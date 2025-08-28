La digitalización se volvió un requisito indispensable para las pequeñas y medianas empresas en Argentina. Facturación electrónica, homebanking, redes sociales y sistemas en la nube forman parte de la rutina diaria. Pero con esa transformación también llegó un desafío creciente, los ciberataques, que ya no distinguen tamaños ni sectores.
CIBERSEGURIDAD
Pymes: Cómo protegerse de los ciberataques y del robo de datos en la Argentina
La incorporación de la seguridad digital como práctica habitual aparece como una nueva condición de supervivencia a los ciberataques.
Según explicó Maximiliano Ripani, especialista en ciberseguridad, hoy las pymes son tan vulnerables como las grandes corporaciones. “Durante mucho tiempo se pensó que los delincuentes informáticos solo apuntaban a empresas multinacionales, pero la evidencia muestra que las pymes son un blanco frecuente porque cuentan con menos recursos para invertir en seguridad digital”, señaló.
¿Por qué los ciberataques afectan también a las pymes?
Los incidentes más comunes van desde el robo de datos mediante correos falsos (phishing) hasta el secuestro de información con ransomware, un software malicioso que bloquea archivos y exige un rescate económico para liberarlos. “La idea de que ‘a mí no me va a pasar porque soy chico’ ya no tiene sustento. Muchos ataques son masivos y automáticos, buscan vulnerabilidades en cualquier sistema”, advirtió Ripani.
El impacto puede ser devastador. Paralización de operaciones, pérdida de clientes por desconfianza y perjuicios económicos directos. En un contexto de márgenes ajustados como el argentino, un ataque puede incluso dejar fuera de juego a una pyme.
Estrategias básicas para reducir riesgos
De acuerdo con Ripani, la seguridad informática no depende de una única herramienta, sino de un conjunto de prácticas sostenidas. Entre las más efectivas menciona:
- Capacitación del personal: reconocer correos sospechosos o verificar cambios de CBU por otro canal.
- Autenticación en dos pasos (2FA): clave para reducir el acceso indebido con contraseñas robadas.
- Contraseñas robustas y únicas, administradas con gestores especializados.
- Copias de seguridad periódicas: respaldo en la nube y en dispositivos externos para evitar pagar rescates.
- Actualización constante de sistemas y programas, que corrige vulnerabilidades conocidas.
- Redes separadas para sistemas críticos y dispositivos de uso general.
- Protocolos de respuesta claros, como desconectar equipos comprometidos y cambiar claves rápidamente.
“El costo de no hacer nada es mucho mayor que invertir en prevención. La mayoría de estas medidas no requiere grandes presupuestos y pueden marcar la diferencia entre continuar operando o cerrar las puertas”, aseguró el especialista.
Una responsabilidad de la dirección
Para Ripani, la ciberseguridad no debe recaer únicamente en el área técnica: “Es un tema estratégico de la dirección, porque impacta en la continuidad del negocio, en la confianza de los clientes y en la reputación de la empresa”.
En un país donde la resiliencia es clave para el sector pyme, la incorporación de la seguridad digital como práctica habitual aparece como una nueva condición de supervivencia. “Blindar la empresa no significa vivir con paranoia, sino aplicar disciplina en lo esencial, igual que cerrar la persiana a la noche”, concluyó.
