Vuelos de Ezeiza a China: Una aerolínea acelera para reconectar Argentina con Asia

En ese sentido, una búsqueda laboral ubicada en el Aeropuerto de Ezeiza habría activado una pista sobre los avances de la oficialización de la ruta, que por ahora no ha sido confirmada por las autoridades argentinas. El dato fue revelado por el sitio especializado Aviación Online y dio cuenta de una convocatoria de personal especializado en idioma chino para trabajar directamente en el aeropuerto.
La búsqueda fue lanzada por una de las empresas que brindan servicios en el aeródromo internacional bonaerense, tanto en materia de asistencia en tierra a nivel operativo como así también atención en salas VIP y otros circuitos de servicios para los pasajeros. La empresa en cuestión especificó la necesidad de que los candidatos conozcan el idioma chino e inglés a nivel avanzado o nativo, con vistas a la llegada de un fuerte flujo de pasajeros desde ese país.
Además, entre los requisitos se valorarían experiencias previas en el rubro, como así también en atención al cliente.
China y Argentina, vuelos por primera vez
La historia aerocomercial entre ambos países nunca albergó un vuelo directo. Con impedimentos logísticos por la distancia o poca conexión cultural, las aerolíneas nunca consideraron la viabilidad de conectar a China y Argentina como oferta comercial.
Sin embargo, el crecimiento de la inversión china en el país y el boom del intercambio comercial motivó al Gobierno chino a considerar el establecimiento de una ruta “directa”. La misma conectaría a las ciudades mencionadas con una escala previa en Auckland (Nueva Zelanda) pero sin cambio de avión.
Según el anuncio realizado por China Eastern en junio, los vuelos habrían de comenzar en diciembre próximo. Se tratarían de dos frecuencias semanales operadas con la flota de Boeing 777 que la aerolínea china posee.
El avión que operaría la ruta entre Buenos Aires y Shanghai tiene un alcance estimado en 13.650 kilómetros, mientras que la distancia entre ambos destinos es de 19.600 kilómetros.
De concretarse la ruta, para Argentina significaría un salto a la conectividad aérea de clase mundial. Además de brindar acceso directo a uno de los polos económicos del mundo, el país regresaría a tener acceso puntual a Asia y Oceanía, algo que perdió antes de la pandemia con el fin de los vuelos que operaba Air New Zealand.
Sin visa a China
La instalación de un vuelo directo a China desde Buenos Aires coincidiría con la exención del requisito de visado mutuo para la visita de ambos países. En ese sentido, la administración de Javier Milei y el Gobierno de China avanzaron en medidas recíprocas y los ciudadanos de las dos naciones podrán visitar ambos destinos sin necesidad de tramitar permisos de ninguna clase.
Para los argentinos, la exención está a prueba hasta mayo de 2026. Una vez superado ese periodo, el Gobierno chino podría dejar firme la decisión que eliminó el trámite para aquellos visitantes que busquen hacer turismo o negocios por un periodo de 30 días.
