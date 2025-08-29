María Fernanda Callejón vs Ricky Diotto, otro caso que recuerda a Julieta Prandi

Embed MARÍA FERNANDA CALLEJÓN Y RICARDO DIOTTO, CARA A CARA



"A mi ya me rompieron"

"Esperé tres años por esto"

"Hay una mamá que quiere preservar a su hija"



El paralelismo con el caso de Prandi es innegable: además de desarrollarse en el mismo tribunal, la fiscalía que interviene en ambas causas aplica perspectiva de género, un enfoque que todavía no está presente en todos los juzgados del país. Ni siquiera Callejón pudo evitar hacer una clara referencia a la condena de Claudio Contardi, ex de Prandi. "Ella marcó un precedente. ¡La justicia divina existe! Cuando una cuenta la verdad, ya está. Con la verdad, vamos hasta las últimas consecuencias", señaló.

Silencio, declaraciones y estrategias: quién dijo qué

Ricky Diotto evitó dar declaraciones extensas y se limitó a: "Me voy chicos, me tengo que ir a trabajar… Sí, va a estar todo bien, estoy conforme" (Intrusos). La actriz, en cambio, hizo explícito su dolor y la prioridad que tiene: proteger a su hija Giovanna. "No es una linda sensación estar acá. El juez tiene una gran mirada humana y todos tratamos de ir por ahí. Acá hay una mamá que sólo quiere preservar a nuestra única hija".

image Diotto evitó dar detalles, mientras Callejón se enfocó en proteger a su hija Giovanna y avanzar con perspectiva de género. El proceso sigue abierto, con antecedentes de violencia documentados.

El abogado de Callejón reforzó el mensaje: "Iniciamos un camino de entendimiento. Ya pasó por lo traumático, quiero que María Fernanda encuentre su paz interior, al igual que su hija". Sin embargo, los antecedentes documentados muestran un patrón de violencia física y psicológica: empujones, agresiones verbales y audios intimidatorios, relatados por Cora Debarbieri en A la Tarde (América TV).

Embed CALLEJÓN-DIOTTO: DE LA DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO AL POSIBLE ARREGLO



La causa se abrió en 2022 y, tras la separación, en agosto de 2024 el fiscal elevó la denuncia de Callejón a juicio. Al igual que en el caso de Prandi, la visibilidad mediática y la perspectiva de género puede influir en la forma en que el tribunal analiza los hechos. Con este primer paso formal se inicia un proceso largo, donde la protección de Giovanna, la documentación de los episodios de violencia y la estrategia legal de cada parte definirán los capítulos siguientes.

