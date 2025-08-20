Marvel vuelve a mover las fichas con uno de sus personajes más icónicos: Blade. Después de años de expectativas, Mahershala Ali no retomará el rol que había generado tanta expectativa entre los fanáticos. La compañía busca darle un nuevo enfoque al cazavampiros, con un reemplazo que promete una interpretación distinta y con identidad propia, sin repetir las fórmulas previas.
WESLEY SNIPES SE REGOCIJA
Mahershala Ali ya no será Blade: La nueva apuesta de Marvel para el personaje
Marvel hace un cambio gigantesco con Blade: Mahershala Ali queda afuera de un próximo proyecto animado con el cazavampiros y será interpretado por otro actor.
Blade en pausa: Cómo Marvel reconfigura al cazavampiros
Cuando en 2019 Marvel anunció a Mahershala Ali como el nuevo Blade, la expectativa era enorme. Pero la promesa de un regreso épico del cazavampiros se fue diluyendo con el tiempo: cambios de director, reescrituras constantes y retrasos que fueron postergando la llegada de la película.
Hasta ahora, Ali solo apareció en un cameo de voz durante los créditos de Eternals, donde hablaba con Dane Whitman (Kit Harington) antes de que tocara la Espada de Ébano. Desde ese momento, el film quedó en pausa indefinida, mientras Marvel empezó a buscar alternativas.
Vale recordar que el MCU ya había probado con Blade antes, con Wesley Snipes en versiones de Deadpool & Wolverine. Pero ni Snipes ni Ali estarán en la próxima encarnación del personaje. Según ComicBook.com, Marvel eligió al actor Todd Williams (famoso por la serie The Chicago Code) para darle vida al cazavampiros en la serie animada.
Lo curioso es que Williams ya había reemplazado a Ali en otro rol dentro del MCU: interpretó a Titan en la serie Invincible de Prime Video, mostrando que la productora confía en su capacidad para dar continuidad a personajes importantes sin que pierdan su esencia.
La versión animada de Blade que va a romper esquemas
En la próxima serie de Marvel, Marvel Zombies (que llegará a Disney+ el 24 de septiembre de 2025 y constará de 4 episodios), Blade tendrá un diseño inspirado en Ali, pero con personalidad propia. En esta versión, el personaje cumple un rol similar al de Moon Knight, actuando como una reinterpretación con potencial narrativo propio.
Marvel no dio explicaciones oficiales sobre la ausencia de Ali, pero precedentes como los de Chris Evans y Robert Downey Jr. en What If…? indican que muchos actores del MCU no participan en proyectos animados por logística, más que por decisión creativa.
La serie contará además con otros actores de Marvel, como Elizabeth Olsen, Florence Pugh y Hailee Steinfeld, consolidando la idea de que la animación permite experimentar sin romper la continuidad del universo. Blade deja de ser solo Mahershala Ali o Wesley Snipes: es renovación dentro del MCU, con posibilidades que el live action todavía no exploró.
