Como otro argumento de su larga campaña contra los periodistas que no le responden, Javier Milei se montó este viernes sobre los episodios de violencia que se registraron un día antes en Corrientes. Puntualmente, sobre una patada que un camarógrafo le dio un auto oficial.
EN REDES
Milei cuenta pedazos de verdades en su campaña contra los periodistas (que no le responden)
El Presidente se valió de un fragmento de los episodios de violencia en Corrientes para sostener su guerra contra la prensa no adicta. Pero la verdad completa lo desmiente.
Todo deriva de un incidente cuando manifestantes escracharon a Karina Milei y Martín Menem en su visita a la provincia para apoyar a Lisandro Almirón, candidato de LLA a la gobernación, elección que se disputará este domingo.
Ante el tumulto, se evacuó a la hermana del Presidente, muy presionada por el caso de las presuntas coimas en el área de Discapacidad, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien también aparece vinculado al escándalo destapado por los audios del exANDIS Diego Spagnuolo.
Lo que siguió fueron escenas de violencia que involucraron a trabajadores de prensa que sufrieron agresiones de la seguridad de los funcionarios, de policías de civil y de militantes de LLA.
Milei se valió de una parte de la historia para respaldar su posición contra la prensa que no es adicta y que, por ejemplo, reveló la trama de las presuntas coimas que ahora se investiga en la justicia federal.
El mandatario subió un fragmento de una filmación que captura el momento en el que un camarógrafo en un forcejeo termina por darle una patada a uno de los autos de la comitiva oficial.
"Pregunto: ¿Acaso ser periodista no sólo avala el mentir, calumniar e injuriar sin que se les conteste sino que además incluye golpear autos oficiales (vaya a saber uno con que intenciones)? Señalo esto porque luego del incidente los periodistas contaron la historia al revés. Fin", tuiteó Milei junto con las imágenes.
Es curioso cómo el Presidente toma como una afrenta grave que se haya agredido un "auto oficial", como sacando a relucir algún tipo de privilegio... de casta.
Pero la del Presidente es una verdad incompleta, que pudo ser deliberada o involuntaria, pero que al fin y al cabo no refleja lo que sucedió en su totalidad el jueves en Corrientes.
El camarografo en cuestión es Antonio Conesa, quien oficia de camarógrafo de su hija, Cecilia Conesa, corresponsal en el norte argentino del canal A24.
Es cierto: Conesa le dió una patada a la camioneta. Pero habría sido una reacción a lo que sucedió antes.
Según el relato que Cecilia Conesa hizo luego ante distintos media, ella sufrió la agresión por parte de uno de los custodios de Karina Milei.
Afirmó que la persona que identificó como un hombre "flaco, alto, de camina celeste" la agarra del cuello y le da un rodillazo cuando ella intentaba hacerle una pregunta a Karina Milei.
La periodista afirmó que su padre vió esa escena, y de allí habría derivado la reacción, que habría sido emocional y no con "intenciones" de otro tipo como sospecha apresuradamente el Presidente en su tuit.
El camarógrafo luego es reducido por personas de civil no identificadas.
En su propia versión de los hechos, Conesa cuenta cómo fue su reacción y que también recibió golpes.
"Cuando Cecilia quiso acercarse a preguntar, un custodio le agarró del cuello. Yo le saqué el brazo y ahí recibí cuatro o cinco golpes en la espalda. A mi hija le pegaron un rodillazo, tiene un moretón en el muslo", contó en diálogo con Noticiero 9, que hizo la filmación que el Presidente compartió en las redes con su acusación.
Luego afirmó que el último custodio en subir al móvil "abre (la puerta) violentamente, pero a propósito, para golpearme a mí y a un periodista de Goya". "Abre para pegarte. Después me quieren llevar preso a mí y a Cecilia. Todo muy violento", denunció.
"No vi ningún policía de la provincia. Ninguno estaba identificado, todos de civil. La supuesta policía que le decía a Cecilia ‘te voy a llevar presa’ no tenía ninguna identificación, tenía más aspecto de ser una persona común que de una fuerza de seguridad", afirmó.
"No se puede justificar la violencia contra periodistas que solo estaban haciendo su trabajo", concluyó el camarógrafo.