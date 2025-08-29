urgente24
¿DISGUSTO EN AFA?

Nuevamente se instaló el rumor: ¿TyC Sports pierde la Copa Argentina?

No es la primera vez que se habla de que TyC Sports podría perder la Copa Argentina. ¿Hay disgusto en AFA con el canal deportivo?

29 de agosto de 2025 - 09:33
Copa Argentina y TyC Sports

Copa Argentina y TyC Sports

Que el fútbol es un negocio no es ningún secreto y tener los derechos de una competición federal no es de menor calibre. Se vienen meses decisivos respecto a lo que pueda pasar en 2026.

¿TyC Sports pierde la Copa Argentina y hay disgusto en AFA?

La Copa Argentina tiene la particularidad de que es la única competición que aglomera a equipos de la mayoría de las categorías del fútbol argentino.

Los derechos de la competición, por el momento, son de TyC Sports pero se habla de que el año que viene esto podría modificar.

El periodista Federico Cristofanelli, expresó en Fútbol y Transas de AZZ lo siguiente: "yo no sé si en AFA están muy contentos con las transmisiones de TyC Sports, vamos a ver si continúa el acuerdo. Empieza a tallar DSports para ver si se puede meter en las transmisiones de Copa Argentina".

Luego, cerró: "está todo en veremos y de acá a que finalice el año van a haber novedades tanto en Copa Argentina como en la Primera Nacional"

DirecTV, al igual que lo hizo con algunos partidos del ascenso y la Copa Sudamericana, podría meterse en la Copa Argentina.

Dos cuestiones a tener en cuenta:

  • El año pasado, también se habló sobre un posible cambio de derechos para con la Copa Argentina, cosa que no terminó sucediendo (ni tampoco con la Primera Nacional).
  • Un ejemplo claro del disgusto de AFA, podría ser lo que sucedió en la transmisión de Boca vs Atlético Tucumán. Durante varios lapsos del encuentro, el partido no se pudo ver.

Se vienen meses relevantes en este sentido.

Más de la Copa Argentina

Con la victoria por penales de River Plate ante Unión de Santa Fé, quedaron definidos los cuadros de los cuartos de final de la Copa Argentina 2025.

Por un lado, Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentará a Tigre y el ganador de ese cruce jugará ante el ganador del encuentro más esperado por todos que es River vs Racing.

Por el otro lado, el ganador de Newell´s vs Belgrano se enfrentará en semifinales al que haga lo propio en Argentinos Juniors vs Lanús.

En conclusión, así quedaron los cuadros:

  • Independiente Rivadavia vs Tigre
  • Racing vs River
  • Newell´s vs Belgrano
  • Argentinos vs Lanús.
Cabe recordar, que esta Copa, otorga un cupo a la Copa Libertadores 2026.

