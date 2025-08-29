Financiamiento para Pymes: La alianza bancos-fintech que revoluciona el crédito

El resultado es un sistema híbrido donde las pymes son las grandes beneficiadas. Hoy, una misma empresa puede acceder a crédito bancario, avales de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) y financiamiento en el Mercado de Capitales desde un único canal digital. El foco dejó de estar en quién presta el dinero y pasó a estar en que la pyme tenga opciones rápidas y comparables.

¿Qué nuevas plataformas impulsan el financiamiento pyme?

Ejemplos sobran. En el sector de pagos, primero fueron las billeteras digitales las que revolucionaron el mercado, obligando luego a los bancos a desarrollar sus propias apps. La experiencia derivó en Modo, una billetera que reúne a más de 30 bancos del país y que funciona como una fintech con respaldo institucional.

En el campo del financiamiento, emergen casos como Nera, una aplicación pensada para el agro con accionistas de peso como Santander y Grupo Galicia, pero que también integra a otras entidades. Otro lanzamiento es Finvoi, un verdadero “marketplace financiero” que centraliza ofertas de distintas instituciones en un solo lugar.

¿Qué rol juega el Estado en el financiamiento para las Pymes?

El sector público también aporta herramientas clave. Un ejemplo es el Legajo Único Financiero y Económico (LUFE), impulsado por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Este sistema concentra la documentación empresarial en una base digital a la que pueden acceder más de 35 bancos y 39 SGRs. Así, se eliminan trámites repetitivos y se acelera el acceso al crédito.

¿Cuáles son los beneficios concretos del nuevo modelo de financiamiento pyme?

La convergencia entre bancos, fintech, Mercado de Capitales y SGRs ofrece múltiples ventajas:

