Después de meses de parálisis y fuertes disputas políticas, la oposición en la Cámara de Diputados logró poner en marcha la comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda LIBRA, un caso que todavía sacude al Gobierno y que involucra directamente al presidente Javier Milei y a su hermana Karina.
DIPUTADOS
Los Milei no tienen paz: La oposición tomó el control de la comisión que investigará $LIBRA
La oposición festeja que finalmente logró activar la comisión que investigará el caso LIBRA. Javier Milei y su hermana Karina, en la mira.
El avance opositor ocurrió este jueves 28/08, en paralelo a la crisis abierta por los audios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lo que profundiza la tensión política para la Casa Rosada.
Quién presidirá la comisión que investigará a los Milei
La presidencia del cuerpo recayó en el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, autor del proyecto que permitió modificar la resolución original y así destrabar el funcionamiento de la comisión.
“Está la Justicia investigando y esperamos que actúe rápido, pero también es rol del Congreso analizar lo sucedido. ¿Hubo o no manejo de información privilegiada en las más altas esferas del poder? Esa es la pregunta central”, señaló el legislador al asumir la conducción.
La secretaría quedó en manos del diputado de Unión por la Patria, Juan Marino, mientras que la vicepresidencia aún no fue definida.
El rechazo del oficialismo
El oficialismo y parte del PRO abandonaron la reunión antes de la votación, en señal de rechazo. El libertario Gabriel Bornoroni advirtió que la comisión “ya había vencido en sus plazos” y anunció que su espacio impugnará la decisión.
“No vamos a convalidar este acto de atropello que está haciendo la oposición”, dijo. En la misma línea, la diputada del PRO Silvana Giudici calificó la maniobra como “inconstitucional” y acusó a los bloques opositores de forzar un sistema de “voto ponderado” para quedarse con la presidencia.
Triunfo de la oposición: Cómo seguirá el trabajo
La comisión acordó reunirse todos los martes a las 16 y tendrá plazo hasta el 10 de noviembre de 2025 para producir dictámenes y conclusiones. Después de esa fecha, deberá elevar un informe final a la Cámara de Diputados.
Entre las medidas iniciales, se prevé aprobar un reglamento de funcionamiento y avanzar con citaciones a funcionarios y pedidos de informes.
Un escándalo que muchos no olvidan
El caso LIBRA comenzó en febrero, cuando un posteo del propio presidente Milei en la red social X impulsó la criptomoneda, que luego se desplomó en cuestión de horas, generando pérdidas millonarias a inversores locales e internacionales.
En abril, Diputados había votado la creación de la comisión investigadora con 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones. Sin embargo, la paridad entre oficialismo y oposición frenó la elección de autoridades en dos oportunidades.
El jefe de Gabinete Guillermo Francos fue el único funcionario en asistir a las interpelaciones iniciales, mientras que los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y el titular de la CNV, Roberto Silva, evitaron dar explicaciones en el Congreso.
Con la designación de Ferraro, la oposición logró finalmente destrabar el conflicto y dejar al oficialismo a la defensiva en uno de los temas más sensibles que enfrenta Milei en el Congreso.
