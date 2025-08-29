Antártida: Expediciones fallidas y misterios inexplicables bajo hielo

A veces las relaciones eran violentas…Los cazadores de focas tomaban una mujer de una playa y simplemente la depositaban tiempo después en otra playa lejana A veces las relaciones eran violentas…Los cazadores de focas tomaban una mujer de una playa y simplemente la depositaban tiempo después en otra playa lejana

Pero la Antártida ha sido testigo de desapariciones de personas, y de expediciones fallidas, desde su descubrimiento, producto del clima extremo y hóstil. Tal es el caso de la expedición trunca de Robert Falcon Scott (1910-1913) , cuyo objetivo era llegar al Polo Sur el 17 de enero de 1912.

El fracaso dicha expedición fue la mala elección de caballos siberianos, inadecuados para el terreno, así como las condiciones meteorológicas extremas. Todos los miembros del grupo murieron en el viaje de regreso, ya sea congelados (hipotermia), o fueron tapados por la nieve.

La expedición de Ernest Shackleton (1914-1917), la de Wilhelm Filchner (1911-1912), la de Adrien de Gerlache (1897-1899) y la de Jean-Baptiste Charcot (1903-1905 y 1908-1910), también resultaron fallidas dadas las inclemencias climáticas, congelándose las aguas por las que surcaban o debido a desplazamientos de hielos.

Antártida: Materia oscura, señales de radio y un mundo subterráneo

Un grupo de investigadores encontró misteriosas ondas de radio provenientes de debajo del hielo de la Antártida.

Se trata de un equipo de científicos que participa del experimento Antartic Impulsive Transient Antenna (ANITA) que halló una serie de señales de radio que surgen desde lo profundo del hielo, en ángulos imposibles de explicar con las leyes actuales de la física de partículas.

“Lo que vemos no encaja en el esquema estándar de la física de partículas”, explicó la profesora Stephanie Wissel, integrante del equipo de ANITA.

De acuerdo con Wissel, estas señales no deberían haber sido detectadas en absoluto: “Según nuestros modelos, esa señal no debería haber llegado, porque la roca habría acabado con ella”. Las ondas registradas podrían tener más de 20 años de antigüedad.

El experimento, según relata, se realizó desde globos aerostáticos que sobrevolaron el Polo Sur, diseñados para captar rayos cósmicos y neutrinos, conocidos como “partículas fantasma”, que atraviesan el Universo sin interactuar con la materia. Sin embargo, en lugar de captar señales del espacio exterior, los instrumentos registraron ondas de radio que emergieron desde el hielo antártico.

Las señales de radio anómalas, detectadas bajo el hielo continental, desafían a la física actual. Los expertos piensan que podría tratarse de materia oscura, un componente aún desconocido en el universo, aunque algunos especulan sobre civilizaciones perdidas.

También existe otro misterio, pero de carácter geológico, el cual se reveló tras un nuevo mapa de Antártida, dado a conocer en el 2018, que muestra los restos de antiguos continentes ocultos bajo el territorio helado.

Nos referimos al mapa de gravedad hecho por la Agencia Espacial Europea, a partir de datos obtenidos entre 2009 y 2013 por el satélite GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer), el cual exhibe que el este de Antártida está formado por masas continentales, es decir, núcleos de otros continentes.

De hecho, una de estas masas tiene características sedimentarias de otro territorio presente en el sur de Australia, por lo que Antártida alguna vez formó parte del supercontinente Gondwana, uno de los dos fragmentos de Pangea.

