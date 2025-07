Pymes en crisis: El golpe a las SGR y el impacto en los aportes para acceder al crédito

Las SGR han respaldado más de 900.000 operaciones en los últimos años, permitiendo que cerca de 100.000 Pymes puedan financiarse y crecer. Si el sistema desaparece, será un golpe casi mortal para miles de pequeños empresarios que ya están trabajando al límite de sus posibilidades.

¿Qué está pasando con las Pymes en la actualidad?

El ataque a las SGR llega en un contexto sumamente delicado para las Pymes argentinas. Algunos datos lo resumen con crudeza:

En el primer semestre de 2025 cerraron más de 12.000 Pymes industriales y comerciales.

industriales y comerciales. Se destruyeron alrededor de 000 puestos de trabajo registrados .

. El crédito productivo se derrumbó un 47% interanual .

. El consumo interno acumula una caída superior al 20%, según datos de la CAME.

Las Pymes generan el 70% del empleo privado en el país. Hoy enfrentan una tormenta perfecta, puesto que, no venden porque no hay consumo, no pueden financiarse porque no hay crédito accesible, y no pueden competir porque la apertura indiscriminada de las importaciones las deja expuestas ante productos extranjeros.

¿Por qué se considera que esta política es anti-Pyme?

Aunque desde el gobierno de Javier Milei no se reconozca abiertamente, sus decisiones parecen apuntar a debilitar al sector productivo nacional. Estas son algunas de las medidas que impactan de lleno en las pequeñas y medianas empresas:

Eliminación de casi todos los programas de financiamiento subsidiado para Pymes .

. Recorte de los programas de apoyo al mercado interno y a la industria nacional .

. Prioridad absoluta al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) , orientado a grandes jugadores internacionales.

, orientado a grandes jugadores internacionales. Desactivación de las líneas de compra pública a proveedores locales .

. Apertura de las importaciones sin ningún tipo de protección para la industria nacional.

Un empresario del conurbano bonaerense resume la situación. “Hoy ser una Pyme en Argentina es como jugar un partido sin arco, sin pelota y con el árbitro cobrando en contra.”

¿Cómo impactan estas medidas en el día a día de las Pymes?

El caso de una fábrica de estructuras metálicas en el conurbano bonaerense refleja el drama del sector. Hasta el año pasado contaba con 18 empleados y trabajaba a pleno. Hoy, opera a medio turno y a menos del 50% de su capacidad productiva. Gracias a un crédito obtenido con el respaldo de una SGR a principios de 2024, había logrado adquirir maquinaria para expandirse. Sin embargo, con el consumo planchado, los costos energéticos disparados y la amenaza sobre las garantías, el panorama es desolador.

¿Qué está en juego para las Pymes con la caída de las SGR?

La posible desfinanciación de las SGR deja en evidencia el riesgo de profundizar la crisis del sector. Si estas garantías desaparecen:

Más de 000 Pymes perderán acceso al crédito .

. Las inversiones se paralizarán .

. Continuará la caída del empleo registrado .

. Se dificultará aún más cualquier intento de recuperación productiva a mediano plazo.

Las decisiones del actual gobierno reflejan una indiferencia absoluta hacia las pequeñas y medianas empresas. En economía, como en la vida, los hechos pesan más que las palabras.

Atacar el sistema de SGR es asfixiar al 33% del crédito disponible para las Pymes. Es quitarle las últimas herramientas de financiamiento a un sector que ya está de rodillas y que históricamente ha sido motor del empleo, la innovación y la producción en Argentina.

