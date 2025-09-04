Mundial 2026: Eliminatorias por el mundo, como están las cosas en cada continente

20:30hs: Colombia-Bolivia, Argentina-Venezuela, Uruguay-Perú, Paraguay-Ecuador.

21:30hs Brasil-Chile.

image Erling Haaland está cerca de clasificar con Noruega y jugar su primer Mundial.

UEFA: Erling Haaland y Noruega cerca del Mundial 2026

Las eliminatorias europeas apenas llevan jugados 4 partidos en las zonas de 5, mientras que en las de 4 equipos todavía la competición no comenzó, lo harán en esta doble fecha FIFA de Septiembre. Por eso resta mucho por definir, a pesar de eso, Noruega ganó sus 4 partidos (a todos los rivales de su grupo, incluida Italia por 3-0) sacando una buena ventaja que le permite estar cerca del Mundial 2026.

Los noruegos lideran con 12 unidades la zona “I”, seguidos por Israel con 6 (1 partido menos) e Italia con 3 (2 partidos menos), y si el martes (9/9) derrota a Moldavia le habrá sacado mínimo 6 puntos a sus máximos perseguidores cuando quedarán 9 en juego. Casi el boleto sellado.

Otro que está cerca de sellar su clasificación al Mundial 2026 es Inglaterra que lidera la zona “K” con 9 puntos y lo sigue Albania con 5 y un partido más, o sea si derrota a Andorra el sábado le sacará 7 puntos al segundo con 12 en juego.

Los partidos de la 5º fecha de Eliminatorias UEFA son:

Jueves (hoy)

Kazajistán vs. Gales (Grupo J), Georgia vs. Turquía (Grupo E), Lituania vs. Malta (Grupo G), Liechtenstein vs. Bélgica (Grupo J), Bulgaria vs. España (Grupo E), Eslovaquia vs. Alemania (Grupo A), Luxemburgo vs. Irlanda del Norte (Grupo A) y Países Bajos vs. Polonia (Grupo G).

Viernes (5/9)

Islandia vs. Azerbaiyán (Grupo D), Moldavia vs. Israel (Grupo I), Italia vs. Estonia (Grupo I), Grecia vs. Bielorrusia (Grupo C), Montenegro vs. R. Checa (Grupo L), Eslovenia vs. Suecia (Grupo B), Islas Feroe vs. Croacia (Grupo L), Ucrania vs. Francia (Grupo D), Suiza vs. Kosovo (Grupo B) y Dinamarca vs. Escocia (Grupo C).

Sábado (6/9)

Letonia vs. Serbia (Grupo K), Armenia vs. Portugal (Grupo F), Inglaterra vs. Andorra (Grupo K), San Marino vs. Bosnia (Grupo H), Austria vs. Chipre (Grupo H) e Irlanda vs. Hungría (Grupo F).

El domingo arranca la 6º fecha, la última de esta doble fecha de eliminatorias europeas.

Concacaf: Arranca la última fase

En Concacaf arranca en esta fecha FIFA la tercera y última fase. Los 12 equipos que llegaron a esta instancia estarán divididos en 3 grupos de 4 jugando partidos ida y vuelta todos contra todos. Al finalizar, los primeros de cada grupo clasificarán al Mundial 2026 y los dos mejores segundos pasan al playoff previo al repechaje.

La doble fecha de Concacaf arranca así:

Jueves (hoy)

Surinam vs. Panamá (Grupo A)

Guatemala vs. El Salvador (Grupo A)

Viernes (5/9)

Bermuda vs. Jamaica (Grupo B)

Haití vs. Honduras (Grupo C)

Trinidad y Tobago vs. Curacao (Grupo B)

Nicaragua vs. Costa Rica (Grupo C)

image Marruecos, cerca de ser el primer equipo africano en meterse en el Mundial 2026.

CAF: Cerca de tener sus 3 primeros clasificados

África se encuentra en la última fase de clasificación, 9 grupos de 6 equipos, sistemas de todos contra todos y los primeros de cada grupo pasan al Mundial, los 4 mejores segundos van por los playoffs para ir al repechaje.

En el continente africano el que está más cerca de clasificar es Marruecos, ya que si el lunes (8/9) derrota a Zambia habrá clasificado al Mundial. Otros dos que están cerca son Egipto y Sudáfrica, ambos deben ganar los dos partidos de esta doble fecha FIFA para meterse en la Copa del Mundo.

Jueves (hoy)

Chad vs Ghana

Angola vs. Libia

Guinea-Bissau vs Sierra Leone

Madagascar vs. Rep. Centroafricana

Mauritius vs Cabo Verde

Sao Tome and Principe vs Equatorial Guinea

Argelia vs Botswana

Camerún vs Eswatini

Mali vs Comoros

Túnez vs Liberia

Viernes (5/9)

Somalia vs Guinea

Sudán del sur vs Congo DR

Kenya vs Gambia

Namibia vs Malawi

Benin vs Zimbabwe

Congo vs Tanzania

Djibouti vs Burkina Faso

Lesotho vs Sudáfrica

Uganda vs Mozambique

Egipto vs Ethiopia

Costa de Marfil vs Burundi

Mauritania vs Togo

Marruecos vs Niger

Senegal vs Sudan

image Uzbekistán logró su primera clasificación a un Mundial.

AFC: Con 6 clasificados faltan definir 2 boletos directos y el repechaje

En Asia se definieron los primeros 6 clasificados, Jordania, Uzbekistán (debutantes), Irán, Australia, Japón, Corea del Sur, sacaron su boleto al Mundial 2026. Restan dos boletos y un pasaje al repechaje.

La cuarta ronda de AFC está compuesta por 6 equipos divididos en 2 zonas de 3 cada una. En el grupo “A” están Qatar, Emiratos Árabes y Omán, y en el “B” Arabia Saudita, Irak e Indonesia. Jugarán todos contra todos, los dos primeros de cada grupo van al Mundial, los segundos al playoff y el ganador irá al repechaje.

En septiembre no habrá actividad en Asia y comenzará a definirse todo en la fecha FIFA de octubre.

Cabe aclarar que en Oceanía se definió todo, Nueva Zelanda jugará el Mundial 2026 y Nueva Caledonia disputará el repechaje.

