Se aproxima una nueva edición de la gala del Balón de Oro, que tendrá lugar en el Théâtre du Châtelet de París. Se distinguirá al mejor futbolista de la temporada 2024/25 y, además, se entregarán el Premio Kopa, el Premio Yashin, el Premio Gerd Müller, el Premio Johan Cruyff, el galardón al Club del Año y el Premio Sócrates.
TODO LISTO
Calentando motores: cuándo se entrega el Balón de Oro 2025
Se acerca la gala del Balón de Oro 2025: en Golazo24 te contamos cuándo es, dónde se hace y quién es el favorito a quedarse con el premio.
Será la 69.ª celebración del galardón, que desde 2022 cambió su sistema de evaluación: en lugar de considerar el rendimiento por año calendario, se toma en cuenta el desempeño durante la temporada europea. En este caso, se analizarán los rendimientos de los jugadores desde agosto de 2024 hasta julio de 2025.
Entre los premios que se entregarán, están:
- Balón de Oro masculino
- Balón de Oro femenino
- Trofeo Kopa (mejor jugador joven)
- Trofeo Yashin (mejor arquero)
- Trofeo Gerd Müller (máximo goleador)
- Premio Sócrates (acción social)
- Club del Año
- Entrenador del Año (nueva categoría)
Quiénes son los máximos candidatos a ganar el Balón de Oro 2025
El prestigioso medio deportivo estadounidense The Athletic publicó un listadoque indica los mayores aspirantes a quedarse con el galardón dorado.
El primer puesto lo ocupa Ousmane Dembélé, del PSG. Por detrás se encuentra Vitinha, también del conjunto francés y de una sorprendente temporada en el equipo de Luis Enrique.
Completa el podio Mohamed Salah, quien anotó 34 goles y otorgó 23 asistencias en el ciclo 2024/25 para un Liverpool que desfiló en la Premier League pero que le quedó larga la temporada por la tempranera eliminación en UEFA Champions League, precisamente, ante les blues.
En las colocaciones 4 y 5 aparecen Raphinha y Lamine Yamal, ambos de Barcelona. Grandísimo nivel por parte de ambos a lo largo de la temporada, ayudando a los culés a la triple corona en España: Liga, Copa y Supercopa del Rey.
Otros aspirantes al Balón de Oro, aunque con menos flashes que los mencionados anteriormente, son Lautaro Martínez (Inter de Milán), Kylian Mbappé (Real Madrid), Fabián Ruiz (PSG) y Achraf Hakimi (PSG)
A continuación, el listado completo de The Athletic:
- Ousmane Dembélé (Francia) - PSG
- Vitinha (Portugal) - PSG
- Mohamed Salah (Egipto) - Liverpool
- Raphinha (Brasil) - Barcelona
- Lamine Yamal (España) - Barcelona
- Fabián Ruiz (España) - PSG
- Pedri (España) - Barcelona
- Achraf Hakimi (Marruecos) - PSG
- Kylian Mbappé (Francia) - Real Madrid
- Harry Kane (Inglaterra) - Bayern Munich
Sin Julián Álvarez, los nominados al Balón de Oro 2025
A continuación, la lista de los ternados al Balón de Oro 2025. Hay dos argentinos (Martínez y Mac Allister) y no está Julián Álvarez, de gran temporada en el Atlético de Madrid.
- Ousmane Dembélé (Francia/PSG)
- Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
- Gialuigi Donnarumma (Italia/PSG)
- Desiré Doué (Francia/PSG)
- Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter de Milán)
- Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)
- Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
- Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)
- Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)
- Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli/PSG)
- Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)
- Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)
- Scott McTominay (Escocia/Napoli)
- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal/PSG)
- Joao Neves (Portugal/PSG)
- Pedri (España/Barcelona)
- Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)
- Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
- Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
- Raphinha (Brasil/Barcelona)
- Fabián Ruiz (España/PSG)
- Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)
- Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid)
- Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)
- Vitinha (Portugal/PSG)
- Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)
- Lamine Yamal (España/Barcelona)
La ausencia de la Araña de Calchín en el listado llamó la atención de los tuiteros. "No está Julián? Cualquiera", escribió un usuario. "No tiene credibilidad el balón de Oro, Bellingham no hizo nada y está ahí", tiró otro, en relación a la no nominación del ex River.
Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025
La revista France Football entregará el Balón de Oro el próximo lunes 22 de septiembre de 2025, en el Teatro du Châtelet ubicado en París, Francia.
