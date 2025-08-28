Los Milei no tienen paz: La oposición tomó el control de la comisión que investigará $LIBRA

El rechazo del oficialismo

El oficialismo y parte del PRO abandonaron la reunión antes de la votación, en señal de rechazo. El libertario Gabriel Bornoroni advirtió que la comisión “ya había vencido en sus plazos” y anunció que su espacio impugnará la decisión.

“No vamos a convalidar este acto de atropello que está haciendo la oposición”, dijo. En la misma línea, la diputada del PRO Silvana Giudici calificó la maniobra como “inconstitucional” y acusó a los bloques opositores de forzar un sistema de “voto ponderado” para quedarse con la presidencia.

Triunfo de la oposición: Cómo seguirá el trabajo

La comisión acordó reunirse todos los martes a las 16 y tendrá plazo hasta el 10 de noviembre de 2025 para producir dictámenes y conclusiones. Después de esa fecha, deberá elevar un informe final a la Cámara de Diputados.

Entre las medidas iniciales, se prevé aprobar un reglamento de funcionamiento y avanzar con citaciones a funcionarios y pedidos de informes.

Un escándalo que muchos no olvidan

El caso LIBRA comenzó en febrero, cuando un posteo del propio presidente Milei en la red social X impulsó la criptomoneda, que luego se desplomó en cuestión de horas, generando pérdidas millonarias a inversores locales e internacionales.

En abril, Diputados había votado la creación de la comisión investigadora con 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones. Sin embargo, la paridad entre oficialismo y oposición frenó la elección de autoridades en dos oportunidades.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos fue el único funcionario en asistir a las interpelaciones iniciales, mientras que los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y el titular de la CNV, Roberto Silva, evitaron dar explicaciones en el Congreso.

Con la designación de Ferraro, la oposición logró finalmente destrabar el conflicto y dejar al oficialismo a la defensiva en uno de los temas más sensibles que enfrenta Milei en el Congreso.

_________________________________

Más noticias en Urgente24:

Milei le mandó un mensaje a todo el gabinete tras el ataque en Lomas de Zamora: Qué les dijo

Lilia Lemoine apuntó contra Villarruel tras el ataque a Milei: "Confirmado, hinchaba por las piedras"

El Gobierno busca blindar a "Lule" Menem porque saben que se filtrarán nuevos audios e imágenes