Fuerzas Armadas en declive y bronca con Defensa: 15.000 bajas pero Petri tiene su Operativo Roca

Fuerzas Armadas, bolsillos desarmados

Si bien la situación de deterioro lleva larga data, en los últimos meses se profundizó el malestar del personal militar con el Ministerio de Defensa. Algo que decantó en un aumento salarial generalizado que habría servido como una pausa a la discusión al menos hasta el paso de las elecciones.

La Armada Argentina fue la fuerza que menos personal perdió en el último periodo. Por su parte, la Fuerza Aérea quedó en segundo lugar.

A esa tensión también se sumó las disposiciones de renovación material. En algunos casos, como la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa encabezado por Luis Petri concentró la inversión y aseguró el recambio de aviones caza F-16 Fighting Falcon provenientes de Dinamarca.

Esa noticia dejó relegadas a las otras dos fuerzas, que reclamaron mayor atención a las necesidades materiales. Algo que se produjo especialmente en el Ejército, donde el deterioro de los equipos tendría mayor avance.

Por un lado, el Ejército reclama la renovación de varios sistemas de armas y vehículos. Por el otro, la Armada hace presión para resolver una de las necesidades principales a nivel defensivo del mundo moderno: la incorporación impostergable de un nuevo sistema de submarinos.

Bajo ese contexto, el ámbito castrense se sumiría en una nueva tensión. Se trata del Operativo “Julio Argentino Roca” en la frontera norte del país, donde el personal militar será destinado a cumplir tareas de control propias de la cartera de Seguridad.

Ese cruce de funciones generó un alto nivel de desconfianza entre los militares argentinos debido a que existe legislación vigente que limita su despliegue a tareas policiales, con lo cual pueden existir consecuencias legales tras cumplir con la misión.

De cualquier manera, el Ministerio de Defensa dio luz verde al despliegue de las fuerzas en Salta. Con la Resolución 727/2025 en la edición más reciente del Boletín Oficial, las condiciones quedaron dadas para que personal militar comience a controlar los pasos fronterizos que conectan a Argentina con Paraguay, Bolivia y Chile.

“La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y de la nación. Solo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas”, dijo Petri respecto a los cuestionamientos por el despliegue.

