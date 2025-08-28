Después del éxito que tuvieron con Cobra Kai, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald pisan el acelerador con El auto fantástico. La serie de los '80 ahora tendrá su propia película, y prometen actualizar la historia de KITT y Michael Knight sin perder la esencia original.
KITT VUELVE AL CINE
'El auto fantástico' tendrá su propia película, de los creadores de 'Cobra Kai'
Los creadores de Cobra Kai vuelven a revivir los '80, esta vez tras el volante de 'El auto fantástico', con KITT y Michael Knight. Prometen acción y sorpresas.
Cómo El auto fantástico se convirtió en un mito televisivo
Corría 1982 cuando David Hasselhoff se ponía en la piel de Michael Knight, un ex policía que recibe una nueva identidad para combatir el crimen con la ayuda de FLAG, la Fundación para la Ley y el Gobierno. Su compañero inseparable, KITT, un Pontiac Firebird indestructible con inteligencia artificial, se convirtió en un ícono instantáneo. La serie duró hasta 1986, pero dejó una larga historia tras de sí que incluyó convenciones (como la KnightCon), videojuegos, cómics y un culto que todavía sobrevive más de 40 años después.
A muchos le habrá parecido raro que con tanto éxito no se haya intentado hacer una película. Pero sí, se quiso hacer y varias veces: hubo intentos fallidos de Chris Pratt y Danny McBride, James Wan e incluso charlas de Hasselhoff con James Gunn y Robert Rodríguez. Ninguno llegó a buen puerto.
Ahora, con los creadores de Cobra Kai al frente, la situación cambia. Este trío de escritores ya demostró que se puede revivir franquicias ochentosas con respeto pero sin miedo a innovar, haciendo un producto nostálgico, pero efectivo en cuanto a humor y acción.
El reboot de El auto fantástico: Qué esperar de los creadores de Cobra Kai
Hurwitz, Schlossberg y Heald no solamente van a escribir el guion, sino que Hurwitz y Schlossberg podrían dirigir. A ellos se les suman los productores Kelly McCormick, David Leitch, Gary Barber y Chris Stone, bajo los sellos Counterbalance, 87North y Spyglass.
La idea sería respetar la leyenda de KITT y Michael Knight, pero actualizarlo para un público que hoy vive obsesionado con la inteligencia artificial y las historias de acción con aparatitos tecnológicos.
La gran pregunta sigue siendo el tono que se use. ¿Se animarán a mantenerlo serio, como la serie original, o le meterán un toque moderno y más relajado? Tomando la experiencia de Cobra Kai, habría que volcarse a lo primero: honrar la historia y a los seguidores, pero con libertad para sorprender.
Como anticipan los productores: "Esperen lo inesperado". Si logran encontrar ese equilibrio, El auto fantástico podría volver a encender sus luces rojas y recordarnos que la justicia también puede tener ruedas y voz propia.
