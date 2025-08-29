El financiamiento para pymes está cambiando en nuestro país. Lo que antes era un laberinto burocrático con pocas opciones, hoy se transforma en un ecosistema digital con múltiples alternativas. La convergencia entre bancos, fintech, Mercado de Capitales y SGRs abre un nuevo horizonte para el motor económico del país.
NEGOCIOS
Financiamiento para Pymes: La alianza bancos-fintech que revoluciona el crédito
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son responsables de más del 60% del empleo y aportan alrededor del 40% del PBI.
¿Por qué el financiamiento pyme siempre fue un desafío en Argentina?
Las pequeñas y medianas empresas son responsables de más del 60% del empleo y aportan alrededor del 40% del PBI. Sin embargo, su principal dificultad siempre estuvo en el acceso al crédito. El financiamiento pyme tradicional, limitado casi exclusivamente a la banca, resultó históricamente caro, escaso y con trámites interminables.
Esa situación comenzó a transformarse con la llegada de las fintech, que no solo aportaron agilidad y tecnología, sino también la posibilidad de diversificar las fuentes de crédito. El financiamiento pyme ya no depende de una sola ventanilla, sino de un ecosistema cada vez más dinámico.
¿Cómo impacta la convergencia de bancos y fintech en el financiamiento pyme?
Durante años se creyó que las fintech venían a reemplazar a los bancos. Sin embargo, la realidad demostró lo contrario. Las entidades financieras tradicionales adoptaron la innovación tecnológica de estas startups, mientras que las fintech buscaron la solidez y el respaldo regulatorio que solo puede ofrecer la banca.
El resultado es un sistema híbrido donde las pymes son las grandes beneficiadas. Hoy, una misma empresa puede acceder a crédito bancario, avales de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) y financiamiento en el Mercado de Capitales desde un único canal digital. El foco dejó de estar en quién presta el dinero y pasó a estar en que la pyme tenga opciones rápidas y comparables.
¿Qué nuevas plataformas impulsan el financiamiento pyme?
Ejemplos sobran. En el sector de pagos, primero fueron las billeteras digitales las que revolucionaron el mercado, obligando luego a los bancos a desarrollar sus propias apps. La experiencia derivó en Modo, una billetera que reúne a más de 30 bancos del país y que funciona como una fintech con respaldo institucional.
En el campo del financiamiento, emergen casos como Nera, una aplicación pensada para el agro con accionistas de peso como Santander y Grupo Galicia, pero que también integra a otras entidades. Otro lanzamiento es Finvoi, un verdadero “marketplace financiero” que centraliza ofertas de distintas instituciones en un solo lugar.
¿Qué rol juega el Estado en el financiamiento para las Pymes?
El sector público también aporta herramientas clave. Un ejemplo es el Legajo Único Financiero y Económico (LUFE), impulsado por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Este sistema concentra la documentación empresarial en una base digital a la que pueden acceder más de 35 bancos y 39 SGRs. Así, se eliminan trámites repetitivos y se acelera el acceso al crédito.
¿Cuáles son los beneficios concretos del nuevo modelo de financiamiento pyme?
La convergencia entre bancos, fintech, Mercado de Capitales y SGRs ofrece múltiples ventajas:
- Mayor inclusión financiera: más pymes acceden al crédito;
- Diversificación de fuentes: préstamos, factoring, leasing o pagarés bursátiles;
- Agilidad digital: menos papeles, más rapidez;
- Competencia positiva: bancos y fintechs compiten para mejorar sus condiciones.
Más noticias en Urgente24
Paró otra reconocida fábrica y dispuso vacaciones obligatorias a 300 trabajadores
La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez
La película de 1 hora y 30 que todos los espectadores se devoran
La fórmula de Vélez para recuperar cenizas de River: "Los hicimos sentir importantes"
YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)