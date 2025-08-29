Emma Stone vuelve a sorprender al público con un papel totalmente distinto al que estamos acostumbrados. En "Bugonia", dirigida por Yorgos Lanthimos, la actriz se mete de lleno en un thriller con toques de ciencia ficción y humor negro que ya está generando conversación. La película debutó con el poco habitual puntaje de 100% de críticas positivas en Rotten Tomatoes.
LOOK EXTREMO
Emma Stone se rapa y arrasa en "Bugonia" de Lanthimos, con 100% de críticas
Emma Stone deja el glamour y sorprende a todos al raparse por completo para "Bugonia", el nuevo film de Yorgos Lanthimos que debutó con críticas perfectas.
Yorgos Lanthimos vuelve a romper esquemas con "Bugonia"
Stone fue construyendo una carrera sólida desde sus primeros papeles en comedias como "Se dice de mí" hasta ganar un Oscar por "La La Land", pero "Bugonia" la lleva a un terreno inesperado. La película es un remake del surcoreano "Jigureul jikyeora!" (traducido como "Salvar el planeta Tierra") y la pone en la piel de Michelle, una CEO secuestrada por dos conspiranoicos que están convencidos de que ella es un alien que quiere destruir la Tierra.
El estilo del griego Yorgos Lanthimos vuelve a brillar, con un humor negro que roza lo absurdo y situaciones que van de la tensión a la sorpresa. Algunos críticos describen la película como “un thriller audaz y brillante ejercicio de autorreflexión”. También la química entre Stone y Jesse Plemons, uno de los secuestradores, es un punto fuerte según la crítica, que resalta cómo Plemons alterna entre lo amenazante y lo vulnerable.
Otras reseñas refuerzan el mismo entusiasmo. Radio Times habla de una "comedia dramática deliciosamente alocada" que encantará a los fans del estilo excéntrico de Lanthimos, mientras que The Wrap apunta que "esto se siente como Lanthimos ideando transgresiones divertidas una tras otra porque él y su protagonista se divierten mucho haciéndolas. Aun así, demasiado Lanthimos sigue siendo, de algún modo, un auténtico disfrute".
Por su lado, Telegraph enfatiza cómo la película "exprime con maestría la tensión cómica. Stone y Plemons son compañeros de conspiración ideales, con interpretaciones equilibradas que les permiten alternar entre héroe y villano". Y Vulture completa: "Es un Lanthimos de principio a fin, aunque con los giros más sorprendentes: es su primera película poblada por personajes que parecen existir en el mundo real, personas con las que podrías cruzarte si salieras por la puerta".
Además, la película cuenta con Alicia Silverstone y Aidan Delbis en roles secundarios y, aunque algunos críticos mencionan que el segundo acto pierde un poco de ritmo, el final recompensa la paciencia del espectador.
El resultado es un film que mezcla lo bizarro con momentos sorprendentemente humanos, y que confirma a Lanthimos como uno de los directores más audaces de los últimos tiempos.
Emma Stone se rapa y se mete de lleno en el personaje
El gran titular de la película es, sin dudas, el cambio radical de Stone: se rapó la cabeza para el papel. La actriz contó en Vogue que la experiencia fue intensa y la conectó con su madre, que años atrás había pasado por un tratamiento de cáncer: "Ella realmente hizo algo valiente... yo solo me estoy rapando la cabeza".
Pero más allá de eso, la actriz confesó que la sensación física fue liberadora: "¿La primera ducha después de raparte? ¡Oh Dios mío, es increíble!". Aunque no planea mantener el look, su decisión le permitió meterse de lleno en el universo extraño de Lanthimos. El rapado forma parte central de la historia: sus secuestradores creen que el pelo de Michelle la conecta con sus compañeros extraterrestres.
"Bugonia" se estrena en cines este año y ya genera conversación por tener un director que nunca se repite y una actriz que no tiene miedo de romper esquemas. La película pinta ser un hito tanto para Lanthimos como para Stone, y plantea un cine arriesgado, raro y memorable que no se ve todos los días en Hollywood.
--------------------------------------------------------------------
