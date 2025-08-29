Maximiliano Pullaro cada vez más lejos de Javier Milei

En ese marco, Pullaro recordó que la planificación de las obras comenzó con Miguel Lifschitz, continuó con Omar Perotti y que ahora le toca a él concluir "una obra muy importante, que tiene que ver con los puentes que nos permiten llegar desde Villa Ocampo al Paraná". Destacó, en particular, el Puente Paraná Miní, "el más importante", cuya construcción ya fue finalizada, y el reacondicionamiento del puerto, en conjunto con la Municipalidad de Villa Ocampo.

Al respecto, contó que la propuesta de impulsar barcazas surgió en el diálogo con Valdés: "Cuando hablamos de estas obras, enseguida comenzó a pensar en la idea de transportar camiones para abaratar los costos logísticos de la Región Litoral. También cruzar autos para acortar el trayecto, con un ahorro de kilómetros sumamente importante".

"Santa Fe y Corrientes son provincias hermanas con una historia riquísima. Nuestra integración sigue siendo la misma y nuestros pueblos ahora se van a poder acercar de manera mucho más fácil. Eso nos va a permitir comercializar más barato y fortalecer nuestro sistema productivo", cerró.

Un símbolo del encuentro

Por su parte, Valdés destacó que con Santa Fe existe "una gran unión: primero comercial pero también apuntalada por la historia". En tanto, celebró la iniciativa de la provincia que lidera Pullaro "de construir estos puentes, que están dentro de su territorio, pero simbolizan nuestro encuentro".

El gobernador correntino rememoró que hace más de 60 años que ambas provincias no están unidas y "hoy santa Fe pone sus recursos para hacerlo posible". A su vez, subrayó que su provincia avanza con el embarcadero definitivo y que se acordó "generar una Unidad Ejecutora que tenga que ver con el desenlace jurídico y la asignación de fondos reales de ambas provincias en partes iguales".

Valdés expresó también su aspiración de que el vínculo se consolide con obras mayores:

"No perdemos la esperanza de que el día de mañana la República Argentina pueda concretar una unión física entre Santa Fe y Corrientes con otro puente en la región. Ojalá tengamos esa posibilidad para generar desarrollo, comercio e intercambios, además de abrazos fraternales". "No perdemos la esperanza de que el día de mañana la República Argentina pueda concretar una unión física entre Santa Fe y Corrientes con otro puente en la región. Ojalá tengamos esa posibilidad para generar desarrollo, comercio e intercambios, además de abrazos fraternales".

Sello político

En el acto participaron el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, y otras autoridades provinciales y municipales. También se hizo presente el exgobernador de Córdoba y actual candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, quien compartió la foto con Pullaro y Valdés y por la tarde participó del cierre de campaña en el Club San Martín, de cara a las elecciones a gobernador de Corrientes del próximo domingo.

El acto no solo marcó un paso concreto hacia la integración del Litoral a través del Paraná, sino que también dejó una fuerte señal política, con tres referentes de peso nacional compartiendo escenario. El sello Provincias Unidas, impulsado por gobernadores, toma forma y busca materializarse en las próximas elecciones con peso propio.

image Agenda con mirada federal.

Por su parte, el convenio rubricado establece como meta promover el desarrollo económico, social, educativo, sanitario, turístico, científico y cultural. Para ello se formalizará un acuerdo con el Ejército Argentino para la prestación del servicio de barcazas de transporte pesado y la construcción de embarcaderos. La gestión estará a cargo de una Unidad Ejecutora Biprovincial, responsable de la ejecución del plan.

Más contenidos en Urgente24

Diego Spagnuolo quedó solo y Javier Milei se concentra en las piedras

Alerta en el Gobierno: Marcela Pagano 'prende el ventilador'

Habrá revuelo en Boca por lo que dijo Tato Aguilera en TyC Sports

Guillermo Francos contradice a Javier Milei: "No fue intento de magnicidio"

YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)