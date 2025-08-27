Las apuestas ilegales empiezan a correr cada vez más, luego de ver el dinero que mueven las legales empezaron a aparecer y se regaron como pólvora, superando los sitios y casas de apuestas autorizadas. Para evitar el crecimiento de este delito vinculado con el crimen organizado la ONU comenzó la prevención de cara al Mundial 2026.
PREVENCIÓN
La ONU trabaja para evitar apuestas ilegales en el Mundial 2026
La ONU comenzó su trabajo para evitar las apuestas ilegales en el mundial del próximo año dictando talleres preventivos.
La ONU empieza a prevenir las apuestas ilegales
Las apuestas ilegales siempre fueron un problema en el mundo deportivo, y a pesar que naturalmente son difíciles de rastrear para la justicia, comenzó a darse una situación que las llevó otro nivel, mucho más difícil de descubrir. La complicidad de los protagonistas.
Hoy aparecen cada vez más jugadores de fútbol involucrados con las apuestas deportivas, que se hacen amonestar a tal minuto, que tiran la pelota al córner a propósito, etc., etc., son tantas las situaciones a las que se puede apostar que el futbolista desde adentro lo puede manejar.
En principio eran jugadores desconocidos, de ligas recónditas, hasta casi no profesionales, que necesitaban el dinero y era mayor ganancia meterse en las apuestas que lo que cobraban. Pero hoy los jugadores de elite también aparecen involucrados, por una simple razón, ludopatía.
Entonces ahora hay que trabajar el doble para evitar que se sigan propagando las apuestas ilegales. Por eso la ONU comenzó con el dictado de talleres para combatir las apuestas ilegales de cara al Mundial 2026, las cuales en su mayoría están involucradas con el crimen organizado.
Para el Mundial 2022 de Qatar las apuestas legales movieron U$35.000 millones y las ilegales se calcula que mucho más. Por eso para la próxima Copa del Mundo 2026 se estima que esos montos se incrementarán de forma abismal.
“La Copa Mundial del 2026 representa una oportunidad crucial para reforzar las medidas de prevención e investigación, no solo para el torneo, sino también como catalizador para mejorar la integridad deportiva en toda la región”. Expresaron en uno de los talleres de la ONU.
En los talleres de la ONU participaron el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), en los cuales se trataron temas como los marcos legales tanto nacionales (de las tres naciones organizadoras del Mundial 2026) e internacionales para atacar este delito, la mejora de comunicación y la cooperación entre asociaciones, y la prevención, detección e investigación eficaz de casos donde se manipula el resultado deportivo.