Brasil le saca ventaja a Argentina: El negocio de datos busca sede en Sudamérica

Brasil adelante, Argentina un poco más atrás

En ese sentido, el Gobierno de Brasil ha desplegado diversos programas para la atracción de inversiones a gran escala en el negocio de los datos. Uno de ellos es el “Plan Brasileño de Inteligencia Artificial”, por el cual se introdujeron incentivos fiscales específicos al área IT para la radicación de empresas extranjeras en el mercado brasileño.

Incluso más allá, el directivo de Nvidia consideró que Brasil tiene potencial para liderar el almacenamiento de datos en toda la región latinoamericana, incluyendo a Centroamérica y aún con la presencia de México.

Mientras tanto, dentro del negocio Aguiar posicionó a Argentina en un lugar expectante pero de menor relevancia. “Espero que en 2026 los países entiendan el potencial que tenemos en la región. Argentina, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana y otros se han movilizado en ese sentido”, destacó el ejecutivo de Nvidia.

Para Aguiar, el desafío central de la región será el desarrollo de capital humano especializado en las nuevas tendencias de datos, como los modelos IA. Respecto a ello, consideró que existe un déficit de oferta de trabajadores que puede ser corregido mediante planes educativos concretos.

Data center 2P Centro de datos masivos, el nuevo negocio que busca desembarcar en Sudamérica.

Río de Janeiro, primera “Ciudad IA” de Sudamérica

El liderazgo brasileño en términos de datos a nivel sudamericano tuvo un ejemplo contundente en las últimas semanas con la instalación de la primera supercomputadora para el desarrollo de soluciones IA en Río de Janeiro. La máquina, propiedad de Nvidia, se instaló en el Puerto Maravalley de la ciudad carioca, que se convirtió en la primera de la región en tener esas capacidades.

El proyecto comprende el desarrollo de un modelo de Inteligencia Artificial con “identidad carioca” que esté a servicio de universidades, centros científicos y empresas privadas de Río de Janeiro. Así, la ciudad brasileña se puso a la par de otras dos ciudades en el mundo: Nueva York y Los Ángeles.

