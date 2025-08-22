urgente24
De Marvel a diosa griega: Dafne Keen se suma a la nueva apuesta de Disney+

Famosa por sus roles en Marvel y HBO, Dafne Keen llega a Disney+ como Artemisa. La actriz lidera una nueva historia mitológica junto a otros actores jóvenes.

22 de agosto de 2025 - 10:15
Dafne Keen, la española que brilló en Marvel, se sumará a Disney+ como Artemisa en Percy Jackson y los dioses del Olimpo. La actriz, que también fue protagonista en la miniserie His Dark Materials, se mete ahora en el mundo de la mitología griega, mientras la serie sigue sumando caras nuevas y preparando la tercera temporada con todo.

La llegada de Artemisa: Dafne Keen se mete en la mitología griega

Keen llega con un historial impresionante: debutó con un papel inolvidable como Laura/X-23 en Logan y después interpretó a Lyra Belacqua en His Dark Materials para HBO. Esto la prepara de sobra para encarnar a Artemisa, la diosa de la caza y la luna, un personaje lleno de autoridad, independencia y distancia de los humanos. Según la descripción oficial, Artemisa "prefiere la libertad del exterior a la política de Olimpo" y sus cazadoras inmortales son sus únicas compañeras.

Dafne Keen será Artemisa, la diosa de la caza y la luna, en la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Su rol exigirá autoridad, independencia y química con Zoë Nightshade.

Saara Chaudry será Zoë Nightshade, su leal teniente y primera entre las cazadoras inmortales, con más de 2.000 años de experiencia al lado de Artemisa. “Es una guerrera fuerte y a veces demasiado seria, lo que divierte a los semidioses, pero es crucial en las misiones y está dispuesta a sacrificarse por el bien de todos”, señalan desde Disney+.

La química entre Keen y Chaudry será fundamental para sostener la épica de la temporada, mientras el resto del elenco juvenil sigue creciendo: Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie interpretan a los hermanos Leo y Bianca di Angelo.

Percy Jackson 3: cómo Atlas cambia el juego en el Olimpo

La tercera temporada se basará en La maldición del titán, el tercer libro de Rick Riordan (también productor de la serie), y traerá a uno de los villanos más esperados: Atlas, el titán condenado a sostener el cielo.

Riordan adelantó en ScreenRant: "He visto los primeros bocetos y me dieron escalofríos. Está muy bien hecho". Atlas deberá ser interpretado por un actor capaz de meter imponencia física y manipulación sutil, porque parte de su rol es convencer a otros de cargar con su tormento.

La tercera temporada introducirá a Atlas, el titán condenado a sostener el cielo, como principal villano. La serie amplía su mitología con nuevos personajes y un casting que combina juventud y experiencia.

El rodaje ya está en marcha en Vancouver, con la tercera temporada aprobada antes del estreno de la segunda para evitar el problema de que los actores se vean "demasiado mayores".

La producción sigue sumando personajes y construyendo la mitología griega con detalle: los dioses, los semidioses y ahora los titanes están siendo tratados con un casting donde hay talento joven y experiencia, garantizando que personajes como Artemisa y Atlas tengan el peso que les corresponde.

Con Keen como Artemisa y la promesa de Atlas como nuevo antagonista, la serie se prepara para expandir su mundo de manera intensa, consolidando Percy Jackson y los dioses del Olimpo como una de las adaptaciones más ambiciosas de la literatura juvenil reciente.

CONSPIRACIONES