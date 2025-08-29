Milei cuenta pedazos de verdades en su campaña contra los periodistas (que no le responden)

El mandatario subió un fragmento de una filmación que captura el momento en el que un camarógrafo en un forcejeo termina por darle una patada a uno de los autos de la comitiva oficial.

"Pregunto: ¿Acaso ser periodista no sólo avala el mentir, calumniar e injuriar sin que se les conteste sino que además incluye golpear autos oficiales (vaya a saber uno con que intenciones)? Señalo esto porque luego del incidente los periodistas contaron la historia al revés. Fin", tuiteó Milei junto con las imágenes.

¿Acaso ser periodista no sólo avala el mentir, calumniar e injuriar sin que se les conteste sino que además incluye golpear autos oficiales (vaya a saber uno con que intenciones)? Señalo esto porque luego del incidente los periodistas contaron la historia al revés.

Fin. https://t.co/ZvQ7sDneKD — Javier Milei (@JMilei) August 29, 2025

Es curioso cómo el Presidente toma como una afrenta grave que se haya agredido un "auto oficial", como sacando a relucir algún tipo de privilegio... de casta.

Primero fue Guillermo Francos quien informó que el traslado de Javier Milei al evento Derecha Fest fue solventado con el erario público. Ahora el echado comunity… https://t.co/I6P1XKc8tw pic.twitter.com/TSTe2MIhDz — Urgente24.com (@U24noticias) August 29, 2025

Pero la del Presidente es una verdad incompleta, que pudo ser deliberada o involuntaria, pero que al fin y al cabo no refleja lo que sucedió en su totalidad el jueves en Corrientes.

El camarografo en cuestión es Antonio Conesa, quien oficia de camarógrafo de su hija, Cecilia Conesa, corresponsal en el norte argentino del canal A24.

Es cierto: Conesa le dió una patada a la camioneta. Pero habría sido una reacción a lo que sucedió antes.

Según el relato que Cecilia Conesa hizo luego ante distintos media, ella sufrió la agresión por parte de uno de los custodios de Karina Milei.

Cecilia Conesa, corresponsal de A24, contó sobre el episodio ocurrido en un acto de campaña de LLA en Corrientes: "Un custodio de Karina Milei me agarra del cuello, me empuja y me mete un rodillazo".… https://t.co/39XNPpL94y pic.twitter.com/WXutMmaG3K — Urgente24.com (@U24noticias) August 29, 2025

Afirmó que la persona que identificó como un hombre "flaco, alto, de camina celeste" la agarra del cuello y le da un rodillazo cuando ella intentaba hacerle una pregunta a Karina Milei.

La periodista afirmó que su padre vió esa escena, y de allí habría derivado la reacción, que habría sido emocional y no con "intenciones" de otro tipo como sospecha apresuradamente el Presidente en su tuit.

El camarógrafo luego es reducido por personas de civil no identificadas.

En su propia versión de los hechos, Conesa cuenta cómo fue su reacción y que también recibió golpes.

Seguidores de KARINA MILEI ATACAN a la prensa

Acá la cronista de A24 pic.twitter.com/cJfC1yvTph — Al Toque (@altoque_ok) August 28, 2025

"Cuando Cecilia quiso acercarse a preguntar, un custodio le agarró del cuello. Yo le saqué el brazo y ahí recibí cuatro o cinco golpes en la espalda. A mi hija le pegaron un rodillazo, tiene un moretón en el muslo", contó en diálogo con Noticiero 9, que hizo la filmación que el Presidente compartió en las redes con su acusación.

Luego afirmó que el último custodio en subir al móvil "abre (la puerta) violentamente, pero a propósito, para golpearme a mí y a un periodista de Goya". "Abre para pegarte. Después me quieren llevar preso a mí y a Cecilia. Todo muy violento", denunció.

"No vi ningún policía de la provincia. Ninguno estaba identificado, todos de civil. La supuesta policía que le decía a Cecilia ‘te voy a llevar presa’ no tenía ninguna identificación, tenía más aspecto de ser una persona común que de una fuerza de seguridad", afirmó.

"No se puede justificar la violencia contra periodistas que solo estaban haciendo su trabajo", concluyó el camarógrafo.