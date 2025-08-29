Emma Stone se rapa y arrasa en "Bugonia" de Lanthimos, con 100% de críticas

Por su lado, Telegraph enfatiza cómo la película "exprime con maestría la tensión cómica. Stone y Plemons son compañeros de conspiración ideales, con interpretaciones equilibradas que les permiten alternar entre héroe y villano". Y Vulture completa: "Es un Lanthimos de principio a fin, aunque con los giros más sorprendentes: es su primera película poblada por personajes que parecen existir en el mundo real, personas con las que podrías cruzarte si salieras por la puerta".

image

Además, la película cuenta con Alicia Silverstone y Aidan Delbis en roles secundarios y, aunque algunos críticos mencionan que el segundo acto pierde un poco de ritmo, el final recompensa la paciencia del espectador.

El resultado es un film que mezcla lo bizarro con momentos sorprendentemente humanos, y que confirma a Lanthimos como uno de los directores más audaces de los últimos tiempos.

Emma Stone se rapa y se mete de lleno en el personaje

El gran titular de la película es, sin dudas, el cambio radical de Stone: se rapó la cabeza para el papel. La actriz contó en Vogue que la experiencia fue intensa y la conectó con su madre, que años atrás había pasado por un tratamiento de cáncer: "Ella realmente hizo algo valiente... yo solo me estoy rapando la cabeza".

image Emma Stone se rapó la cabeza para meterse en su personaje, una experiencia que la conectó con su madre. Su compromiso hace que la fuerza emocional del film se refuerce.

Pero más allá de eso, la actriz confesó que la sensación física fue liberadora: "¿La primera ducha después de raparte? ¡Oh Dios mío, es increíble!". Aunque no planea mantener el look, su decisión le permitió meterse de lleno en el universo extraño de Lanthimos. El rapado forma parte central de la historia: sus secuestradores creen que el pelo de Michelle la conecta con sus compañeros extraterrestres.

"Bugonia" se estrena en cines este año y ya genera conversación por tener un director que nunca se repite y una actriz que no tiene miedo de romper esquemas. La película pinta ser un hito tanto para Lanthimos como para Stone, y plantea un cine arriesgado, raro y memorable que no se ve todos los días en Hollywood.

