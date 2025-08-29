Nuevamente se instaló el rumor: ¿TyC Sports pierde la Copa Argentina?

El periodista Federico Cristofanelli, expresó en Fútbol y Transas de AZZ lo siguiente: "yo no sé si en AFA están muy contentos con las transmisiones de TyC Sports, vamos a ver si continúa el acuerdo. Empieza a tallar DSports para ver si se puede meter en las transmisiones de Copa Argentina".

Luego, cerró: "está todo en veremos y de acá a que finalice el año van a haber novedades tanto en Copa Argentina como en la Primera Nacional"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/diegoyudcovsky/status/1961142173660754247&partner=&hide_thread=false DirecTV estaría INTERESADO en adquirir los derechos televisivos de la Copa Argentina.



Desde AFA NO ESTÁN CONFORMES con las transmisiones de TyC Sports. @Cristoffede en Fútbol y Transas.pic.twitter.com/rEl8QnlXmH — Diego Yudcovsky (@diegoyudcovsky) August 28, 2025

DirecTV, al igual que lo hizo con algunos partidos del ascenso y la Copa Sudamericana, podría meterse en la Copa Argentina.

Dos cuestiones a tener en cuenta:

El año pasado, también se habló sobre un posible cambio de derechos para con la Copa Argentina , cosa que no terminó sucediendo (ni tampoco con la Primera Nacional).

, cosa que no terminó sucediendo (ni tampoco con la Primera Nacional). Un ejemplo claro del disgusto de AFA, podría ser lo que sucedió en la transmisión de Boca vs Atlético Tucumán. Durante varios lapsos del encuentro, el partido no se pudo ver.

Se vienen meses relevantes en este sentido.

Más de la Copa Argentina

Con la victoria por penales de River Plate ante Unión de Santa Fé, quedaron definidos los cuadros de los cuartos de final de la Copa Argentina 2025.

Por un lado, Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentará a Tigre y el ganador de ese cruce jugará ante el ganador del encuentro más esperado por todos que es River vs Racing.

Por el otro lado, el ganador de Newell´s vs Belgrano se enfrentará en semifinales al que haga lo propio en Argentinos Juniors vs Lanús.

En conclusión, así quedaron los cuadros:

Independiente Rivadavia vs Tigre

Racing vs River

Newell´s vs Belgrano

Argentinos vs Lanús.

Embed

Cabe recordar, que esta Copa, otorga un cupo a la Copa Libertadores 2026.

MÁS EN GOLAZO 24

Revelan los supuestos salarios de los jugadores en Talleres de Andrés Fassi

River: Más que nunca, Maximiliano Salas está en el centro de la polémica

Champions League: El increíble festejo de los jugadores del Kairat por enfrentar al Real Madrid

Real Madrid no puede librarse de un gigante: lo enfrentará por 5ta temporada seguida

Para Gorosito, Riestra y Barcelona explican lo difícil que es el fútbol argentino

River 0 - Unión 0: Armani salvó en los penales al Millonario, que tuvo otro flojo partido