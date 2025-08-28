Real Madrid no puede librarse de un gigante: lo enfrentará por 5ta temporada seguida

Los sorteos de Champions League ya determinaron los cruces de la primera fase en el torneo más importante del mundo a nivel clubes. El azar determinó varios duelos atractivos, pero entre ellos hay uno que destaca por su recurrencia: Real Madrid vs. Manchester City.
Desde la temporada pasada, la Champions League ya no tiene fases de grupos. A partir de la temporada 2024-25, el Trofeo de Campeones de Europa tiene una fase de liga única con 36 equipos. Cada club disputa 8 partidos (4 de local y 4 de visitante) contra rivales distintos elegidos por sorteo.
Los atrapantes cruces que tendrá la fase de liga de la Champions League 2025/26
Al final de esta liga, los 8 primeros avanzan directamente a octavos de final, mientras que los equipos del 9º al 24º puesto deben jugar un play-off de ida y vuelta para completar el cuadro de octavos. Los clubes del 25º al 36º quedan eliminados sin opciones de repesca. Desde allí, el torneo sigue con el formato clásico de eliminatorias directas hasta la final.
Además del Real Madrid vs. Manchester City, los otros cruces atrapantes serán:
- PSG-Bayern Munich
- Barcelona-PSG
- Liverpool-Real Madrid
- Real Madrid-Juventus
- Bayern Múnich-Chelsea
- Inter-Liverpool
- Liverpool-Atlético Madrid
- Inter-Arsenal
- Chelsea-Barcelona
- Arsenal-Atlético Madrid
Sin embargo, de todos ellos el Real Madrid vs. Manchester City se destaca por una peculiaridad. Desde la temporada 2021/22, Merengue vs. Citiziens es el partido que más veces se repitió. Cuando se vuelvan a encontrar por la nueva edición de Champions, será el noveno encuentro entre ambos equipos (contando los cotejos de ida y de vuelta), por quinta temporada consecutiva.
El historial está a favor del Real Madrid. La Casablanca ganó 4 veces, mientras que el Manchester City ganó 2. Empataron los restantes dos encuentros. Los duelos, siempre en fase de eliminación directa, fueron siempre muy atrapantes y dejaron al mundo futbolero sin respiro. El Merengue se terminó imponiendo la mayoría de las veces, incluso aquellas en que parecía que el City de Pep Guardiola tenía todo para vencerlo y avanzar de ronda.
Real Madrid vs. Manchester City: cinco años de choques para el infarto
En el choque de la temporada 2021/22, el conjunto británico había ganado en la ida por 4-3, pero el Real Madrid sacó un 3 a 1 en la vuelta y, en el tiempo suplementario, terminó triunfando por 6 a 5.
En el de la temporada 2022/23, igualaron 1 a 1 en tierras españolas y, en la vuelta en el Etihad Stadium, los de Guardiola arrollaron 4 a 0.
El duelo de la temporada 2023/24 fue el único en que tuvieron que definir la serie por penales. Empataron 3 a 3 en la ida en el Bernabeu, y la vuelta en Inglaterra terminó 1 a 1. Pasó el Merengue por penales.
El último choque fue en la edición de 2024/25, Real Madrid venció en ambos partidos: 3 a 2 en la ida y 3 a 1 en la vuelta.