Duro cruce, chicanas incluidas, entre los diputados Fernando Iglesias(PRO devenido en libertario) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) por la comisión que investigará el caso $LIBRA. Fue luego de que Ferraro fuera elegido para presidir dicha comisión en Diputados, votado por toda la oposición en una sesión en la que LLA y el PRO se retiraron.
Duro cruce y chicanas entre Fernando Iglesias y Maxi Ferraro
El diputado del PRO devenido en libertario Fernando Iglesias chicaneó a Maximiliano Ferraro por la comisión $LIBRA, y él redobló la apuesta.
"Felicitaciones por la designación, Maxi. Te votó todo el Pejota, por si no te diste cuenta. Los mismos con los que votás ahora", lo chicaneó Fernando Iglesias en X.
Ferraro no se quedó callado y redobló la apuesta: "Fernando, nosotros seguimos con las mismas ideas, investigar al poder, rechazar DNU y delegaciones legislativas. Como dijo Lilita: el delito no es peronista ni radical, es delito. Vos te quebraste y hoy justificás la corrupción y el atropello institucional que antes denunciabas. Hablabas de “liberalotes”, pero te rendiste al neomenemismo vulgar y marginal".
"Llamarme 'kuka' es querer deslegitimar y fabricar enemigos, típico de populistas. Podrías pedir la Embajada de Hungría de Viktor Orbán y así hacer de cortesano cuando los libertarios viajen a rendirle pleitesía ideológica", remató.
Luego, compartió en X varios tuits de Fernando Iglesias, cuando en 2020 criticaba a los "liberalotes".
