No es solo Vaca Muerta: Furiosos con Trump, Brasil busca a Argentina, pero aparece la carne y China

"La relación con la Argentina para Brasil es mucho más importante que las eventuales diferencias entre gobiernos. El presidente Lula y el sector privado brasileño ven esta alianza como estratégica", dijo.

En noviembre del 2024, ambos países firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) que creó un comité bilateral para evaluar las condiciones para exportar desde Argentina a Brasil el gas de Vaca Muerta. La firma del acuerdo fue durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro, entre los ministros Luis Caputo, de Economía de Argentina, y Alexandre Silveira, de Minas y Energía de Brasil.

Y si bien remarcó que "Argentina es un país que está atravesando transformaciones estructurales muy importantes, lo que genera muchas oportunidades", también dijo que aún hay "cierta cautela por parte de los inversores brasileños que esperan definiciones en el cuadro general".

Pero no es solo es gas de Vaca Muerta

Bitelli es un experimentado diplomático brasileño, uno de los cuerpos diplomáticos más destacados del mundo. Es abogado por la Universidad de San Pablo, diplomático egresado del Instituto Río Branco, la academia diplomática brasileña, respetada en el ámbito de la diplomacia global, y tiene también una maestría en Administración Pública de la Kennedy Harvard School.

Fue quien dijo que "no se le puede llamar negociaciones" a los métodos de Donald Trump, endureciendo su postura ante la actual política norteamericana y buscando por ello mayor cercanía con la Argentina.

Lo que hace "Estados Unidos es destruir 80 años de construcción de reglas internacionales. No se le puede llamar negociaciones a lo que hacen, es un chantaje, la ley de la selva. Es el país más proteccionista del mundo y ahora se está metiendo en las empresas privadas".

También así se expresó Julio Bitelli, durante un evento en el Museo Malba, donde destacó que "hay que trabajar mucho con el Mercosur y al mismo tiempo bajar la ambición del Mercosur. Por trabajar con una agenda tan amplia nos está costando hacer foco en algunos temas. Hay una cola de países queriendo cerrar acuerdos con el bloque y estamos todos de acuerdo en aprovechar esas oportunidades".

Igualmente fue sincero al evaluar las dificultades internas de la región: "De todo lo que se había avanzado en términos de coordinación se perdió mucho, hoy la región está más complicada", reconoció. Y sobre la relación bilateral agregó: "Con la Argentina tenemos muchas más coincidencias que diferencias, que son circunstanciales. No tenemos problema en darle mayor equilibrio a la balanza comercial, pero hoy las exportaciones brasileñas crecen más que las argentinas".

El potencial de la agroindustria

"Brasil y Argentina son socios estratégicos que compiten en mercados globales pero, al mismo tiempo, se complementan", sostuvo Andrea Parrilla, agregada agrícola de la embajada brasileña en Buenos Aires. Y puso cifras: en 2024, Brasil exportó productos agroindustriales a Argentina por 1.510 millones de dólares, mientras que la Argentina colocó en Brasil bienes por 4.130 millones.

El 30% de las ventas agroindustriales brasileñas correspondieron a productos forestales, seguidos por cacao (16%), café (10%), soja (6%) y carnes. "Parte de la soja brasileña viene a Argentina porque aquí está el complejo de procesamiento más eficiente del mundo", explicó Parrilla. Sobre las carnes, añadió: "La carne brasileña que deja de ir a Estados Unidos por la suba de tasas encuentra mercado en las hamburgueserías argentinas. No se trata de cortes premium como los que Argentina exporta, sino de carne industrial. El salto fue notable: de 1.000 toneladas en 2023 a 7.000 toneladas en lo que va de este año".

Del lado argentino, el 44% de las exportaciones agroindustriales a Brasil en 2024 correspondieron a trigo y cebada, por un total de 1.820 millones de dólares. Aunque Brasil comenzó a producir trigo gracias a variedades adaptadas por Embrapa, Parrilla aclaró que "aún están muy lejos del autoabastecimiento y el trigo argentino seguirá siendo prioritario".

En segundo lugar se ubicaron los lácteos (15% del total) y luego frutas y hortalizas. Como ejemplo de la integración productiva, la funcionaria destacó que "la celulosa brasileña entra a Argentina y se transforma en cajas de cartón que vuelven a Brasil llenas de cebolla, ajo, peras y manzanas".

China, un cliente para la disputa

Sin embargo, es verdad que existen puntos de conflicto en cuanto a la competencia en otros mercados, como ocurre con la carne, tras la decisión de Estados Unidos de subir aranceles de importación a Brasil, lo cual lo obliga a redirigir sus productos hacia otros grandes mercados como China.

Y entonces el problema de que el gigante sudamericano eleve fuertemente sus envíos hacia China es, justamente, que se trata del principal cliente argentino: acapara más del 70% de nuestras exportaciones.

Por tal motivo es que si Brasil inunda de carne a China, puede suceder que la demanda de productos argentinos merme y eso afecte el repunte venía ocurriendo.

Y que así la competencia resulte más cruenta que beneficioso el complemento...

