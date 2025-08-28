Real Madrid no puede librarse de un gigante: lo enfrentará por 5ta temporada seguida

PSG-Bayern Munich

Sin embargo, de todos ellos el Real Madrid vs. Manchester City se destaca por una peculiaridad. Desde la temporada 2021/22, Merengue vs. Citiziens es el partido que más veces se repitió. Cuando se vuelvan a encontrar por la nueva edición de Champions, será el noveno encuentro entre ambos equipos (contando los cotejos de ida y de vuelta), por quinta temporada consecutiva.

Guardiola, abajo en el historial frente al Merengue

El historial está a favor del Real Madrid. La Casablanca ganó 4 veces, mientras que el Manchester City ganó 2. Empataron los restantes dos encuentros. Los duelos, siempre en fase de eliminación directa, fueron siempre muy atrapantes y dejaron al mundo futbolero sin respiro. El Merengue se terminó imponiendo la mayoría de las veces, incluso aquellas en que parecía que el City de Pep Guardiola tenía todo para vencerlo y avanzar de ronda.

Real Madrid vs. Manchester City: cinco años de choques para el infarto

En el choque de la temporada 2021/22, el conjunto británico había ganado en la ida por 4-3, pero el Real Madrid sacó un 3 a 1 en la vuelta y, en el tiempo suplementario, terminó triunfando por 6 a 5.

En el de la temporada 2022/23, igualaron 1 a 1 en tierras españolas y, en la vuelta en el Etihad Stadium, los de Guardiola arrollaron 4 a 0.

Real Madrid y Manchester City dejaron duelos para el recuerdo

El duelo de la temporada 2023/24 fue el único en que tuvieron que definir la serie por penales. Empataron 3 a 3 en la ida en el Bernabeu, y la vuelta en Inglaterra terminó 1 a 1. Pasó el Merengue por penales.

El último choque fue en la edición de 2024/25, Real Madrid venció en ambos partidos: 3 a 2 en la ida y 3 a 1 en la vuelta.

