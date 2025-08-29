Colón de Santa Fe, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, le aplicó el derecho de admisión a 16 barras que querían ingresar sin entradas al Estadio Brigadier Estanislao López en la previa del partido ante Agropecuario que correspondió a la 26ta fecha de la Zona B de la Primera Nacional 2026.
DERECHOS DE ADMISIÓN
Colón de Santa Fe: Golpe a 'Los de Siempre' vía Patricia Bullrich
Colón de Santa Fe le aplicó el derecho de admisión a 16 barras que querían ingresar a su estadio sin entradas en la previa del partido ante Agropecuario.
Según se detalla en el Boletín Oficial, los integrantes de “Los de Siempre” buscaron ingresar al estadio sin entrada y, frente a la negativa, generaron peleas y desmanes el pasado 10 de agosto, en la derrota del “Sabalero” frente a “El Sojero”.
¿Quiénes son los 16 barrabravas de Colón que recibieron el derecho de admisión?
Los 16 barras, que terminaron detenidos tras intentos de agresión, fueron Lautaro Nicolás Herrera, Emiliano Ruiz, Joaquín Pasculli, Bruno Pasculli, Santino Javier Droz, Brian Exequiel Takemura, Sergio Matías Muñoz, David Hugo Sutter, Facundo Ezequiel Roca, Brian Nicolás Ríos, Alexis Matías Muñoz, Ángel Oscar Castillo, Tobías Agustín Anchaval, José Enrique Primerano, Matías Francisco Falbo y Luis Rafael Piccinini.
Los mencionados no podrán ingresar a ningún estadio o espectáculo deportivo en el territorio durante dos años, producto de la Ley de Ministerios N° 22.520, la Ley N° 20.655 de deportes y el Decreto N° 246/17.
Los violentos antecedentes de la barra de Colón de Santa Fe
Esta no es la primera vez que se registran hechos de violencia en el mismo estadio. De hecho, aquel 10 de agosto se reforzó la presencia policial en la cancha.
La tribuna popular norte había estado clausurada por dos fechas tras incidentes ocurridos el 30 de junio, que llevaron a la suspensión de un partido entre Colón y Mitre de Santiago del Estero.
En aquella ocasión, el partido no pudo pasar de los 34’ del segundo tiempo. Colón, que se encontraba en desventaja 1-0 por un gol de Díaz para Mitre, fue superado en lo futbolístico y la tensión se trasladó a la tribuna cuando hinchas sabaleros provocaron disturbios, rompieron un alambrado perimetral y buscaron ingresar a la cancha para agredir a jugadores y allegados del equipo visitante.
El árbitro Felipe Viola decidió detener el juego primero y luego suspenderlo al considerar que la seguridad no estaba garantizada. Durante la transmisión, se escuchó al juez principal afirmar frente a los capitanes que “vamos a terminar lastimados, no puede continuar”, mientras jugadores de ambos equipos buscaban intervenir para calmar a los hinchas y evitar mayores enfrentamientos.
Para el encuentro del 10 de agosto, la tribuna fue reabierta bajo estrictas medidas de control, con el objetivo de identificar a los responsables de los hechos previos.
En ese sentido, la identificación de los implicados se logró mediante tareas de inteligencia y análisis de datos de la División Judiciales de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe.
De hecho, en el considerando de la norma publicada esta madrugada, el Gobierno nacional resaltó la importancia de “preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, focalizándose en la prevención de hechos de violencia durante el desarrollo de un encuentro deportivo”.
Colón perdió sobre el final contra Agropecuario y sumó su tercera caída consecutiva
Colón de Santa Fe cayó en la tarde del domingo 10/08 0-1 ante Agropecuario en el partido que correspondió a la 26ta fecha de la Zona B del Torneo de la Primera Nacional 2025 que se disputó en el Estadio Brigadier Estanislao López.
El “Sabalero” sumó su tercera derrota consecutiva y ve como se le siguen escapando sus posibilidades de soñar con ingresar al Reducido que otorga un ascenso a la Primera División. El único gol del encuentro para el “Sojero” lo marcó Alejandro Gagliardi, quien es el máximo artillero del campeonato con 14 tantos.
