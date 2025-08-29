urgente24
Duro cruce y chicanas entre Fernando Iglesias y Maxi Ferraro

El diputado del PRO devenido en libertario Fernando Iglesias chicaneó a Maximiliano Ferraro por la comisión $LIBRA, y él redobló la apuesta.

29 de agosto de 2025 - 15:01
Fernando Iglesias vs. Maximiliano Ferraro.

"Felicitaciones por la designación, Maxi. Te votó todo el Pejota, por si no te diste cuenta. Los mismos con los que votás ahora", lo chicaneó Fernando Iglesias en X.

Ferraro no se quedó callado y redobló la apuesta: "Fernando, nosotros seguimos con las mismas ideas, investigar al poder, rechazar DNU y delegaciones legislativas. Como dijo Lilita: el delito no es peronista ni radical, es delito. Vos te quebraste y hoy justificás la corrupción y el atropello institucional que antes denunciabas. Hablabas de “liberalotes”, pero te rendiste al neomenemismo vulgar y marginal".

"Llamarme 'kuka' es querer deslegitimar y fabricar enemigos, típico de populistas. Podrías pedir la Embajada de Hungría de Viktor Orbán y así hacer de cortesano cuando los libertarios viajen a rendirle pleitesía ideológica", remató.

Luego, compartió en X varios tuits de Fernando Iglesias, cuando en 2020 criticaba a los "liberalotes".

Captura de pantalla 2025-08-29 142021
Captura de pantalla 2025-08-29 141944
Captura de pantalla 2025-08-29 141922

