Diego Spagnuolo y la diferencia: Javier Milei (agua) vs. Donald Trump (aceite)

Javier Milei admira a Donald Trump, quien no le habla por teléfono ni lo invita a la Casa Blanca desde que asumió. Sin duda DJT subestima mucho al argento, y Diego Spagnuolo ofrece un dato revelador en el audio más reciente liberado por Mauro Federico (Data Clave): tiene más posibilidades Karina Milei de ingresar a la Sala Oval que Javier Milei. El dato del ex abogado del Presidente:
Briatore bajó la espuma de Colapinto de un hondazo: "No es lo que esperaba"
Flavio Briatore, jefe italiano de Alpine, cuestionó el rendimiento del argentino y correría peligro su permanencia en la F1.
"No estoy contento con el resultado. Él se esfuerza mucho y eso es lo importante. Nosotros también con el equipo de ingeniería pero no es lo que esperaba de Colapinto. El año pasado hizo dos o tres buenas carreras, pero quizás estar en el equipo con un buen piloto como Pierre (Gasly) y estar siempre en competencia con él... Quizás le pusimos demasiada presión. Tal vez no era el momento adecuado para tener a Franco en la F1 y quizás necesite un año más para ser parte. Se me escapó algo en la gestión con él y no sé qué pasará en el futuro", expresó.
