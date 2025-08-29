Vuelos de Ezeiza a China: Una aerolínea acelera para reconectar Argentina con Asia

China y Argentina, vuelos por primera vez

La historia aerocomercial entre ambos países nunca albergó un vuelo directo. Con impedimentos logísticos por la distancia o poca conexión cultural, las aerolíneas nunca consideraron la viabilidad de conectar a China y Argentina como oferta comercial.

Sin embargo, el crecimiento de la inversión china en el país y el boom del intercambio comercial motivó al Gobierno chino a considerar el establecimiento de una ruta “directa”. La misma conectaría a las ciudades mencionadas con una escala previa en Auckland (Nueva Zelanda) pero sin cambio de avión.

Según el anuncio realizado por China Eastern en junio, los vuelos habrían de comenzar en diciembre próximo. Se tratarían de dos frecuencias semanales operadas con la flota de Boeing 777 que la aerolínea china posee.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CEAirglobal/status/1935932656031875285?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1935932656031875285%7Ctwgr%5Eb483b0beb5553d01ebdd676499f6f79559848234%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sirchandler.com.ar%2F2025%2F06%2Fchina-eastern-confirmo-el-vuelo-a-buenos-aires-y-el-modelo-de-avion-en-sus-redes-sociales%2F&partner=&hide_thread=false New route!#CEAir will launch #Shanghai #Auckland #BuenosAires route this December. The new route fills a gap in direct air links between #China and #SouthAmerica. Fly twice a week on our 777 and discover the magic of South America#FlywithCEAir pic.twitter.com/VtHdfmebpD — China Eastern Airlines (@CEAirglobal) June 20, 2025

El avión que operaría la ruta entre Buenos Aires y Shanghai tiene un alcance estimado en 13.650 kilómetros, mientras que la distancia entre ambos destinos es de 19.600 kilómetros.

De concretarse la ruta, para Argentina significaría un salto a la conectividad aérea de clase mundial. Además de brindar acceso directo a uno de los polos económicos del mundo, el país regresaría a tener acceso puntual a Asia y Oceanía, algo que perdió antes de la pandemia con el fin de los vuelos que operaba Air New Zealand.

vuelos.jpg Argentina tendría un histórico vuelo con China.

Sin visa a China

La instalación de un vuelo directo a China desde Buenos Aires coincidiría con la exención del requisito de visado mutuo para la visita de ambos países. En ese sentido, la administración de Javier Milei y el Gobierno de China avanzaron en medidas recíprocas y los ciudadanos de las dos naciones podrán visitar ambos destinos sin necesidad de tramitar permisos de ninguna clase.

Para los argentinos, la exención está a prueba hasta mayo de 2026. Una vez superado ese periodo, el Gobierno chino podría dejar firme la decisión que eliminó el trámite para aquellos visitantes que busquen hacer turismo o negocios por un periodo de 30 días.

