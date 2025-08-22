De Marvel a diosa griega: Dafne Keen se suma a la nueva apuesta de Disney+

Riordan adelantó en ScreenRant: "He visto los primeros bocetos y me dieron escalofríos. Está muy bien hecho". Atlas deberá ser interpretado por un actor capaz de meter imponencia física y manipulación sutil, porque parte de su rol es convencer a otros de cargar con su tormento.

image La tercera temporada introducirá a Atlas, el titán condenado a sostener el cielo, como principal villano. La serie amplía su mitología con nuevos personajes y un casting que combina juventud y experiencia.

El rodaje ya está en marcha en Vancouver, con la tercera temporada aprobada antes del estreno de la segunda para evitar el problema de que los actores se vean "demasiado mayores".

La producción sigue sumando personajes y construyendo la mitología griega con detalle: los dioses, los semidioses y ahora los titanes están siendo tratados con un casting donde hay talento joven y experiencia, garantizando que personajes como Artemisa y Atlas tengan el peso que les corresponde.

Con Keen como Artemisa y la promesa de Atlas como nuevo antagonista, la serie se prepara para expandir su mundo de manera intensa, consolidando Percy Jackson y los dioses del Olimpo como una de las adaptaciones más ambiciosas de la literatura juvenil reciente.

