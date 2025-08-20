Un médico y astrólogo francés llamado Michel de Nôtre-Dame, más conocido como Nostradamus, escribía almanaques anuales en 1550, en los que vaticinaba una serie de acontecimientos que se cumplían, lo que le valió la fama de profeta. Lo más espeluznante, es que para este 2025 profetizó una guerra global, plagas y una bola de fuego que podría destruir la Tierra, así como ciertos acontecimientos que se están cumpliendo a rajatabla.
UN VIDENTE
Predicciones para 2025 de Nostradamus, el popular profeta de todos los tiempos
Nostradamus, un popular profeta y médico de la peste, vaticinó grandes sucesos de la historia de la humanidad. Para el 2025, advirtió que ocurrirían una serie de cataclismos, que ahora mismo se están cumpliendo.
Nacido en Saint-Rémy-de-Provence, Francia, en diciembre de 1503, sus padres eran el hijo de un notario y la hija un destacado médico, ambos judíos, que decidieron educarlo en el catolicismo por la persecución a la comunidad.
De su abuelo, Nostradamus heredó su amor por la medicina, por lo que decidió formarse en arte de curar, en una época en que las personas caían como moscas por la fiebre de la peste bubónica. De hecho, cuando de adolescente asistió la Universidad de Aviñón, se licenció en medio del cierre del establecimiento por la peste, en la década de 1520.
También estudió en la Universidad de Montpellier, pero fue expulsado por su devoción a las hierbas, ya que no estaba bien visto debido a que era percibido como una "brujería". Sin embargo, eso no lo detuvo, porque una vez titulado en la Universidad Aviñón, emprendió un viaje hacia el interior de Francia, curando con su boticario a los enfermos de la peste.
A pesar de su formación médica, de sus conocimientos esotéricos en alquimia y de su noción de la herboristería para curar enfermedades, su esposa, de las primeras nupcias, y dos de sus seis hijos, fallecieron por la peste bubónica, en la década de 1530. Años más tarde se casaría con otra mujer, Anna Ponsarde, con la que tendría dos hijos más.
Nostradamus fue acusado de herejía, pero se salvó
En 1539, las chusmas de barrio escucharon a Nostradamus criticar una estatua religiosa, lo que lo llevó a ser acusado de herejía. Enfrentó a los inquisidores en 1538, pero, afortunadamente, el tribunal lo absolvió: quizá por ser uno de los pocos especializados en la peste bubónica.
Es que el médico y adivino, conocía que funcionaban para la curación las prácticas higiénicas, como recomendar agua potable limpia, o darle al enfermo una pastilla de rosas o hierbas y flores. Su práctica médica también implicaba la alquimia, la astrología y el esoterismo, los cuales actualmente carecen de rigor científico.
El médico francés que vio el futuro: Todas las predicciones para este 2025
Nostradamus, el médico y astrólogo francés, empezó a ser ampliamente conocido en Europa en la década de 1550, por sus almanaques anuales en los que precisaba las condiciones meteorológicas del año venidero, así como una serie de acontecimientos que sicederían, los cuales, bajo un tono poético, cautivaban a su audiencia.
ante la fama que adquiría por ser certero en sus predicciones, publicó Les Prophéties (en español, Las Profecías), una colección de 942 cuartetas poéticas, que predicen el futuro.
Su estelaridad le trajo clientes de altísimos nivel, deseosos de su videncia, entre ellos personajes de la alta alcurnia. Es más, su precisión de ciertos acontecimientos de la época, como cuando vaticinó que un “león joven” (que se creía que era el código del escudo de armas del rey Enrique II de Francia) caería en combate —y el rey murió a causa de una herida en un torneo de justas—, amplificó su fama por toda Europa y lo convirtió en el vidente preferido de la aristocracia.
A más de 450 de su muerte, sus profecías aún resuenan y, de hecho, varias se han cumplido en las últimas décadas, lo que sigue avivando el debate entre los crédulos y los escépticos de su obra.
Dicho autor de Las centurias Astrológicas, escribió miles de eventos enigmáticos y eventos claves de la historia, como la muerte del rey Enrique II, el Gran Incendio de Londres, la Revolución Francesa, el ascenso de Adolf Hitler y los atentados del 11 de septiembre de 2001.
No obstante, especialistas en historia y lingüística advierten que sus cuartetas, redactadas en un lenguaje críptico y en varias lenguas, permiten distintas interpretaciones que pueden ser leídas de varias formas.
Ahora bien, para este 2025, Nostradamus vaticinó conflictos bélicos de gran escala, brotes de enfermedades y la aparición de un fenómeno cósmico descrito como una “bola de fuego” que podría impactar la Tierra. El final de la actual guerra en Ucrania, parece responder a la brutal profecía.
Lo que Nostradamus vio para este año:
1. Crisis económica global y colapso financiero
Interpretación: se asocia con una crisis económica global que posiblemente afecte a Europa, incluyendo países mediterráneos como España, Italia, Grecia y Malta.
2. Cambio climático extremo: sequía y grandes inundaciones
Interpretación: se asocia con olas de calor, sequías intensas seguidas de lluvias extremas o diluvios.
3. Guerras brutales y regresión de una antigua plaga en Inglaterra
Interpretación: Se sugiere que Inglaterra enfrentará conflictos internos o externos, y un posible brote de enfermedad antigua.
4. Fin de la guerra entre Rusia y Ucrania por agotamiento
Interpretación: El conflicto se detendría por falta de recursos económicos y desgaste de ambos bandos.
5. Posible impacto cósmico o amenaza desde el espacio
Interpretación: Algunos creen que podría hacer alusión al impacto de un asteroide o evento espacial peligroso.
6. Brasil: catástrofe natural y surgimiento simbólico de un nuevo poder
Interpretación: Posible desastre en la Amazonía o Brasil, que provocaría graves consecuencias medioambientales. Algunos interpretan también el surgimiento de un nuevo liderazgo simbólico relacionado con el agua.
7. Se habla de un posible hallazgo de vida en Marte.
Interpretación: En esta cuarteta, “Marte” es el regente astrológico de los signos Aries y Escorpión, representando una influencia zodiacal o una energía simbólica. La mención a un “duunvirato” sugiere una alianza dual o liderazgo compartido.
Más contenido en Urgente24
Florencia Peña volvió a generar polémica con sus dichos sobre Guillermo Francella
Andrés Gil pisó el palito: Gimena Accardi no lo nombró, pero él reaccionó
La película de 1 hora y 50 que la crítica aplaude por su desesperación
El testimonio que complica aún más a Martín Demichelis: "Nos vimos en un hotel y..."