Predicciones para 2025 de Nostradamus, el popular profeta de todos los tiempos

Nostradamus fue acusado de herejía, pero se salvó

En 1539, las chusmas de barrio escucharon a Nostradamus criticar una estatua religiosa, lo que lo llevó a ser acusado de herejía. Enfrentó a los inquisidores en 1538, pero, afortunadamente, el tribunal lo absolvió: quizá por ser uno de los pocos especializados en la peste bubónica.

Es que el médico y adivino, conocía que funcionaban para la curación las prácticas higiénicas, como recomendar agua potable limpia, o darle al enfermo una pastilla de rosas o hierbas y flores. Su práctica médica también implicaba la alquimia, la astrología y el esoterismo, los cuales actualmente carecen de rigor científico.

El médico francés que vio el futuro: Todas las predicciones para este 2025

Nostradamus, el médico y astrólogo francés, empezó a ser ampliamente conocido en Europa en la década de 1550, por sus almanaques anuales en los que precisaba las condiciones meteorológicas del año venidero, así como una serie de acontecimientos que sicederían, los cuales, bajo un tono poético, cautivaban a su audiencia.

ante la fama que adquiría por ser certero en sus predicciones, publicó Les Prophéties (en español, Las Profecías), una colección de 942 cuartetas poéticas, que predicen el futuro.

Su estelaridad le trajo clientes de altísimos nivel, deseosos de su videncia, entre ellos personajes de la alta alcurnia. Es más, su precisión de ciertos acontecimientos de la época, como cuando vaticinó que un “león joven” (que se creía que era el código del escudo de armas del rey Enrique II de Francia) caería en combate —y el rey murió a causa de una herida en un torneo de justas—, amplificó su fama por toda Europa y lo convirtió en el vidente preferido de la aristocracia.

image Las predicciones de Nostradamus para el 2025

A más de 450 de su muerte, sus profecías aún resuenan y, de hecho, varias se han cumplido en las últimas décadas, lo que sigue avivando el debate entre los crédulos y los escépticos de su obra.

Dicho autor de Las centurias Astrológicas, escribió miles de eventos enigmáticos y eventos claves de la historia, como la muerte del rey Enrique II, el Gran Incendio de Londres, la Revolución Francesa, el ascenso de Adolf Hitler y los atentados del 11 de septiembre de 2001.

No obstante, especialistas en historia y lingüística advierten que sus cuartetas, redactadas en un lenguaje críptico y en varias lenguas, permiten distintas interpretaciones que pueden ser leídas de varias formas.

Ahora bien, para este 2025, Nostradamus vaticinó conflictos bélicos de gran escala, brotes de enfermedades y la aparición de un fenómeno cósmico descrito como una “bola de fuego” que podría impactar la Tierra. El final de la actual guerra en Ucrania, parece responder a la brutal profecía.

Embed - Nostradamus 2025: Predicciones que podrían cambiar el rumbo de la humanidad

Lo que Nostradamus vio para este año:

1. Crisis económica global y colapso financiero

Desde Oriente vendrá el corazón Púnico, a hostigar a Hadria y a los herederos Romúlos, acompañado de la flota Líbica, temblarán los Malteses y las expoliadas islas próximas Desde Oriente vendrá el corazón Púnico, a hostigar a Hadria y a los herederos Romúlos, acompañado de la flota Líbica, temblarán los Malteses y las expoliadas islas próximas

Interpretación: se asocia con una crisis económica global que posiblemente afecte a Europa, incluyendo países mediterráneos como España, Italia, Grecia y Malta.

2. Cambio climático extremo: sequía y grandes inundaciones

Durante cuarenta años el Arco Iris no aparecerá, durante cuarenta años todos los días se le ha de ver: La tierra seca su aridez aumentará, y gran diluvio cuando se logre ver Durante cuarenta años el Arco Iris no aparecerá, durante cuarenta años todos los días se le ha de ver: La tierra seca su aridez aumentará, y gran diluvio cuando se logre ver

Interpretación: se asocia con olas de calor, sequías intensas seguidas de lluvias extremas o diluvios.

3. Guerras brutales y regresión de una antigua plaga en Inglaterra

El reino marcado por guerras tan crueles, enemigos desde dentro y fuera surgirán. Una gran pestilencia del pasado regresa, no hay enemigo más mortal bajo los cielos El reino marcado por guerras tan crueles, enemigos desde dentro y fuera surgirán. Una gran pestilencia del pasado regresa, no hay enemigo más mortal bajo los cielos

Interpretación: Se sugiere que Inglaterra enfrentará conflictos internos o externos, y un posible brote de enfermedad antigua.

4. Fin de la guerra entre Rusia y Ucrania por agotamiento

Por larga guerra todo el ejército agotado, tanto que no hallarán dinero para los soldados; en lugar de oro y plata, acuñarán cuero, bronce gálico y la señal del creciente lunar Por larga guerra todo el ejército agotado, tanto que no hallarán dinero para los soldados; en lugar de oro y plata, acuñarán cuero, bronce gálico y la señal del creciente lunar

Interpretación: El conflicto se detendría por falta de recursos económicos y desgaste de ambos bandos.

5. Posible impacto cósmico o amenaza desde el espacio

Desde el cielo caerá fuego, el mundo temblará, tierra quemada. Después de gran tribulación, una estrella traerá su juicio Desde el cielo caerá fuego, el mundo temblará, tierra quemada. Después de gran tribulación, una estrella traerá su juicio

Interpretación: Algunos creen que podría hacer alusión al impacto de un asteroide o evento espacial peligroso.

6. Brasil: catástrofe natural y surgimiento simbólico de un nuevo poder

Jardín del mundo junto a la nueva ciudad, en el camino de las montañas huecas: será capturado y sumido en la bañera, obligado a beber aguas sulfurosas Jardín del mundo junto a la nueva ciudad, en el camino de las montañas huecas: será capturado y sumido en la bañera, obligado a beber aguas sulfurosas

Interpretación: Posible desastre en la Amazonía o Brasil, que provocaría graves consecuencias medioambientales. Algunos interpretan también el surgimiento de un nuevo liderazgo simbólico relacionado con el agua.

7. Se habla de un posible hallazgo de vida en Marte.

Los dos contentos serán unidos juntos, Cuando la mayoría esté unida bajo Marte; El gran de África temblará de pavor. Duunvirato por la clase desunida Los dos contentos serán unidos juntos, Cuando la mayoría esté unida bajo Marte; El gran de África temblará de pavor. Duunvirato por la clase desunida

Interpretación: En esta cuarteta, “Marte” es el regente astrológico de los signos Aries y Escorpión, representando una influencia zodiacal o una energía simbólica. La mención a un “duunvirato” sugiere una alianza dual o liderazgo compartido.

Más contenido en Urgente24

Florencia Peña volvió a generar polémica con sus dichos sobre Guillermo Francella

Andrés Gil pisó el palito: Gimena Accardi no lo nombró, pero él reaccionó

La película de 1 hora y 50 que la crítica aplaude por su desesperación

El testimonio que complica aún más a Martín Demichelis: "Nos vimos en un hotel y..."