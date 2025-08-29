Se confirma el passthrough: Se disparó la inflación de los alimentos en agosto

La proyección corresponde a las mediciones de la consultora LCG que releva 8.000 productos semanalmente en cinco supermercados con corte los miércoles y se da como reflejo de la suba del dólar de julio y los primeros días de agosto.

Frutas y bebidas, lo que más aumentó

Según LCG, si se toma el promedio de las últimas cuatro semanas, la suba del precio de los alimentos se reduce a 2,4%. Frutas (6%), bebidas e infusiones (4,6%), verduras (3%), panificados (2,5%) y carnes 2,5%, resultan los principales incrementos.

Según estos porcentajes, se verifica un traslado parcial a precios de la suba del dólar a la zona de los $ 1.370.

Por su parte, la consultora EcoGo estimó que la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 2,3% en agosto, según reflejó este viernes (29/8) la agencia Noticias Argentinas.

frutas y verduras.jpg Las frutas tuvieron los mayores aumentos en agosto.

Incorporando los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar (3,2%), el indicador se ubica en 2,5%.

El consenso entre las principales consultoras es que la inflación de agosto se ubicaría por encima de 2%, levemente por encima de julio.

Así se frenaría la tendencia bajista y con perspectivas menos favorables para septiembre luego de los aumentos anunciados especialmente en los combustibles.

Por su parte, según el IPC-OJF de Ferreres, la inflación general fue de 0,8% semanal al 22 de agosto, un número que se despega de los registros moderados de meses previos. La inflación núcleo se mantuvo contenida en 0,5% semanal, aunque también se ubicó por encima de los niveles de iguales semanas previas.

La presión provino de los regulados y estacionales, que treparon 2,2% semanal, consolidando la aceleración reciente.

El rubro Alimentos y Bebidas vuelve a ser el motor de los aumentos. Según Ferreres, acumula un alza de 2,5% mensual al 22 de agosto. Eco Go muestra un ritmo muy parecido, con una proyección de 2,3% para todo el mes.

