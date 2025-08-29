Diego Spagnuolo y la diferencia: Javier Milei (agua) vs. Donald Trump (aceite)

Live Blog Post

Un estúpido, otro estúpido y la economía que no marcha

Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz, del estudio Landaburu, Rosental & Aráoz de Lamadrid, son los abogados de Diego Spagnuolo.

La Fiscalía recibió medio centenar de audios atribuidos a Diego Spagnuolo en un pendrive aportado por el periodista Mauro Federico.

Los audios se entregaron en un pendrive y fueron aportados por el periodista Mauro Federico, quien declaró como testigo ante el fiscal federal Franco Picardi para explicar que los recibió el 16 de agosto y difundió el primero de ellos varios días después, informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.

En tanto, Mauro Federico e Ivy Cángaro liberaron nuevos audios que en Data Clave contaron:

"(…) Tampoco ahorra consideraciones acerca de los hermanos Martín y Fernando Menem -aunque posiblemente también se refiera a Lule como primo y parte de la familia- de quienes dice que “tienen más ruido que una lata llena de monedas” y que sin embargo la dupla Milei-Milei sigue bancando a quienes “los mean”, a diferencia de a “los leales”, entre los que se encontraría él.

“Es insostenible este nivel de interna”, se lamenta, y hace algunas consideraciones acerca de Espert, a quien entre otras cosas tilda de “hijo de puta”, cuando el calvo aún no era el candidato a diputado en primer lugar por la provincia de Buenos Aires y representando a La Libertad Avanza.

(…) Otra curiosidad es que Diego Spagnuolo tampoco confía en la marcha de la economía, dirigida por su propio amigo Javier Milei, el experto en crecimiento con y sin dinero; y narra algo que todos los argentinos conocen bien, sintiéndose uno más de la población: “Yo el año pasado pagué 80 lucas de luz, este año estoy pagando 350mil. Y luego se pregunta “¿Cómo va a terminar la economia?”, Aquí también mete mano Federico Sturzzeneger, de quien comentó que es un "estúpido", y que le mandó a "otro estúpido como veedor de sus tareas". (…)

“Todavía no tuvo ningún quilombo Karina Milei. A ella la gente no la quiere. Encima se genera alrededor de ella todo un olor a podrido. Lule también. Si lo ves, es negro y desagradable”. (...)

“Lule generó odio en todos lados, algún bombazo se va a comer. Sandra (Pettovello) lo tiene montado en un huevo y Javier (Milei) ya lo sabe". (...)".