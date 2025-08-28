'El auto fantástico' tendrá su propia película, de los creadores de 'Cobra Kai'

El reboot de El auto fantástico: Qué esperar de los creadores de Cobra Kai

Hurwitz, Schlossberg y Heald no solamente van a escribir el guion, sino que Hurwitz y Schlossberg podrían dirigir. A ellos se les suman los productores Kelly McCormick, David Leitch, Gary Barber y Chris Stone, bajo los sellos Counterbalance, 87North y Spyglass.

La idea sería respetar la leyenda de KITT y Michael Knight, pero actualizarlo para un público que hoy vive obsesionado con la inteligencia artificial y las historias de acción con aparatitos tecnológicos.

image Los mismos creadores de Cobra Kai buscan actualizar la historia respetando la esencia original. Apuntan a sorprender al público con un enfoque moderno y tecnológico.

La gran pregunta sigue siendo el tono que se use. ¿Se animarán a mantenerlo serio, como la serie original, o le meterán un toque moderno y más relajado? Tomando la experiencia de Cobra Kai, habría que volcarse a lo primero: honrar la historia y a los seguidores, pero con libertad para sorprender.

Como anticipan los productores: "Esperen lo inesperado". Si logran encontrar ese equilibrio, El auto fantástico podría volver a encender sus luces rojas y recordarnos que la justicia también puede tener ruedas y voz propia.

