Mahershala Ali ya no será Blade: La nueva apuesta de Marvel para el personaje

La versión animada de Blade que va a romper esquemas

En la próxima serie de Marvel, Marvel Zombies (que llegará a Disney+ el 24 de septiembre de 2025 y constará de 4 episodios), Blade tendrá un diseño inspirado en Ali, pero con personalidad propia. En esta versión, el personaje cumple un rol similar al de Moon Knight, actuando como una reinterpretación con potencial narrativo propio.

Marvel no dio explicaciones oficiales sobre la ausencia de Ali, pero precedentes como los de Chris Evans y Robert Downey Jr. en What If…? indican que muchos actores del MCU no participan en proyectos animados por logística, más que por decisión creativa.

La serie contará además con otros actores de Marvel, como Elizabeth Olsen, Florence Pugh y Hailee Steinfeld, consolidando la idea de que la animación permite experimentar sin romper la continuidad del universo. Blade deja de ser solo Mahershala Ali o Wesley Snipes: es renovación dentro del MCU, con posibilidades que el live action todavía no exploró.

