La ONU trabaja para evitar apuestas ilegales en el Mundial 2026

Entonces ahora hay que trabajar el doble para evitar que se sigan propagando las apuestas ilegales. Por eso la ONU comenzó con el dictado de talleres para combatir las apuestas ilegales de cara al Mundial 2026, las cuales en su mayoría están involucradas con el crimen organizado.

Para el Mundial 2022 de Qatar las apuestas legales movieron U$35.000 millones y las ilegales se calcula que mucho más. Por eso para la próxima Copa del Mundo 2026 se estima que esos montos se incrementarán de forma abismal.

“La Copa Mundial del 2026 representa una oportunidad crucial para reforzar las medidas de prevención e investigación, no solo para el torneo, sino también como catalizador para mejorar la integridad deportiva en toda la región”. Expresaron en uno de los talleres de la ONU.

En los talleres de la ONU participaron el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), en los cuales se trataron temas como los marcos legales tanto nacionales (de las tres naciones organizadoras del Mundial 2026) e internacionales para atacar este delito, la mejora de comunicación y la cooperación entre asociaciones, y la prevención, detección e investigación eficaz de casos donde se manipula el resultado deportivo.