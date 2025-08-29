Diego Spagnuolo y la diferencia: Javier Milei (agua) vs. Donald Trump (aceite)

urgente24
FOTO: Imagen xAI / Grok.
No son compatibles: Uno tiene Jefe (Javier Milei) y el otro es El Jefe (Donald Trump). Así es posible explicar, en parte, la crisis política argentina hoy.

29 de agosto de 2025 - 09:18

Javier Milei admira a Donald Trump, quien no le habla por teléfono ni lo invita a la Casa Blanca desde que asumió. Sin duda DJT subestima mucho al argento, y Diego Spagnuolo ofrece un dato revelador en el audio más reciente liberado por Mauro Federico (Data Clave): tiene más posibilidades Karina Milei de ingresar a la Sala Oval que Javier Milei. El dato del ex abogado del Presidente:

Yo estuve el domingo con Javier. Entre la ópera y que comemos después… No le suena el teléfono. Es el Presidente. No delega, se desentiende. Estás tres horas con él y no le suena el teléfono. El mío no para de sonar. Yo estuve el domingo con Javier. Entre la ópera y que comemos después… No le suena el teléfono. Es el Presidente. No delega, se desentiende. Estás tres horas con él y no le suena el teléfono. El mío no para de sonar.

El comentario coincidió con una nota que firman Josh Dawsey y Annie Linskey en The Wall Street Journal:

"(...) A Trump lo motiva “tener el control de todas las instituciones estadounidenses”, dijo Douglas Brinkley, historiador presidencial de la Universidad Rice. “Parece querer agarrar a todos por el cuello y decir: 'Yo estoy al mando'”. (...) La Era Trump se caracteriza por la concentración del poder federal en el Despacho Oval. «Tengo derecho a hacer lo que quiera», declaró Trump el lunes 25/08.

Trump quiere estar en la Casa Blanca con más frecuencia este mandato, poniendo música a todo volumen con las puertas del Despacho Oval abiertas, trabajando hasta altas horas de la noche y diciéndoles a sus asesores que se lo está pasando bien. Ha deleitado a sus asesores con historias de lo mal que se sintió durante parte de su primer mandato, mientras lidiaba con miembros del personal y se enfrentaba a investigaciones. (…)".

Milei se ufana que tiene Jefe y Trump es El Jefe y sólo habla con otros Jefes. Uno es Agua y el otro Aceite: esto explica la carencia de liderazgo en el Ejecutivo argentino, que resulta un ítem de la crisis política en curso.

Vamos al VIVO que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

Briatore bajó la espuma de Colapinto de un hondazo: "No es lo que esperaba"

Flavio Briatore, jefe italiano de Alpine, cuestionó el rendimiento del argentino y correría peligro su permanencia en la F1.

"No estoy contento con el resultado. Él se esfuerza mucho y eso es lo importante. Nosotros también con el equipo de ingeniería pero no es lo que esperaba de Colapinto. El año pasado hizo dos o tres buenas carreras, pero quizás estar en el equipo con un buen piloto como Pierre (Gasly) y estar siempre en competencia con él... Quizás le pusimos demasiada presión. Tal vez no era el momento adecuado para tener a Franco en la F1 y quizás necesite un año más para ser parte. Se me escapó algo en la gestión con él y no sé qué pasará en el futuro", expresó.

Complicado momento.

Complicado momento.

A 58 días de las elecciones y con tasas 'al palo', así está el dólar

  • Dólar minorista: 1.360 pesos.
  • Dólar mayorista: 1.335 pesos.
  • Dólar MEP: 1.353 pesos.
  • Dólar CCL: 1.356 pesos.
  • Dólar futuro: 1.323 pesos.
  • Riesgo país: 837 PB.
Sebastián Casanello se apersonó en la sede del ANDIS en medio de los allanamientos

El juez federal ingresó a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad en el marco de la investigación por presuntas coimas en la compra de medicamentos a Droguería Suizo Argentina. Se trata de una asistencia poco común según la metodología usual del magistrado, que en pocas ocasiones asistió personalmente a las locaciones investigadas.

Sebastián Casanello.

Sebastián Casanello.

La 'puntita': Revelan más audios del Gobierno nacional

El periodista Mauro Federico reveló más grabaciones de funcionarios del Gobierno nacional. Una de las piezas correspondería a Karina Milei, quien en una reunión dentro de un edificio público arengó a la unidad de la administración ante el temblor por la causa del ANDIS.

"Tenemos que estar unidos, no nos podemos pelear por esto. Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada", dijo presuntamente la secretaria General de la Presidencia, apuntada como presunta destinataria de parte de las coimas cobradas por el ANDIS.

Además, el periodista aseguró tener en su poder al menos 50 minutos de grabaciones de distintos funcionarios del Gobierno nacional.

Segundo ataque: Lo de Corrientes ya genera preocupación en la seguridad del Gobierno

Mauro Federico, en la señal de stream Carnaval, planteó la creciente preocupación del Gobierno nacional respecto a las apariciones públicas. El periodista apuntó que el viaje de Karina Milei y Martín Menem que terminó con incidentes en Corrientes estuvo acompañado de comisarios de la Policía Federal y aún así sufrió altercados en contra de los dos actores principales del escándalo de las coimas en el ANDIS.

"Están perdidos, no saben qué hacer", planteó el comunicador que presentó los audios originales de Diego Spagnuolo.

Al menos un mes, lo que puede demorar en abrirse el teléfono de Kovalivker

La Justicia acudiría a una empresa en Israel para poder desbloquear el dispositivo que contendría información referida al caso ANDIS, que involucró a Droguería Suizo Andina, conducida por Jonathan Kovalivker. El teléfono en cuestión cuenta con medidas de seguridad de última generación que provocarían la demora mientras se mantenga la negativa de entrega de las claves.

Jonathan Kovalivker y Eduardo, su padre.

Jonathan Kovalivker y Eduardo, su padre.

Ahora el 25%: En Santiago del Estero, una funcionaria de PAMI denunció retenciones de sueldo por parte de gente de La Libertad Avanza

Marcela Coronel, exdirectora del PAMI en Santiago del Estero, denunció que en su ingreso al organismo fue amenazada para generar la entrega del 25% de su salario a personas con conexión política con La Libertad Avanza. La mujer, que fue desvinculada en 2024 tras llevar el caso a los medios, aseguró que denunció el tema ante las autoridades nacionales pero que no le prestaron atención.

"Vas a tener problemas", habría sido la advertencia de presuntos libertarios ante la negativa de la médica.

PAMI.

PAMI.

En la casa de Donald Trump: Se desacelera la creación de empleo en Nueva York

La 'Gran Manzana' generó tan solo 956 nuevos puestos de trabajo en el último semestre según un artículo de The Economic Times. Se trata de la cifra histórica más bajas por fuera de periodos de recesión y es un indicador alarmante según el sector empresarial de la ciudad.

Además, Nueva York registró recortes de puestos de trabajo en sectores sensibles como turismo y bancos, lo que generó tensiones dentro de los principales circuitos comerciales. Entre ellos, los referidos a los bienes raíces, que recientemente alcanzaron su pico histórico de precio en materia de rentas.

Todo ello se añadió al contexto internacional sobre el cual las compañías no han podido proyectar con precisión sus necesidades y costos operativos, lo que llevó a una merma en la intención de contratación.

Nueva York.

Nueva York.

Torniquete del BCRA a bancos por el dólar desató polémica en redes

El Gobierno nacional busca un freno efectivo al dólar ante la imposibilidad de seguir "quemando" tasa. Se hace sentir la tensión cambiaria en la previa de las elecciones.

Internacionales: Marco Rubio, número dos de Trump, confirma cierre de USAID ("nido woke"), el PBI de Canadá en la cuerda floja por los aranceles y Maduro/ Petro en versus con USA

  • Israel recupera el cuerpo del Ilan Weiss, de 55 años, residente del Kibutz Be'eri, secuestrado por Hamás y posteriormente asesinado en cautiverio, ha revelado la oficina del primer ministro benjamin Netanyahu. Su esposa, Shiri, y su hija, Noga, también fueron secuestradas y luego liberadas como parte de un intercambio de rehenes en el 2023. Aún 49 rehenes permanecen en Gaza, de los cuales se cree que sólo 20 están vivos. "No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que repatriemos a todos nuestros rehenes, tanto vivos como fallecidos", declaró el comunicado.

  • El Ejército israelí ha declarado a Ciudad de Gaza como “zona de combate”, eliminando las "pausas tácticas" para la entrega de ayuda humanitaria.
Franco Colapinto cierra un gran día: Se metió en el Top 10

El piloto argentino finalizó en el puesto 9 en la segunda práctica libre en Países Bajos.

Sergio Massa no olvida el 2013 y mucho menos a Daniel Scioli

El exministro de Economía, Sergio Massa, brindó una extensa entrevista con Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina en la que habló de la actualidad y sus viejas rivalidades políticas.

Massa, reveló que el origen de su histórica ruptura con el kirchnerismo en 2013 no fue un enfrentamiento con el gobierno nacional, sino su pelea con el entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli, a quien acusó de llevar adelante una gestión "desastrosa" en materia de seguridad y de ejercer un "doble juego" político.

"El 2013 empieza por la pelea que yo tengo con Scioli, por el manejo que él tenía de la policía bonaerense después de que matan a un chico que se llamaba Santiago Urbani, que conmocionó mucho a la sociedad de Tigre", señaló.

El exintendente de Tigre acusó a Scioli de jugar a dos puntas en la previa de esa elección legislativa. Sostuvo que mientras el entonces gobernador negociaba en secreto una lista de unidad con él, a la vez "lo tenía a su hermano (...) armando la lista de (Francisco) de Narváez y por otro lado, digamos, simulaba oficialismo". Además, recordó que Scioli terminó impulsando como candidato a Martín Insaurralde.

La percepción de los argentinos complica al Gobierno

Un reciente informe de Zentrix Consultora reflejó un panorama social y económico marcado por el malestar y la desconfianza: más de la mitad de los argentinos se percibe como clase baja o media baja, y la valoración sobre la situación nacional muestra un deterioro significativo.

Según el estudio, el 40,5% de los encuestados considera que su situación económica personal es mala o muy mala, aunque este índice bajó levemente respecto a julio, lo que indica una ligera mejora en la percepción individual. Sin embargo, la visión sobre el país es mucho más crítica: el 64% califica la situación nacional como mala o muy mala, lo que representa un incremento de 11,2 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior.

En cuanto a las preocupaciones sociales, la encuesta revela que la economía y la inflación encabezan la lista (28,5%), seguidas por la corrupción (22,3%), el desempleo (16%) y la inseguridad (12,6%). La mirada varía según la identidad política: los votantes de Javier Milei priorizan la corrupción y la inseguridad, mientras que los de Sergio Massa ubican la economía como principal problemática.

El relevamiento también consultó sobre quiénes son los principales beneficiados por las políticas del Gobierno nacional: el 67,8% señaló a la clase alta como la más favorecida, lo que refuerza la percepción de desigualdad en la distribución de costos y beneficios.

En términos de intención de voto, el escenario se presenta polarizado entre Fuerza Patria (36,8%) y la alianza La Libertad Avanza + PRO (34,5%), con un 12,9% de indecisos que podrían inclinar la balanza.

El informe, basado en más de 1.000 casos relevados en todo el país, refleja con claridad un clima de desconfianza, desigualdad y fragmentación social y política en la Argentina actual.

Avanza la investigación: Allanamientos en todas las sedes de ANDIS y en la Suizo Argentina

Tal lo confirma C5N, otra vez se están llevando adelante allanamientos en todas las sedes de ANDIS y en la droguería Suizo Argentina. Están buscando documentación solicitada por el juzgado. Por el momento, sin más precisiones.

Diego Spagnuolo, cada vez más complicado. Por su parte, peritos confirmaron que no podran abrir el teléfono de Emmanuel Kovalivker.

Futuro universitario en la mira

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, participó este viernes del 94° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, organizado por la Universidad de Rosario, en el Espacio Cultural Universitario de esa ciudad.

El eje central del encuentro fue el análisis de la crítica situación que vive el sistema de ciencia y tecnología nacional y la elaboración de un proyecto de presupuesto de funcionamiento para el año próximo.

Scaglia recordó y agradeció en ese contexto cuando el año pasado "la Universidad, en el momento más duro que nos tocó atravesar, se puso al frente y convocó a una mesa de diálogo con todos los sectores de la sociedad rosarina y juntos empezamos a trabajar por recuperar la paz en el territorio".

Además, aseguró que "en este momento difícil de Argentina, quienes pasamos por la misma universidad y como Gobierno de la Provincia, defendemos siempre la universidad pública y consideramos legítimo el reclamo que llevan adelante".

Pensión por discapacidad: Denuncian a Diego Spagnuolo en Córdoba

La presentación dice que, mientras encabezó el organismo, impulsó una auditoría irregular que está dejando a miles de cordobeses sin su pensión.

Pablo Olmos, abogado denunciante, señaló en diálogo con LN+ que en la Provincia de Córdoba se habla de 4.000 afectados.

Live Blog Post

Internacionales: Colombia despliega tropas en la frontera con Venezuela (para pararle el carro a Trump), mientras Israel recupera el cuerpo de un rehén y declara a Ciudad de Gaza como zona de combate

  • Israel recupera el cuerpo del Ilan Weiss, de 55 años, residente del Kibutz Be'eri, secuestrado por Hamás y posteriormente asesinado en cautiverio, ha revelado la oficina del primer ministro benjamin Netanyahu. Su esposa, Shiri, y su hija, Noga, también fueron secuestradas y luego liberadas como parte de un intercambio de rehenes en el 2023. Aún 49 rehenes permanecen en Gaza, de los cuales se cree que sólo 20 están vivos. "No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que repatriemos a todos nuestros rehenes, tanto vivos como fallecidos", declaró el comunicado.

  • El Ejército israelí ha declarado a Ciudad de Gaza como “zona de combate”, eliminando las "pausas tácticas" para la entrega de ayuda humanitaria.
Cierre de semana complicado: Javier Milei, INTA y ATE

El Gobierno confirmó que va a cumplir con la cautelar de la Justicia en favor de ATE y que no habrá trabajadores pasados a disponibilidad en el INTA y otros organismos.

BCRA endurece controles sobre los dólares de los bancos

El Banco Central sacó una normativa por cual controlará de manera diaria cuántos dólares tienen las entidades.

Elecciones en la mira: Según encuesta, pequeño respiro para Javier Milei

Del fentanilo al suero contaminado: Otro laboratorio en la mira

La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este viernes, a través de la disposición 6199 publicada en el Boletín Oficial, la clausura preventiva de Laboratorios Rivero, una firma histórica con sede en la Ciudad de Buenos Aires y en Junín, por incumplimiento en las normas de buenas prácticas de fabricación.

El laboratorio fue clausurado "por desvíos de calidad en la fabricación de sachets que presentan pérdida de contenidos, y otras irregularidades". La investigación comenzó a raíz de una notificación recibida el 11 de marzo por presunto desvío de calidad del producto Solución Isotónica de Cloruro de Sodio 0,9 gr/100ml, por 500 ml, un suero fisiológico esencial para el tratamiento de deshidratación, hipovolemia y como vehículo para otros medicamentos.

La ANMAT detalló que el laboratorio estaba habilitado como "elaborador de especialidades medicinales en las formas farmacéuticas de inyectables de pequeño y gran volumen, con esterilización terminal por calor húmedo, y soluciones no estériles", pero sin principios activos betalactámicos, ni citostáticos, ni hormonales. Además, operaba como importador, exportador y elaborador de bolsas para recolección de sangre, con planta principal en Av. Boyacá 411/19, CABA.

Que sí, que no... ¿Qué estrategia adoptará Diego Spagnuolo?

Una semana después de su desplazamiento como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras destaparse un presunto esquema de coimas, Diego Spagnuolo presentó en las últimas horas a los abogados que lo defenderán en el proceso judicial: Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze. Además, define si declara como "imputado colaborador" o "arrepentido" en el caso.

En paralelo, el fiscal federal Franco Picardi comenzará a analizar los audios que destaparon el escándalo y que fueron atribuidos al exdirector del organismo, a quien se los escucha hablar sobre porcentajes que representantes de la droguería Suizo Argentina habrían exigido a laboratorios como una forma de soborno para comprar sus medicamentos y los cuales habrían sido pagados a funcionarios del Gobierno nacional.

En tanto, aunque Javier Milei desmintió al exfuncionario al asegurar que "todo lo que dice es mentira" y advirtió que lo van "a llevar a la Justicia", desde el Ejecutivo aclararon, según consignó TN: "No quiso decir que lo iba a denunciar. Hay distintas formas de llevar a alguien a la Justicia. No hay ninguna denuncia preparada y por el momento no se va a hacer".

Florencia Arietto la quiso picantear y ¡la echaron! de Santa Fe

Florencia Arietto pasó otro momento incómodo en su afán por destacarse. Esta vez fue en Firmat, pueblo ubicado en el sur de Santa Fe, donde los trabajadores de una destacada empresa de maquinaria agrícola están reclamando salarios impagos.

La jornada había empezado tranquila: era un día soleado y primaveral en Melincue, localidad vecina a Firmat. "Venimos a ratificar la denuncia contra la mafia sindical de la UOM porque la fiscal de Firmat esta de licencia", contaba Arietto a través de sus redes sociales. A la espera de que abran las oficinas del Poder Judicial, la legisladora aprovechó para visitar la parroquia del pueblo y la plaza central.

El miércoles, en un video previo, había anunciado su viaje de ayer. El objetivo inicial era ratificar la denuncia penal contra Diego y Cristian Romero, dos hermanos que están al frente de la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica. De acuerdo al relato de Arietto, la firma Vassalli está parada hace 60 días por un bloqueo de los líderes gremiales.

Finalmente, abrió la fiscalía y Arietto pudo hacer el trámite. Sin embargo, afuera de las oficinas la esperaba un grupo de trabajadores de Vassalli para exigirle respuestas y el video del momento no tardó en viralizarse. "No vine a pelear", comenzó aclarando la senadora bonaerense.

Para apaciguar las aguas, Arietto termina prometiendo que se va a reunir con Abel Furlan, el secretario general del gremio, "para resolver el problema". Sin embargo, los obreros le recordaron que la medida de fuerza "es decisión nuestra" porque no les pagan los salarios. "No tenemos nada que ver con la UOM", aseguraron.

En medio de tantos incrementos... ¡baja el gas!

Tal lo anunció Urgente24, septiembre asoma con muchos aumentos que golpearán el bolsillo. Entre tanto malestar, el gobierno nacional anunció una baja del 5,49% en el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). La medida regirá para los consumos realizados desde el 1° de septiembre y se verá reflejada en las facturas que llegarán a los hogares a partir de octubre.

La decisión se oficializó mediante la Resolución 357/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La reducción se aplica únicamente en el precio del gas que ingresa al sistema. Luego, será el ENARGAS el encargado de actualizar los cuadros tarifarios que llegarán a los usuarios residenciales, comercios e industrias.

Según el texto oficial, “esta instrucción se enmarca en el objetivo de continuar con la actualización de precios y tarifas del sector energético, buscando mantener estos valores reales lo más constantes posible en un contexto de desaceleración inflacionaria”.

Fórmula 1: Franco Colapinto puso primera pero no le alcanzó

Franco Colapinto terminó 18° en la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la 15ª fecha del campeonato de Fórmula 1, que contó con varios accidentes.

El piloto argentino registró un tiempo de 1:12,276 y terminó a un segundo y 998 milésimas del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren). Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, le sacó poco más de medio segundo para quedar décimo.

En la segunda posición terminó el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), a solo 292 milésimas de su compañero de equipo. A su vez, la sorpresa de la sesión fueron los Aston Martin del canadiense Lance Stroll y el español Fernando Alonso, que concluyeron tercero y cuarto, respectivamente.

La práctica libre 2 del GP de Países Bajos comenzará a las 11 de la mañana.

¿También Zdero ingresa a Provincias Unidas?

Los gobernadores Maxi Pullaro, Nacho Torres y Carlos Sadir, al igual que Martín Llaryora y el ex gobernador Juan Schiaretti, integran Provincias Unidas. El jueves 28/08 en la ciudad de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció su ingreso a Provincias Unidas.

Pero en el evento también estaba Leandro Zdero, gobernador de Chaco, y aliado de La Libertad Avanza.

Gustavo Valdés fue subestimado por La Libertad Avanza que compite contra su hermano, candidato a sucederlo.

Mientras Zdero estaba en Corrientes, también habían llegado, para un evento diferente, Karina Milei y Martín Menem. Pero Zdero estaba en el acto de Provincias Unidas....

Provincias Unidas se prepara para su 1er. festejo electoral

La alianza Vamos Corrientes le bajó el telón a la campaña de cara a las elecciones del domingo 31/08. El acto se realizó en el club San Martín, de la ciudad de Corrientes.

El oficialismo contó con el apoyo de 4 gobernadores, que participaron del acto, todos de Provincias Unidas. Durante el evento, el gobernador saliente y jefe político de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció su incorporación a Provincias Unidas.

Estuvieron en el palco de Vamos Corrientes los gobernadores

  • Maximiliano Pullaro (Santa Fe),
  • Leandro Zdero (Chaco),
  • Ignacio Torres (Chubut) y
  • Carlos Sadir (Jujuy.

También Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba.

Valdés dijo: “Estamos conformando una nueva unión con los argentinos y por eso quiero agradecer a los cordobeses en la persona de Schiaretti; quiero agradecer a la vicegobernadora del Chaco, Silvana Schneider; quiero agradecer al gobernador de la provincia de Jujuy, quiero agradecer al gobernador de Chubut, quiero agradecer a la presencia de un gran amigo de la invencible provincia de Santa Fe, gracias, querido amigo Maxi Pullaro, y quiero agradecer a un gobernador que tiene un desafío gigantesco: bienvenido, querido gobernador de Chaco, Leandro Zdero”.

“A partir del domingo tenemos que comenzar a trabajar en otra construcción que son las Provincias Unidas”.

Javier Milei indexó el Impuesto a los Combustibles

Desde el 01/09 habrá una actualización por inflación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y regirá un cronograma para recuperar los ajustes pendientes: Decreto 617/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Deroga el Decreto N° 466 del 27/05/2024 y sus modificatorios.

Los montos fijos de estos impuestos se actualizan trimestralmente en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Los incrementos correspondientes a actualizaciones del año calendario 2024 y del 1er. y 2do. trimestre calendario del año 2025, que habían sido diferidos, serán aplicados conforme al siguiente esquema:

• 1ra. Fase (del 1° al 30 de septiembre de 2025):

Nafta sin plomo, nafta de más de 92 RON y nafta virgen: El Impuesto sobre los Combustibles Líquidos se incrementará en $10,523 por unidad de medida, y el Impuesto al Dióxido de Carbono en $0,645.

Gasoil: El Impuesto sobre los Combustibles Líquidos se incrementará en $8,577, con un monto diferencial de $4,644 para ciertas áreas, y el Impuesto al Dióxido de Carbono en $0,978.

• 2da. Fase (A partir del 1° de octubre de 2025):

Se aplicará el incremento total acumulado en los montos de impuestos. Este incremento resultará de la adición de los remanentes de la actualización del año calendario 2024 y de las correspondientes al primer y segundo trimestre calendario del año 2025.

La medida se encuadra dentro de la necesidad del gobierno de fortalecer las cuentas fiscales ante la posibilidad de tener que responder al paquete de leyes que aprobó el Congreso en las últimas semanas.

Un estúpido, otro estúpido y la economía que no marcha

Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz, del estudio Landaburu, Rosental & Aráoz de Lamadrid, son los abogados de Diego Spagnuolo.

La Fiscalía recibió medio centenar de audios atribuidos a Diego Spagnuolo en un pendrive aportado por el periodista Mauro Federico.

Los audios se entregaron en un pendrive y fueron aportados por el periodista Mauro Federico, quien declaró como testigo ante el fiscal federal Franco Picardi para explicar que los recibió el 16 de agosto y difundió el primero de ellos varios días después, informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.

En tanto, Mauro Federico e Ivy Cángaro liberaron nuevos audios que en Data Clave contaron:

"(…) Tampoco ahorra consideraciones acerca de los hermanos Martín y Fernando Menem -aunque posiblemente también se refiera a Lule como primo y parte de la familia- de quienes dice que “tienen más ruido que una lata llena de monedas” y que sin embargo la dupla Milei-Milei sigue bancando a quienes “los mean”, a diferencia de a “los leales”, entre los que se encontraría él.

“Es insostenible este nivel de interna”, se lamenta, y hace algunas consideraciones acerca de Espert, a quien entre otras cosas tilda de “hijo de puta”, cuando el calvo aún no era el candidato a diputado en primer lugar por la provincia de Buenos Aires y representando a La Libertad Avanza.

(…) Otra curiosidad es que Diego Spagnuolo tampoco confía en la marcha de la economía, dirigida por su propio amigo Javier Milei, el experto en crecimiento con y sin dinero; y narra algo que todos los argentinos conocen bien, sintiéndose uno más de la población: “Yo el año pasado pagué 80 lucas de luz, este año estoy pagando 350mil. Y luego se pregunta “¿Cómo va a terminar la economia?”, Aquí también mete mano Federico Sturzzeneger, de quien comentó que es un "estúpido", y que le mandó a "otro estúpido como veedor de sus tareas". (…)

“Todavía no tuvo ningún quilombo Karina Milei. A ella la gente no la quiere. Encima se genera alrededor de ella todo un olor a podrido. Lule también. Si lo ves, es negro y desagradable”. (...)

Lule generó odio en todos lados, algún bombazo se va a comer. Sandra (Pettovello) lo tiene montado en un huevo y Javier (Milei) ya lo sabe". (...)".

Ay Luis Gasulla y Guadalupe Vázquez...

La verdadera relación entre Sergio Massa y Diego Spagnuolo es el hermano de Diego: en eso tiene razón el súper macrista hoy al servicio del mileísimo, Luis Gasulla, socio de Luis Majul. Alberto Spagnuolo no es el único pero sí es uno de los varios abogados a los que ha recurrido Massa. En la política, todos lo sabían. Sólo es noticia para 'las Mabeles de la vida'.

Resulta un dato tonto considerando que Milei sobrevivió a 2024 gracias a que Massa le reinterpretó el Impuesto País y permitió su extensión para que Milei pudiera cerrar la brecha fiscal. Gasulla no entiende de esas cuestiones. Nunca se preguntó cómo fue que Milei atravesó las PASO 2023 e inclusive la 1ra. vuelta.

En tanto Guadalupe Vázquez se escandaliza porque Diego Spagnuolo -quien no trabaja con su hermano Alberto- tiene un pasado peronista con Massa y con Mario Ishii. Javier Milei, quien tiene un pasado junto a Daniel Scioli, lo supo siempre. Es más: si fuese por sólo rodearse de gente sin historia, Milei no tendría que tener a Guillermo Francos ni Patricia Bullrich ni Luis Petri ni Mariano Cúneo Libarona ni Luis Caputo ni Gerardo Werthein... ¿seguimos? Es otro dato tonto.

El único que está muy bien parado es Mauro Federico: "No quien grabó pero sí quien distribuyó el material es muy cercano, históricamente, desde hace años, a Javier Milei".

