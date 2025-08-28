Pymes: cómo protegerse de los ciberataques y del robo de datos en la Argentina

Maximiliano Ripani. Experto en Ciberseguridad de ZMA IT Solutions Maximiliano Ripani. Experto en Ciberseguridad de ZMA IT Solutions

Estrategias básicas para reducir riesgos

De acuerdo con Ripani, la seguridad informática no depende de una única herramienta, sino de un conjunto de prácticas sostenidas. Entre las más efectivas menciona:

Capacitación del personal : reconocer correos sospechosos o verificar cambios de CBU por otro canal.

: reconocer correos sospechosos o verificar cambios de CBU por otro canal. Autenticación en dos pasos (2FA) : clave para reducir el acceso indebido con contraseñas robadas.

: clave para reducir el acceso indebido con contraseñas robadas. Contraseñas robustas y únicas , administradas con gestores especializados.

, administradas con gestores especializados. Copias de seguridad periódicas : respaldo en la nube y en dispositivos externos para evitar pagar rescates.

: respaldo en la nube y en dispositivos externos para evitar pagar rescates. Actualización constante de sistemas y programas , que corrige vulnerabilidades conocidas.

, que corrige vulnerabilidades conocidas. Redes separadas para sistemas críticos y dispositivos de uso general.

para sistemas críticos y dispositivos de uso general. Protocolos de respuesta claros, como desconectar equipos comprometidos y cambiar claves rápidamente.

“El costo de no hacer nada es mucho mayor que invertir en prevención. La mayoría de estas medidas no requiere grandes presupuestos y pueden marcar la diferencia entre continuar operando o cerrar las puertas”, aseguró el especialista.

Una responsabilidad de la dirección

Para Ripani, la ciberseguridad no debe recaer únicamente en el área técnica: “Es un tema estratégico de la dirección, porque impacta en la continuidad del negocio, en la confianza de los clientes y en la reputación de la empresa”.

En un país donde la resiliencia es clave para el sector pyme, la incorporación de la seguridad digital como práctica habitual aparece como una nueva condición de supervivencia. “Blindar la empresa no significa vivir con paranoia, sino aplicar disciplina en lo esencial, igual que cerrar la persiana a la noche”, concluyó.

