Calentando motores: cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

El primer puesto lo ocupa Ousmane Dembélé, del PSG. Por detrás se encuentra Vitinha, también del conjunto francés y de una sorprendente temporada en el equipo de Luis Enrique.

Completa el podio Mohamed Salah, quien anotó 34 goles y otorgó 23 asistencias en el ciclo 2024/25 para un Liverpool que desfiló en la Premier League pero que le quedó larga la temporada por la tempranera eliminación en UEFA Champions League, precisamente, ante les blues.

En las colocaciones 4 y 5 aparecen Raphinha y Lamine Yamal, ambos de Barcelona. Grandísimo nivel por parte de ambos a lo largo de la temporada, ayudando a los culés a la triple corona en España: Liga, Copa y Supercopa del Rey.

Otros aspirantes al Balón de Oro, aunque con menos flashes que los mencionados anteriormente, son Lautaro Martínez (Inter de Milán), Kylian Mbappé (Real Madrid), Fabián Ruiz (PSG) y Achraf Hakimi (PSG)

A continuación, el listado completo de The Athletic:

Ousmane Dembélé (Francia) - PSG

(Francia) - PSG Vitinha (Portugal) - PSG

(Portugal) - PSG Mohamed Salah (Egipto) - Liverpool

(Egipto) - Liverpool Raphinha (Brasil) - Barcelona

(Brasil) - Barcelona Lamine Yamal (España) - Barcelona

(España) - Barcelona Fabián Ruiz (España) - PSG

(España) - PSG Pedri (España) - Barcelona

(España) - Barcelona Achraf Hakimi (Marruecos) - PSG

(Marruecos) - PSG Kylian Mbappé (Francia) - Real Madrid

(Francia) - Real Madrid Harry Kane (Inglaterra) - Bayern Munich

Sin Julián Álvarez, los nominados al Balón de Oro 2025

A continuación, la lista de los ternados al Balón de Oro 2025. Hay dos argentinos (Martínez y Mac Allister) y no está Julián Álvarez, de gran temporada en el Atlético de Madrid.

Ousmane Dembélé (Francia/PSG)

(Francia/PSG) Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

(Inglaterra/Real Madrid) Gialuigi Donnarumma (Italia/PSG)

(Italia/PSG) Desiré Doué (Francia/PSG)

(Francia/PSG) Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter de Milán)

(Países Bajos/Inter de Milán) Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)

(Guinea/Borussia Dortmund) Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

(Noruega/Manchester City) Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)

(Suecia/Sporting Lisboa) Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)

(Marruecos/PSG) Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)

(Inglaterra/Bayern Múnich) Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli/PSG)

(Georgia/Napoli/PSG) Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)

(Polonia/Barcelona) Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)

(Argentina/Liverpool) Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)

(Argentina/Inter de Milán) Scott McTominay (Escocia/Napoli)

(Escocia/Napoli) Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

(Francia/Real Madrid) Nuno Mendes (Portugal/PSG)

(Portugal/PSG) Joao Neves (Portugal/PSG)

(Portugal/PSG) Pedri (España/Barcelona)

(España/Barcelona) Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)

(Inglaterra/Chelsea) Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)

(Francia/Bayern Múnich) Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

(Inglaterra/Arsenal) Raphinha (Brasil/Barcelona)

(Brasil/Barcelona) Fabián Ruiz (España/PSG)

(España/PSG) Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)

(Países Bajos/Liverpool) Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid)

(Brasil/Real Madrid) Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)

(Egipto/Liverpool) Vitinha (Portugal/PSG)

(Portugal/PSG) Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)

(Alemania/Bayer Leverkusen) Lamine Yamal (España/Barcelona)

La ausencia de la Araña de Calchín en el listado llamó la atención de los tuiteros. "No está Julián? Cualquiera", escribió un usuario. "No tiene credibilidad el balón de Oro, Bellingham no hizo nada y está ahí", tiró otro, en relación a la no nominación del ex River.

image Injusta exclusión de Julián Álvarez entre los candidatos a ganar el Balón de Oro.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

La revista France Football entregará el Balón de Oro el próximo lunes 22 de septiembre de 2025, en el Teatro du Châtelet ubicado en París, Francia.

