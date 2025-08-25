Decimatio de los romanos, el castigo más brutal para traidores y desertores

Entre las penas más despiadadas estaba la decimatio, que consistía en ejecutar al azar, uno de cada diez soldados de la unidad que hubiera mostrado cobardía, indisciplina o deserción, que sería apedreado, azotado o herido hasta la muerte por parte de sus compañeros.

Al respecto, pensadores y filósofos romanos hablaron a menudo del castigo físico en casos de indisciplina militar de forma detallada:

"Se convoca al punto el consejo de tribunos, se celebra el juicio y, si el hombre es declarado culpable, se le apalea. El procedimiento es el siguiente: el tribuno, provisto de una vara, roza suavemente al condenado. Inmediatamente todos los miembros de la legión le apalean y apedrean; en la mayoría de los casos el reo muere allí mismo", escribió el pensador Polibio (siglo II a.C.) en una de sus obras.

image El brutal castigo a los rebeldes o ineptos de las legiones romanas | IMAGEN ALUSIVA

Del mismo modo, el filósofo Tácito (siglo I–II d.C.) en su obra Anales, menciona un caso en el año 23 d.C. (guerra contra Tacfarinas) donde el general Lucio Aproniano aplica una decimatio como castigo extraordinario:

"Más afectado por el honor de los suyos que por la gloria del enemigo, Aproniano recurrió a una práctica rara por aquella época y que recordaba los tiempos pasados (“raro ea tempestate et e vetere memoria facinore”): diezmar a la cohorte deshonrada dando muerte a palos a quienes correspondió por sorteo".

Asimismo, el historiador Plutarconarra como era el proceso de selección del indisciplinado que debía morir. En casos menos severos, el soldado inepto o rebelde era obligado a reducir sus raciones o su sueldo por una temporada, o ser azotado por la vara de olivo del centurión.

Es más, si en aquel acto de humillación el desdichado hacía amago de agarrar la vara, podía ser degradado y enviado a otra unidad, normalmente a un destino peor. Pero, era habitual la pena más extrema, la decimatio, que, como ya hemos mencionada, era morir apedreado o azotado.

En general, la máxima autoridad militar -normalmente un cónsul- podía decidir diezmar a sus unidades, a sus cohortes o legiones enteras si estras habían sido humilladas en combate, o perdido estandartes, o se habían amotinado.

