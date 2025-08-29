"Me la comí": Paloma Silberberg expuso en vivo la traición de Nicolás González

La escena habla de algo más profundo: la convivencia de más de tres años, con ocho meses en Italia, terminaba de la forma más impersonal posible. Ella en un aeropuerto porteño, cargando valijas; él en la pileta con otra mujer, convencido de que ya había cerrado la puerta digital de su intimidad. El error fue creer que la tecnología podía tapar la deslealtad.

Cómo decidió exponer a Nicolás González en vivo

Lo más llamativo de este episodio no fue solo el engaño, sino el modo en que Nico González se enteró de la exposición: mirando A la tarde, el mismo programa donde su mujer (exmujer) lo estaba mandando al frente. Karina Mazzocco, conductora del ciclo, explicó en vivo que el delantero se estaba enterando de todo junto a la audiencia. Una humillación que desarma el clásico pacto de silencio del ambiente futbolero.

Paloma, en cambio, eligió hablar. Contó que había dejado su vida en Argentina por amor, mudándose a Italia y apostando a un proyecto común. "Dejé todo: trabajo, familia, amigas. Y me fui. Fue una decisión difícil, pero la hice", dijo en diálogo con Pablo Layus en Intrusos (América TV).

Sobre el famoso video de González con Sabrina Rojas en un boliche, aclaró que no fue el motivo de la ruptura, aunque la humilló verlo en la tele sin saber nada. "Obviamente, me sentí humillada porque tengo familia, tengo amigas que tuvieron que ver ese video, además de un país... Quedé en el medio y me pegaron a mí", reconoció.

image La modelo decidió hablar en televisión sobre la ruptura y cómo se sintió al enterarse del engaño. También mencionó que con Sabrina Rojas no tiene nada de qué hablar.

Al hablar de la infidelidad confirmada por las cámaras, fue categórica: "Fue un recontra touch and go. No le di lugar a que me explique nada. Lo bloqueé de todos lados".

Mientras el delantero intenta sostener el perfil bajo, su ex decidió poner en palabras un duelo íntimo que ya era imposible de esconder. En un mundo donde la vida de los futbolistas se mide en goles y contratos millonarios, Paloma expuso la otra cara: la de las parejas que dejan todo y terminan mirando en un celular cómo se desmorona su relación.

