/9)
- Bermuda vs. Jamaica (Grupo B)
- Haití vs. Honduras (Grupo C)
- Trinidad y Tobago vs. Curacao (Grupo B)
- Nicaragua vs. Costa Rica (Grupo C)
CAF: Cerca de tener sus 3 primeros clasificados
África se encuentra en la última fase de clasificación, 9 grupos de 6 equipos, sistemas de todos contra todos y los primeros de cada grupo pasan al Mundial, los 4 mejores segundos van por los playoffs para ir al repechaje.
En el continente africano el que está más cerca de clasificar es Marruecos, ya que si el lunes (8/9) derrota a Zambia habrá clasificado al Mundial. Otros dos que están cerca son Egipto y Sudáfrica, ambos deben ganar los dos partidos de esta doble fecha FIFA para meterse en la Copa del Mundo.
Jueves (hoy)
- Chad vs Ghana
- Angola vs. Libia
- Guinea-Bissau vs Sierra Leone
- Madagascar vs. Rep. Centroafricana
- Mauritius vs Cabo Verde
- Sao Tome and Principe vs Equatorial Guinea
- Argelia vs Botswana
- Camerún vs Eswatini
- Mali vs Comoros
- Túnez vs Liberia
Viernes (5/9)
- Somalia vs Guinea
- Sudán del sur vs Congo DR
- Kenya vs Gambia
- Namibia vs Malawi
- Benin vs Zimbabwe
- Congo vs Tanzania
- Djibouti vs Burkina Faso
- Lesotho vs Sudáfrica
- Uganda vs Mozambique
- Egipto vs Ethiopia
- Costa de Marfil vs Burundi
- Mauritania vs Togo
- Marruecos vs Niger
- Senegal vs Sudan
AFC: Con 6 clasificados faltan definir 2 boletos directos y el repechaje
En Asia se definieron los primeros 6 clasificados, Jordania, Uzbekistán (debutantes), Irán, Australia, Japón, Corea del Sur, sacaron su boleto al Mundial 2026. Restan dos boletos y un pasaje al repechaje.
La cuarta ronda de AFC está compuesta por 6 equipos divididos en 2 zonas de 3 cada una. En el grupo “A” están Qatar, Emiratos Árabes y Omán, y en el “B” Arabia Saudita, Irak e Indonesia. Jugarán todos contra todos, los dos primeros de cada grupo van al Mundial, los segundos al playoff y el ganador irá al repechaje.
En septiembre no habrá actividad en Asia y comenzará a definirse todo en la fecha FIFA de octubre.
Cabe aclarar que en Oceanía se definió todo, Nueva Zelanda jugará el Mundial 2026 y Nueva Caledonia disputará el repechaje.
