La ridícula decisión de UEFA con las Eliminatorias al Mundial 2026

Los seleccionados que tendrán que definir su suerte de cara al Mundial entre septiembre y noviembre de 2025 serán los de los grupos “A” al “F”.

Grupo “A”: Alemania, Irlanda del Norte, Luxemburgo, Eslovaquia.

Grupo “B”: Suecia, Suiza, Eslovenia, Kosovo.

Grupo “C”: Grecia, Escocia, Dinamarca, Bielorrusia.

Grupo “D”: Ucrania, Islandia, Azerbaiyán, Francia.

Grupo “E”: Turquía, Georgia, Bulgaria, España.

Grupo “F”: Hungría, Armenia, Irlanda, Portugal.

Esto quiere decir que si alguno de estos seleccionados tiene un jugador con una lesión leve o moderada se perderá todas las eliminatorias. Por ejemplo, un desgarro mayormente entre el tiempo de recuperación y ponerse en forma nuevamente lleva entre 4 y 8 semanas, depende de la gravedad, y con eso será suficiente para que ese jugador no juegue.

Por eso creemos que al jugarse en tan poco tiempo los seleccionados menores pueden ser beneficiados, ya que si una de las potencias llega a pasar por un mal momento no tendrá tiempo de recuperarse.

Pero esta ridiculez no solo es culpa de UEFA, sino de FIFA, que no pone exigencias y deja que cada confederación haga y organice a su antojo. FIFA debe involucrarse más, no puede ser que la paparruchada de la Nations League tenga más tiempo de desarrollo que una eliminatoria mundialista.

Esto evidentemente afecta no solo a los seleccionados que en este caso jueguen en meses (3 fechas FIFA) su pasaje al Mundial 2026, sino que le quita seriedad al torneo, imagínense si una EURO tiene eliminatorias de 1 año y el Mundial de 2 meses, los números hablan solos.

Será para que FIFA tome nota y haya un tirón de orejas para UEFA, pero si las potencias se clasifican y no hay un equipo que se quede afuera de los importantes, haciéndole perder dinero a UEFA y FIFA, todo quedará en la nada.

