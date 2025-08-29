Ayer jueves 28 de agosto, River Plate jugó ante Unión por Copa Argentina y el canal que lo transmitió fue TyC Sports. Este canal tiene los derechos de esta competición pero se habla de que podría perderlos y de que hay un disgusto en AFA para con las transmisiones.
¿DISGUSTO EN AFA?
Nuevamente se instaló el rumor: ¿TyC Sports pierde la Copa Argentina?
No es la primera vez que se habla de que TyC Sports podría perder la Copa Argentina. ¿Hay disgusto en AFA con el canal deportivo?
Que el fútbol es un negocio no es ningún secreto y tener los derechos de una competición federal no es de menor calibre. Se vienen meses decisivos respecto a lo que pueda pasar en 2026.
¿TyC Sports pierde la Copa Argentina y hay disgusto en AFA?
La Copa Argentina tiene la particularidad de que es la única competición que aglomera a equipos de la mayoría de las categorías del fútbol argentino.
Los derechos de la competición, por el momento, son de TyC Sports pero se habla de que el año que viene esto podría modificar.
El periodista Federico Cristofanelli, expresó en Fútbol y Transas de AZZ lo siguiente: "yo no sé si en AFA están muy contentos con las transmisiones de TyC Sports, vamos a ver si continúa el acuerdo. Empieza a tallar DSports para ver si se puede meter en las transmisiones de Copa Argentina".
Luego, cerró: "está todo en veremos y de acá a que finalice el año van a haber novedades tanto en Copa Argentina como en la Primera Nacional"
DirecTV, al igual que lo hizo con algunos partidos del ascenso y la Copa Sudamericana, podría meterse en la Copa Argentina.
Dos cuestiones a tener en cuenta:
- El año pasado, también se habló sobre un posible cambio de derechos para con la Copa Argentina, cosa que no terminó sucediendo (ni tampoco con la Primera Nacional).
- Un ejemplo claro del disgusto de AFA, podría ser lo que sucedió en la transmisión de Boca vs Atlético Tucumán. Durante varios lapsos del encuentro, el partido no se pudo ver.
Se vienen meses relevantes en este sentido.
Más de la Copa Argentina
Con la victoria por penales de River Plate ante Unión de Santa Fé, quedaron definidos los cuadros de los cuartos de final de la Copa Argentina 2025.
Por un lado, Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentará a Tigre y el ganador de ese cruce jugará ante el ganador del encuentro más esperado por todos que es River vs Racing.
Por el otro lado, el ganador de Newell´s vs Belgrano se enfrentará en semifinales al que haga lo propio en Argentinos Juniors vs Lanús.
En conclusión, así quedaron los cuadros:
- Independiente Rivadavia vs Tigre
- Racing vs River
- Newell´s vs Belgrano
- Argentinos vs Lanús.
Cabe recordar, que esta Copa, otorga un cupo a la Copa Libertadores 2026.
MÁS EN GOLAZO 24
Revelan los supuestos salarios de los jugadores en Talleres de Andrés Fassi
River: Más que nunca, Maximiliano Salas está en el centro de la polémica
Champions League: El increíble festejo de los jugadores del Kairat por enfrentar al Real Madrid
Real Madrid no puede librarse de un gigante: lo enfrentará por 5ta temporada seguida
Para Gorosito, Riestra y Barcelona explican lo difícil que es el fútbol argentino
River 0 - Unión 0: Armani salvó en los penales al Millonario, que tuvo otro flojo partido