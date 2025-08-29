Colón de Santa Fe: Golpe a 'Los de Siempre' vía Patricia Bullrich

La tribuna popular norte había estado clausurada por dos fechas tras incidentes ocurridos el 30 de junio, que llevaron a la suspensión de un partido entre Colón y Mitre de Santiago del Estero.

COLONDESANTAFEGOLPEALOSDESIEMPREVIAPATRICIABULLRICHFOTO1 Colón de Santa Fe le aplicó el derecho de admisión a 16 barras que querían ingresar a su estadio sin entradas en la previa del partido ante Agropecuario.

En aquella ocasión, el partido no pudo pasar de los 34’ del segundo tiempo. Colón, que se encontraba en desventaja 1-0 por un gol de Díaz para Mitre, fue superado en lo futbolístico y la tensión se trasladó a la tribuna cuando hinchas sabaleros provocaron disturbios, rompieron un alambrado perimetral y buscaron ingresar a la cancha para agredir a jugadores y allegados del equipo visitante.

El árbitro Felipe Viola decidió detener el juego primero y luego suspenderlo al considerar que la seguridad no estaba garantizada. Durante la transmisión, se escuchó al juez principal afirmar frente a los capitanes que “vamos a terminar lastimados, no puede continuar”, mientras jugadores de ambos equipos buscaban intervenir para calmar a los hinchas y evitar mayores enfrentamientos.

Para el encuentro del 10 de agosto, la tribuna fue reabierta bajo estrictas medidas de control, con el objetivo de identificar a los responsables de los hechos previos.

En ese sentido, la identificación de los implicados se logró mediante tareas de inteligencia y análisis de datos de la División Judiciales de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe.

De hecho, en el considerando de la norma publicada esta madrugada, el Gobierno nacional resaltó la importancia de “preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, focalizándose en la prevención de hechos de violencia durante el desarrollo de un encuentro deportivo”.

Colón perdió sobre el final contra Agropecuario y sumó su tercera caída consecutiva

Colón de Santa Fe cayó en la tarde del domingo 10/08 0-1 ante Agropecuario en el partido que correspondió a la 26ta fecha de la Zona B del Torneo de la Primera Nacional 2025 que se disputó en el Estadio Brigadier Estanislao López.

El “Sabalero” sumó su tercera derrota consecutiva y ve como se le siguen escapando sus posibilidades de soñar con ingresar al Reducido que otorga un ascenso a la Primera División. El único gol del encuentro para el “Sojero” lo marcó Alejandro Gagliardi, quien es el máximo artillero del campeonato con 14 tantos.

