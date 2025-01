9 contratos de hasta 15 millones de m3/d de gas natural para Brasil

5 contratos más

En 2023 / 2024, la Secretaría de Energía de la Nación autorizó 5 exportaciones con destino a Brasil, todas utilizando las redes de Bolivia, por un total máximo de 5 millones de m3/d.

Pero al finalizar 2024 se sumaron otros 5 contratos que agregaron 5,5 millones de m3/d, lo que resulta en 10,5 millones de m3/d.

Estos nuevos 5 pedidos de exportación autorizados por la Secretaría de Energía de la Nación son:

Total Austral, subsidiaria de TotalEnergies: 1,5 millón de m3 que despacha para MGAS Comercializadora desde sus yacimientos 'shale' en Vaca Muerta: San Roque, Aguada Pichana Este y Rincón de la Ceniza, vía TGM. Total Austral, subsidiaria de TotalEnergies, 1,5 millón de m3 de gas offshore (Cuenca Austral, Tierra del Fuego), para MGAS Comercializadora, vía TGM. Tecpetrol (Grupo Techint), 1 millón de m3 de gas desde Fortín de Piedra (Vaca Muerta), para Edge Comercializacao y Tradener Ltda., vía TGM. Tecpetrol (Grupo Techint), 1 millón de m3 de gas desde Fortín de Piedra (Vaca Muerta), para Tradener Ltda., pero utilizando la red a Bolivia. Oilstone, 500.000 m3/diarios de gas convencional desde las áreas Cerro Bandera, Anticlinal Campamento, Loma Negra, Puesto Touquet, Al Sur de la Dorsal, Portezuelo Minas, Puesto Cortadera y Bajo Baguales (Neuquén) para MGAS Comercializadora, utilizando tanto las redes de gas de Bolivia como la de TGM, según la preferencia del comprador.

Oilstone ya tiene experiencia en la exportación de gas convencional porque en 2023 ganó contratos para proveer a la estatal uruguaya Ancap.

4 contratos por autorizar

Hay 4 contratos en etapa 'Abierta a Terceros' (todavía falta que ningún cliente argentino demande comprar ese gas) por hasta 4,5 millones de m3 por día, con destino a Brasil.

Total Austral, hasta 1 millón de m3/día de Vaca Muerta para Edge Comercializacao. Tecpetrol, 1 millón de m3/d desde la Cuenca del Noroeste, para Edge Comercializacao. Tecpetrol, hasta 1,5 millón de m3/d desde Vaca Muerta para MGAS Comercializadora. Pampa Energía por un máximo de 1 millón de m3/d para Tradener Ltda.

2025, petróleo por US$ 5.000 millones

La balanza energética terminó 2024 con US$ 5.000 millones de superávit, el nivel más alto en 17 años (2006, cuando hubo un superávit de US$ 6.000 millones).

Con los Kirchner ocurrió la importación de Gas Natural Licuado (GNL). Recuperar lo perdido no fue fácil. En 2022 todavía hubo un pasivo de US$ 4.670 millones, y en 2023 fue un rojo de US$ 400 millones. Recién en 2024 ocurre el despegue.

Por un lado, más exportaciones, por otro lado menos importaciones, por el gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner): se redujeron en US$ 2.946 millones (también menores precios vigentes).

En exportaciones, Vaca Muerta fue la estrella. De acuerdo al ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Gustavo Medele, “las exportaciones de petróleo y gas de Neuquén representan este año US$ 3.000 millones, de los cuales 95% fue petróleo y 5% gas natural”.

El incremento de la producción de 'shale oil' tiene destino de exportación, ya que desde hace más de 1 año está abastecido el mercado interno.

El registro de producción nacional de noviembre marcó que con 754.000 barriles por día, son 250.000 los barriles a diario para exportarse.

