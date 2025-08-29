La modelo Paloma Silberberg sorprendió al contar cómo terminó su relación con el futbolista Nicolás González, figura de la Selección y la Juventus. Mientras tanto, el nombre de Sabrina Rojas volvió a aparecer en medio de las especulaciones y rumores que rodearon la ruptura, aunque lo que realmente marcó el final fue una escena mucho más inesperada.
"TOUCH AND GO"
"Me la comí": Paloma Silberberg expuso en vivo la traición de Nicolás González
Paloma Silberberg habló sin filtros sobre su separación de Nicolás González. Cámaras, secretos y una verdad incómoda que lo sorprendió en vivo.
El instante en que Paloma Silberberg descubrió todo
Paloma Silberberg relató en A la tarde (América TV) que el punto de quiebre fue una escena digna de película. Llegaba a Ezeiza, esperaba que alguien la buscara y al no tener respuesta de González abrió en su celular las cámaras de la casa en Italia que compartían. "Él pensó que yo no las tenía más porque mandó a cambiar las contraseñas, pero yo las seguía teniendo porque estaban con mi mail", dijo al aire.
Lo que encontró fue directo y contundente: "Me la comí, estaba con otra chica". No en una situación íntima, sino en espacios comunes de la casa: el living, la pileta. La modelo subrayó que la mujer no era italiana, como muchos especulaban, sino argentina: "Paren. No era italiana, era argentina", repitió ante la sorpresa del panel.
La escena habla de algo más profundo: la convivencia de más de tres años, con ocho meses en Italia, terminaba de la forma más impersonal posible. Ella en un aeropuerto porteño, cargando valijas; él en la pileta con otra mujer, convencido de que ya había cerrado la puerta digital de su intimidad. El error fue creer que la tecnología podía tapar la deslealtad.
Cómo decidió exponer a Nicolás González en vivo
Lo más llamativo de este episodio no fue solo el engaño, sino el modo en que Nico González se enteró de la exposición: mirando A la tarde, el mismo programa donde su mujer (exmujer) lo estaba mandando al frente. Karina Mazzocco, conductora del ciclo, explicó en vivo que el delantero se estaba enterando de todo junto a la audiencia. Una humillación que desarma el clásico pacto de silencio del ambiente futbolero.
Paloma, en cambio, eligió hablar. Contó que había dejado su vida en Argentina por amor, mudándose a Italia y apostando a un proyecto común. "Dejé todo: trabajo, familia, amigas. Y me fui. Fue una decisión difícil, pero la hice", dijo en diálogo con Pablo Layus en Intrusos (América TV).
Sobre el famoso video de González con Sabrina Rojas en un boliche, aclaró que no fue el motivo de la ruptura, aunque la humilló verlo en la tele sin saber nada. "Obviamente, me sentí humillada porque tengo familia, tengo amigas que tuvieron que ver ese video, además de un país... Quedé en el medio y me pegaron a mí", reconoció.
Al hablar de la infidelidad confirmada por las cámaras, fue categórica: "Fue un recontra touch and go. No le di lugar a que me explique nada. Lo bloqueé de todos lados".
Mientras el delantero intenta sostener el perfil bajo, su ex decidió poner en palabras un duelo íntimo que ya era imposible de esconder. En un mundo donde la vida de los futbolistas se mide en goles y contratos millonarios, Paloma expuso la otra cara: la de las parejas que dejan todo y terminan mirando en un celular cómo se desmorona su relación.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Paró otra reconocida fábrica y dispuso vacaciones obligatorias a 300 trabajadores
La película de 1 hora y 30 que todos los espectadores se devoran
La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez
La fórmula de Vélez para recuperar cenizas de River: "Los hicimos sentir importantes"
YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)