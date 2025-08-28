Milei dijo que el caso 'coimas' es una "operación berreta" como "el incesto y la zoofilia"

Había hablado por primera vez sobre el tema durante la fallida caravana en Lomas de Zamora, ante la consulta de una periodista. Respondió que se trataba de "mentiras" y que iba a llevar a Spagnuolo a la justicia, con lo que admitió que los audios pertenecían al desplazado funcionario.

Milei adjudicó lo que llamó una "operación difamadora" a "la casta enquistada que hace todo por defender privilegios".

Y lo enmarcó en una campaña más grande que atribuyó a "los poderosos y el círculo rojo", que justamente era su audiencia en el CICyIP.

Citó como ejemplo de cosas que se "inventaron" la "venta de candidaturas, venta de órganos, que los niños iban a comprar armas, el incesto, la zoofilia y otras barbaridades".

"Esta opereta es otro ítem, una nueva mentira", dijo sobre el escándalo de las presuntas coimas que salpica a la secretaria general de la Presidencia y a su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem.

El mandatario sostuvo que ese "tipo de acción revela el comportamiento de la casta para frenar el proceso de cambio que el país está atravesando".

"Su respuesta es generar caos, infiltrarse, difamar", dijo y aseguró que "no nos vamos a dejar amedrentar". "No vienen por Javier Milei, vienen por la libertad de todos", agitó.

En tono de campaña, Milei le adjudicó "al kirchnerismo" la autoría de la agresión y afirmó que en las elecciones bonaerenses del 07/09 se le va a poner "fin al régimen kirchnerista". "Kirchnerismo nunca más", repitió como slogan.

Milei describió el ataque como "una lluvia de piedras", que revela la "desesperación" del peronismo en víspera de las elecciones y dijo que aún con eso "no me van a asustar".

Citó una anécdota de su pasado como jugador de fútbol para afirmar que está "acostumbrado a la adversidad y a la presión". Y cerró el tema con una ironía. "Gracias, kukas, lo voy a hacer mejor", dijo.

